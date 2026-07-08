Sąd w Tarnowskich Górach nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Wyrok nie jest jednak prawomocny, dlatego zarówno oskarżony, jak i prokurator mogą się od niego odwołać.

O co chodzi w sprawie Mameda Ch? W tle handel kradzionymi autami

Znanemu z ringu MMA Mamedowi Ch. organy ścigania zarzuciły paserstwo samochodów oraz podpalenie dwóch z aut w Rybniku. Do tego czynu miało dojść wiosną 2017 roku. Cały proceder, jak wskazała prokuratura, toczył się w latach 2016-2017. Kradzione auta miały być kupowane w Czechach oraz w Polsce, między innymi w Warszawie i Olsztynie.

Jak informuje RMF 24 Mamed Ch. miał też znieważać policjantów oraz naruszyć ich nietykalność. Do tego czynu miało dojść jesienią 2018 roku w Olsztynie.

Akt oskarżenia w sprawie znanego zawodnika MMA trafił do sądu w Tarnowskich Górach na początku lipca 2021 roku. Oprócz Mamed Ch. na ławie oskarżonych zasiadło 17 innych osób, którym zarzucono popełnienie 140 czynów zabronionych.

- Prokuratur zarzucił im m.in. puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji, a także paserstwo samochodów, w tym luksusowych, pochodzących z czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski - informowała w 2021 roku Prokuratura Krajowa.

Do zatrzymania Mameda Ch. doszło w czerwcu 2019 roku. Prokuratura wnioskowała o areszt dla zawodnika MMA jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku.

Kim jest Mamed Ch.?

41-letni Mamed Ch. to znany zawodnik MMA pochodzący z Groznego. W Polsce zamieszkał w 1997 roku, a od 2010 może pochwalić się także polskim obywatelstwem. W Groznym trenował karate, a po przybyciu do Polski zaczął także trenować boks, taekwondo oraz zapasy.

Mamed Ch. zaczął startować w walkach MMA w 2004 roku. Był jednym z najbardziej znanych sportowców w tej dziedzinie i odnosił liczne sukcesy. Mamed Ch. może pochwalić się tytułem mistrza Polski w MMA oraz międzynarodowym mistrzostwem świata w KSW. Występował na ringach w USA i Japonii. Karierę sportową zakończył pod koniec 2018 roku.