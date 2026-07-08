Gazeta Prawna
Kraj

Znany zawodnik MMA usłyszał wyrok. Sąd podjął decyzję ws. Mameda Ch.

sędzia sąd rozprawa
Znany zawodnik MMA usłyszał wyrok. Sąd zdecydował ws. Mameda Ch.Shutterstock / PawelKacperek
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 18:53

Sąd w Tarnowskich Górach zdecydował ws. znanego zawodnika mieszanych sztuk walki Mameda Ch. Sportowiec został skazany na półtora roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny za paserstwo luksusowych samochodów. Wyrok nie jest prawomocny - informuje RMF 24.

Skrót artykułu

Sąd w Tarnowskich Górach nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Wyrok nie jest jednak prawomocny, dlatego zarówno oskarżony, jak i prokurator mogą się od niego odwołać.

O co chodzi w sprawie Mameda Ch? W tle handel kradzionymi autami

Znanemu z ringu MMA Mamedowi Ch. organy ścigania zarzuciły paserstwo samochodów oraz podpalenie dwóch z aut w Rybniku. Do tego czynu miało dojść wiosną 2017 roku. Cały proceder, jak wskazała prokuratura, toczył się w latach 2016-2017. Kradzione auta miały być kupowane w Czechach oraz w Polsce, między innymi w Warszawie i Olsztynie.

Jak informuje RMF 24 Mamed Ch. miał też znieważać policjantów oraz naruszyć ich nietykalność. Do tego czynu miało dojść jesienią 2018 roku w Olsztynie.

Akt oskarżenia w sprawie znanego zawodnika MMA trafił do sądu w Tarnowskich Górach na początku lipca 2021 roku. Oprócz Mamed Ch. na ławie oskarżonych zasiadło 17 innych osób, którym zarzucono popełnienie 140 czynów zabronionych.

- Prokuratur zarzucił im m.in. puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji, a także paserstwo samochodów, w tym luksusowych, pochodzących z czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski - informowała w 2021 roku Prokuratura Krajowa.

Do zatrzymania Mameda Ch. doszło w czerwcu 2019 roku. Prokuratura wnioskowała o areszt dla zawodnika MMA jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku.

Kim jest Mamed Ch.?

41-letni Mamed Ch. to znany zawodnik MMA pochodzący z Groznego. W Polsce zamieszkał w 1997 roku, a od 2010 może pochwalić się także polskim obywatelstwem. W Groznym trenował karate, a po przybyciu do Polski zaczął także trenować boks, taekwondo oraz zapasy.

Mamed Ch. zaczął startować w walkach MMA w 2004 roku. Był jednym z najbardziej znanych sportowców w tej dziedzinie i odnosił liczne sukcesy. Mamed Ch. może pochwalić się tytułem mistrza Polski w MMA oraz międzynarodowym mistrzostwem świata w KSW. Występował na ringach w USA i Japonii. Karierę sportową zakończył pod koniec 2018 roku.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

sądwyrokMMA

Powiązane

szok, zdziwienie, kobieta, senior, seniorka, emeryt, emerytka
Emerytury i rentyPułapka na seniorów po 75. roku życia. ZUS i gmina każą oddać tysiące złotych przez jeden błąd
Donald Tusk i banknot 100 zł. Nowy podatek od oszczędności na koncie OKI od 2027 roku
Inne podatkiNowy podatek od oszczędności od 2027 roku. Możesz zapłacić nawet wtedy, gdy stracisz
Kobieta z nadciśnieniem mierzy ciśnienie. Zasiłek pielęgnacyjny 2026
ZdrowieChorzy na nadciśnienie mogą dostać 215,84 zł zasiłku. MOPS wymaga jednego dokumentu

Najważniejsze

Prezydent Karol Nawrocki
ŚwiatSzczyt NATO w Ankarze: Powolne pożegnanie USA z Europą
taksówka na postoju
Prawo administracyjneTaksówkarze i kierowcy pod większą kontrolą państwa. Będzie zmiana przepisów
Jolanta Sobierańska-Grenda
ZdrowieNie tylko maksymalna stawka dla lekarzy. Minister zdrowia zapowiedziała rewolucję. Co jeszcze ma się zmienić?
sędzia sąd rozprawa
PrawnikRząd nie drukuje wyroków TK. Sąd: to delikt konstytucyjny
Dziecko używające laptopa
OpinieProjekt o pornografii w internecie może uderzyć w media społecznościowe
Tabliczka informacyjna na elewacji z napisem UOKiK
KrajPrzeszukania w BIK i największych bankach w Polsce. UOKiK sprawdza, czy Polacy byli karani za porównywanie kredytów
Karol Nawrocki, Donald Trump
KrajKarol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. „Droga jest otwarta”
Lekarz w gabinecie podczas wizyty
Kadry i płaceCoraz więcej skarg pacjentów na przemęczonych lekarzy
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png