Firma może dostać nawet 28 836 zł. Tyle wynosi dopłata do zatrudnienia osoby po 50. roku życia

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po 50. roku życia skierowanego przez urząd pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznie dopłaty do jego wynagrodzenia. W skali roku daje to maksymalnie 28 836 zł. Takie wsparcie przewiduje ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

Jakie warunki musi spełniać osoba 50+, aby pracodawca dostał dopłatę?

Z programu mogą skorzystać zarówno pracodawcy, jak i przedsiębiorcy, ale samo zatrudnienie osoby po 50. roku życia nie wystarczy. Dopłata przysługuje tylko wtedy, gdy do firmy trafi bezrobotny skierowany przez powiatowy urząd pracy. Musi to być osoba, która ukończyła 50 lat, ale nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Przepisy przewidują jeszcze jeden istotny warunek. Osoba kierowana przez urząd pracy nie mogła być bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy zatrudniona u tego pracodawcy ani wykonywać u niego innej pracy zarobkowej. Przepis ma zapobiegać sytuacjom, w których pracodawca ponownie zatrudnia tę samą osobę wyłącznie po to, aby uzyskać dofinansowanie.

Dopłata przez 12 miesięcy, ale pracownika trzeba zatrzymać znacznie dłużej

Po podpisaniu umowy z powiatowym urzędem pracy pracodawca może otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego przez 12 miesięcy. To jednak nie koniec obowiązków. Aby nie musiał zwracać otrzymanych środków, powinien utrzymać zatrudnienie tej osoby nie tylko przez cały okres pobierania dopłaty, ale również przez kolejne 6 miesięcy po zakończeniu dofinansowania. W efekcie pracownik powinien pozostać zatrudniony przez co najmniej 18 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie do zatrudnienia osoby 50+?

Na dzień składania wniosku pracodawca nie może zalegać z:

wypłatą wynagrodzeń pracownikom,

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,

wpłatami na Fundusz Pracy,

wpłatami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

wpłatami na Fundusz Solidarnościowy,

wpłatami na Fundusz Emerytur Pomostowych,

wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne,

regulowaniem innych danin publicznych.

Ponadto osoby reprezentujące lub zarządzające pracodawcą nie mogą być w ciągu ostatnich dwóch lat prawomocnie skazane m.in. za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, prawom osób wykonujących pracę zarobkową czy za przestępstwa skarbowe. Spełnienie tych warunków potwierdza się oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Pracownik odszedł w trakcie dofinansowania. Czy trzeba oddać pieniądze?

Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę, pracodawca rozwiąże ją na podstawie art. 52 lub art. 53 Kodeksu pracy albo stosunek pracy wygaśnie, urząd pracy skieruje na jego miejsce kolejnego bezrobotnego, co pozwala kontynuować realizację umowy o dofinansowanie.

Kiedy trzeba zwrócić dofinansowanie do wynagrodzenia? Te błędy mogą słono kosztować

Pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi w sytuacji gdy:

nie utrzyma zatrudnienia przez wymagany okres,

odmówi przyjęcia kolejnego skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, mimo że urząd pracy go skieruje,

złoży nieprawdziwe oświadczenia dotyczące spełniania warunków uzyskania pomocy.

Przepisy przewidują również sytuacje, w których zwrot obejmuje 50 proc. otrzymanego wsparcia, jeżeli pracodawca utrzymał zatrudnienie przez okres pobierania dofinansowania oraz co najmniej połowę wymaganego okresu po jego zakończeniu.

Jednocześnie, jeśli urząd pracy nie będzie miał możliwości skierowania kolejnego bezrobotnego na zwolnione stanowisko, pracodawca nie zwraca dofinansowania za okres, w którym zatrudniał wcześniej skierowanego pracownika.

Jeden błąd może pozbawić firmy prawa do dopłaty. Wniosek trzeba złożyć wcześniej

Jednym z najważniejszych warunków jest zachowanie właściwej kolejności działań. Najpierw należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do powiatowego urzędu pracy. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu umowy z urzędem możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby. Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przed zatrudnieniem skierowanej osoby i wcześniej zostanie podpisana umowa z urzędem pracy.

Jak bezrobotny po 50. roku życia może otrzymać skierowanie do pracy z dofinansowaniem?

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna, która ukończyła 50 lat, może zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowana, aby ubiegać się o skierowanie do pracodawcy korzystającego z dofinansowania. To właśnie urząd pracy kieruje kandydatów do pracodawców korzystających z tej formy wsparcia.

Trzeba jednak pamiętać, że samo spełnienie kryteriów wiekowych nie gwarantuje skierowania. Zależy ono od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami na dofinansowanie oraz czy są pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem w ramach tego programu.