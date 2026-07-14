Rekrutacje nie zwalniają latem – firmy nadal zatrudniają, bo projekty nie czekają na wrzesień.

Największą przewagę daje mniejsza liczba kandydatów, którzy aktywnie szukają pracy w lipcu i sierpniu.

Nawet najlepszy moment nie pomoże, jeśli CV będzie źle przygotowane i niedopasowane do oferty.

– W wakacje automatycznie wrzucamy na przysłowiowy „mniejszy bieg” i to samo robimy z planami zawodowymi. Co roku słyszę te same wymówki: „rekruterzy są na urlopach”, „we wrześniu będzie więcej ofert”, „to nie jest dobry moment”. Tylko że to mit. Rynek pracy latem się nie zatrzymuje – wyjaśnia Agnieszka Żak, Dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group. I jak podkreśla ekspertka: – Firmy nie zamykają biur na dwa miesiące, projekty muszą iść do przodu, a wakacje nie sprawiają, że nagle znika zapotrzebowanie na pracowników. Jeśli ktoś myśli o zmianie firmy czy branży, to lipiec i sierpień są idealnym czasem – ofert nie brakuje, za to konkurencja jest o połowę mniejsza, bo większość kandydatów odpoczywa na urlopach – dodaje.

Lato – dobry czas na zmianę pracy

Mit, że w wakacje rekrutacje zamierają już dawno jest zwalczony. W rzeczywistości lipiec i sierpień to zwyczajne miesiące w kalendarzu rekrutacyjnym. Firmy uzupełniają zespoły przed jesiennym wzrostem aktywności, a kandydaci, którzy nie boją się wysłać CV latem, spotykają się z mniejszą konkurencją.

Gdzie szukać ofert?

Z badania „Barometr rynku pracy 2026” wynika, że najpopularniejszym sposobem pozostaje przeglądanie portali z ogłoszeniami (55,4% wskazań). Coraz więcej osób sprawdza jednak bezpośrednio zakładki „Kariera” na stronach pracodawców oraz korzysta z poleceń. Eksperci podkreślają, że skuteczny kandydat korzysta dziś z kilku kanałów jednocześnie.

Najczęstsze błędy w CV

Rekruterzy zwracają uwagę, że największym problemem jest traktowanie CV jak kroniki zawodowej. Zamiast szczegółowego opisu wszystkich obowiązków warto pokazać konkretne osiągnięcia i dopasować dokument do danej oferty. Unikać należy też ogólników oraz informacji, które nie mają związku z poszukiwanym stanowiskiem.

Wysyłanie CV „na ślepo”, bez dokładnego czytania wymagań, tylko obciąża rekruterów i obniża szanse kandydata. Im wyższe stanowisko, tym większa waga przykładana jest do selektywności i dopasowania. Brak reakcji na wiadomości czy niestawianie się na rozmowy również szybko dyskwalifikuje.

Aplikowanie „na autopilocie”: bez dokładnego analizowania treści ogłoszeń

Zdaniem Karoliny Popiel z Wyser Executive Search, kandydaci często też wysyłają zgłoszenia, kierując się jedynie tytułem stanowiska: – Rekruterzy określają to jako aplikowanie „na autopilocie”: bez dokładnego analizowania treści ogłoszeń, z pomijaniem ważnych informacji np. o trybie pracy czy wymaganym doświadczeniu w branży. Widzimy jednak, że im wyższe stanowisko, tym większa selektywność i uważność w procesie aplikowania.

Zdarza się również, że kandydaci odpowiadają na ogłoszenie, a następnie unikają kontaktu lub nie pojawiają się na umówionych spotkaniach. – Brak responsywności to jeden z najbardziej niezrozumiałych, a jednocześnie najczęściej obserwowanych błędów. Działa na niekorzyść kandydata równie mocno, jak niedopasowane CV – podkreśla Michał Piernik

CV. Co warto zrobić, a czego unikać?

CV co się sprawdza?

Dostosuj CV do konkretnej oferty. Te uniwersalne coraz rzadziej wygrywają.

Pokaż osiągnięcia zamiast obowiązków. Liczby, wyniki i zrealizowane projekty mówią więcej niż rozbudowane opisy zadań.

Napisz krótkie podsumowanie zawodowe. Trzy-cztery zdania na początku CV pomagają szybko zrozumieć profil kandydata.

Aktualizuj CV. To sprzed trzech lat najczęściej nie odpowiada już aktualnym kompetencjom ani wymaganiom rynku.

Co się nie sprawdza?

Przepisywanie zakresu obowiązków z umowy o pracę. To nie pokazuje atutów kandydata.

Ogólniki. Zwroty typu "komunikatywny", "kreatywny" czy "dynamiczny" bez przykładów niewiele znaczą.

Niepotrzebne kursy sprzed kilkunastu lat czy nieużywane kompetencje rozproszą uwagę rekrutera.

Błędy językowe – to „drobiazgi”, które potrafią zaważyć na pierwszym wrażeniu.

– Najczęstszy błąd jaki pojawia się na początku całego procesu? Traktowanie CV jak kroniki zawodowej. Rekruter nie szuka pełnej historii kariery, ale dowodu, że dana osoba poradzi sobie z wyzwaniami na konkretnym stanowisku – tłumaczy Karolina Popiel, Partner z Wyser Executive Search. Zdaniem ekspertki, nagminnym problemem wciąż pozostają też ogólniki. – Deklaracje o kreatywności, komunikatywności czy umiejętności pracy w zespole nie znaczą wiele, jeśli nie stoją za nimi konkretne przykłady. Nie pomagają również wielostronicowe opisy obowiązków, nieaktualne informacje czy błędy językowe. Każdy z tych elementów to sygnał, że kandydat nie poświęcił wystarczającej uwagi przedstawieniu swoich mocnych stron – dodaje.

– Dobre CV nie jest dokumentem o przeszłości. Jest dokumentem o przyszłości. Nie opisuje tego, gdzie kandydat był. Ma przekonać pracodawcę, dokąd może go zaprowadzić – komentuje Agnieszka Żak, Dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group. I dodaje: Dobrze przygotowany kandydat może szukać nowego zajęcia także w wakacje. Na obecnym rynku pracy kalendarz ma coraz mniejsze znaczenie. Liczy się to, czy wykorzystamy swój moment, zanim zrobią to inni.

Podsumowując, lato nie jest przeszkodą w poszukiwaniu pracy – wręcz przeciwnie. Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowane, konkretne CV oraz świadome, a nie masowe aplikowanie. Kandydat, który działa już teraz, ma większą szansę wyprzedzić tych, którzy czekają do września.

Źródło: Gi Group Holding