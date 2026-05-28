Wszystko zaczęło się od jednej petycji. Polacy zyskają nowy dzień wolny od pracy?

W czwartek 27 maja 2026 roku sejmowa Komisja do Spraw Petycji ponownie pochyliła się nad wprowadzeniem dnia wolnego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli 1 sierpnia. Święto to miało dotychczas wyłącznie charakter symboliczny i nie wiązało się z prawem do odpoczynku od pracy.

Według zwolenników pomysłu, nadanie 1 sierpnia statusu dnia ustawowo wolnego przyniosłoby ogromne korzyści społeczne. Ich zdaniem, dałoby to Polakom przestrzeń do głębszej refleksji nad dramatyczną historią kraju, a także odegrało kluczową rolę w edukacji historycznej młodego pokolenia, kształtując przyszłe elity państwowe.

Tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że wprowadzenie dodatkowego święta wymagałoby wcześniejszych konsultacji społecznych i analizy skutków. Zwrócono uwagę, że już teraz Polska ma 14 dni wolnych od pracy, a dodatkowy dzień mógłby zwiększyć ich liczbę do jednego z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej.

Nadzieje pracowników zgaszone? Podjęto decyzję w sprawie

Podczas obrad głos zabrał Krzysztof Bosak, występujący w roli głównego specjalisty ds. legislacji w MRPiPS. Przedstawiciel resortu podkreślił, że na ten moment ministerstwo nie prowadzi i nie planuje żadnych prac nad modyfikacją ustawy o dniach wolnych od pracy. Zwrócił uwagę na fakt, że każda dodatkowa doba wolna od pracy generuje potężne skutki dla wielu gałęzi gospodarki – zarówno w wymiarze pozytywnym (np. dla branży turystycznej czy rozrywkowej), jak i negatywnym. Zanim jakakolwiek decyzja w tej sprawie zapadnie, konieczne byłyby analizy makroekonomiczne oraz debata w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Tyle wolnego nie mają nawet na zachodzie Europy. Te dane mówią wszystko

W dyskusji powrócił również argument dotyczący obecnej liczby dni świątecznych w kraju. Po tym, jak niedawna nowelizacja na stałe ustanowiła Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym, polscy pracownicy zyskali kolejną okazję do odpoczynku. Wprowadzenie 1 sierpnia jako kolejnego święta mogłoby wywołać opór środowisk biznesowych.

Dodanie piętnastego dnia wolnego ulokowałoby Polskę w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej pod względem czasu wolnego gwarantowanego ustawą:

Rumunia / Litwa: 16 dni

Polska (obecnie): 14 dni

Belgi / Niemcy: 9 dni

Hiszpania: 8 dni

Jak wynika z zestawienia, Polska już teraz oferuje pracownikom znacznie więcej dni ustawowo wolnych niż wiele innych państw europejskich, takie jak Niemcy czy Hiszpania. Dalsze rozszerzanie tego pakietu bez dokładnej weryfikacji kondycji rynkowej mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjność rodzimego biznesu.

Wolne 1 sierpnia to nie wszystko. Sprawdź listę dni wolnych od pracy

Ostateczna decyzja w sprawie 1 sierpnia jeszcze nie zapadła, ale ze względu na stanowisko resortu, w najbliższym czasie rewolucji nie należy się spodziewać. Pracownicy muszą bazować na obecnym systemie prawnym obejmującym 14 dni ustawowo wolnych od pracy:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

5 kwietnia – Wielkanoc

6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

24 maja – Zielone Świątki

4 czerwca – Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Temat ewentualnego wolnego w sierpniu z pewnością powróci w publicznych debatach bliżej okrągłych rocznic powstańczych, jednak na ten moment pracownicy 1 sierpnia będą musieli spędzić w swoich miejscach pracy.

