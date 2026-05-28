Straż Graniczna szuka 120 osób do pracy. Nawet 6100 zł netto i dopłata do mieszkania

Rosnące koszty życia sprawiają, że stabilna pensja i dodatki zaczynają dla wielu ważyć więcej niż elastyczny grafik czy praca zdalna. Straż Graniczna dobrze to wie, dlatego obok pensji coraz mocniej eksponuje świadczenia, których część firm po prostu nie oferuje.

Rekrutacja do Straży Granicznej 2026. Straż Graniczna szuka 120 osób do służby

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej potwierdza, że w tym roku planuje przyjąć do służby nawet 120 nowych funkcjonariuszy. Dodatkowo formacja otwiera także miejsca dla osób zainteresowanych służbą kontraktową — tu limit wynosi około 110 kandydatów.

To jeden z większych naborów prowadzonych obecnie przez służby mundurowe w północno-wschodniej Polsce. Region od lat pozostaje strategiczny z punktu widzenia ochrony granicy państwowej, a napięcia migracyjne i sytuacja geopolityczna sprawiają, że zapotrzebowanie na nowych funkcjonariuszy nie maleje. W samym Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni dziś około 1400 funkcjonariuszy oraz ponad 300 pracowników cywilnych.

Zarobki w Straży Granicznej 2026. Nawet 6100 zł netto dla nowych funkcjonariuszy

Największe zainteresowanie budzą oczywiście zarobki. Kandydaci przed 26. rokiem życia mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące niemal 6100 zł netto, natomiast starsi funkcjonariusze otrzymują około 5600 zł netto. To jednak dopiero początek. Straż Graniczna coraz mocniej akcentuje system dodatków, który w wielu przypadkach realnie podnosi miesięczny budżet domowy. Na liście świadczeń znajdują się m.in.:

świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 zł miesięcznie

zwrot kosztów dojazdu do służby

dodatki służbowe

stabilne zatrudnienie w administracji państwowej

możliwość wcześniejszej emerytury mundurowej po spełnieniu warunków ustawowych.

Dla osób mieszkających poza większymi miastami szczególnie ważny może być właśnie dodatek mieszkaniowy. W regionach, gdzie rynek najmu nadal jest ograniczony, taka kwota pozwala pokryć sporą część miesięcznych kosztów.

Dodatki w Straży Granicznej 2026. Dopłata do mieszkania i zwrot kosztów dojazdu

Straż Graniczna refunduje również koszty dojazdu do miejsca pełnienia służby. Wysokość świadczenia zależy od odległości:

do 30 km – około 140 zł miesięcznie

od 30 do 50 km – około 180 zł

powyżej 50 km – około 220 zł.

To rozwiązanie szczególnie interesuje mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy codziennie dojeżdżają do służby. W praktyce część funkcjonariuszy może połączyć świadczenie mieszkaniowe z refundacją transportu, co znacząco poprawia finalne wynagrodzenie. Jeszcze kilka lat temu służby mundurowe przegrywały walkę o młodych pracowników z logistyką, magazynami i handlem. Dziś sytuacja zaczyna się odwracać. Coraz więcej osób szuka stabilności i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej 2026? Testy, psycholog i komisja lekarska

Proces kwalifikacyjny nie kończy się na złożeniu dokumentów. Kandydaci muszą przejść kilka etapów, które sprawdzają zarówno wiedzę, jak i predyspozycje psychofizyczne. Rekrutacja obejmuje:

złożenie dokumentów i rozmowę wstępną test wiedzy rozmowę kwalifikacyjną badania psychologiczne test sprawności fizycznej badanie wariografem komisję lekarską.

Najwięcej emocji budzi zwykle test sprawnościowy. Kandydaci przyznają jednak, że dużo większym wyzwaniem okazuje się presja związana z kolejnymi etapami selekcji. Formacja podkreśla również, że stara się kierować nowych funkcjonariuszy możliwie blisko miejsca zamieszkania. To ważny argument dla osób, które nie chcą wyprowadzać się do dużych miast.

Jak dostać się do Straży Granicznej? Wymagania dla kandydatów w 2026 roku

Kandydat do służby musi posiadać polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych i mieć nieposzlakowaną opinię. Wymagane jest także co najmniej średnie wykształcenie. Straż Graniczna zwraca uwagę, że poszukuje nie tylko osób po klasach mundurowych. Wśród kandydatów coraz częściej pojawiają się absolwenci techników, kierunków logistycznych czy informatycznych. W praktyce liczy się przede wszystkim gotowość do służby, odporność psychiczna i zdolność pracy w systemie zmianowym.

Praca w Straży Granicznej znów przyciąga młodych. Liczy się nie tylko pensja

Eksperci rynku pracy zauważają, że służby mundurowe odzyskują atrakcyjność wśród młodych osób. Jeszcze niedawno stabilny etat kojarzył się raczej z ograniczeniami niż z bezpieczeństwem. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Rynek prywatny nadal oferuje szybkie podwyżki, ale jednocześnie coraz częściej wiąże się z niestabilnością zatrudnienia i presją wyników. Dla części kandydatów przewidywalna ścieżka kariery okazuje się bardziej atrakcyjna niż dynamiczna, ale niepewna praca w korporacji. Nie bez znaczenia pozostaje także prestiż służby oraz możliwość wcześniejszego zabezpieczenia emerytalnego.

Gdzie złożyć dokumenty do Straży Granicznej i jak zgłosić się do rekrutacji?

Dokumenty można składać osobiście w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie. Szczegóły dotyczące naboru i wymaganych formularzy znajdują się na stronie oddziału Straży Granicznej. Kandydaci mogą również uzyskać informacje telefonicznie w dziale rekrutacji. Funkcjonariusze zachęcają, by nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę — zainteresowanie tegorocznym naborem ma być wyraźnie większe niż rok temu.

Podstawa prawna i źródła