Premier traci głos. Koniec z kontrasygnatą w Sądzie Najwyższym

Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na decyzjach prezydenta dotyczących władz Sądu Najwyższego za sprzeczne z ustawą zasadniczą. Przypomnijmy, że dotychczas każda decyzja głowy państwa w tej sprawie wymagała potwierdzenia jej ważności podpisem szefa rządu. Jak donosi RMF FM, oznacza to całkowitą zmianę dotychczasowej praktyki. W praktyce oznacza to wolną rękę w nominacjach i odwołaniach na kluczowe stanowiska w Sądzie Najwyższym.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło większością głosów. Jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne.

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W uzasadnieniu rozstrzygnięcia sędzia Wojciech Sych wskazał, że celem twórców konstytucji było zapewnienie niezależności sądownictwa od bezpośrednich nacisków ze strony rządu. Prezydent ma stanowić tarczę chroniącą niezależność sądów przed bieżącą polityką gabinetu ministrów. Przekazanie mu pełnej autonomii kadrowej i organizacyjnej w kontekście Sądu Najwyższego ma realizować to założenie w praktyce.

— Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta, z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, tj. od rządu — argumentował sędzia Wojciech Sych.

Rozłam wśród sędziów. Idzie to o krok za daleko

Orzeczenie nie spotkało się z pełną aprobatą całego składu orzekającego. Świadczy o tym zdanie odrębne zgłoszone przez sędziego Wojciecha Zielonackiego. Jego zdaniem sędziowie Trybunału Konstytucyjnego poszli o krok za daleko, bezpodstawnie rozszerzając uprawnienia prezydenckie kosztem uprawnień Rady Ministrów.

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