Cała prawda o emeryturach polskich zakonnic. Jak konkretne kwoty wypadają na tle księży?

Emerytury polskich zakonnic. Oto, jakie świadczenia otrzymują

Z danych Konferencji Episkopatu Polski wynika, że w Polsce działa około 17 tysięcy sióstr zakonnych. Zdecydowana większość z nich może liczyć jedynie na najniższe ustawowe świadczenie.

Aktualna stawka: Od marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce to 1978,49 zł brutto .

Kwota "na rękę": W praktyce zakonnice otrzymują co miesiąc zaledwie około 1800 zł netto.

Skąd tak niskie emerytury? Kluczową rolę odgrywa tu Fundusz Kościelny, zasilany z budżetu państwa (w 2025 roku przeznaczono na niego ponad 275,7 mln zł). Pokrywa on 80% minimalnej składki emerytalnej, a pozostałe 20% musi dopłacić samo zgromadzenie. W efekcie do ZUS wpływają minimalne kwoty, co odbija się na późniejszych świadczeniach.

Finansowa przepaść w Kościele. Księża dostają na starość nawet dwa razy więcej niż siostry

Analiza danych ZUS pokazuje uderzający kontrast między sytuacją kobiet a mężczyzn w strukturach kościelnych. Emerytowany duchowny może liczyć na znacznie wyższy standard życia niż zakonnica pobierająca świadczenie.

Osoba duchowna Przeciętna emerytura (brutto) Siostra zakonna ok. 1978 zł Ksiądz od 3200 zł do 3500 zł

Skąd te różnice? Księża znacznie częściej są zatrudniani na pełnych etatach, co wiąże się z regularnym odprowadzaniem pełnych składek. Z kolei siostry zakonne często pracują na umowach cywilnoprawnych lub w niepełnym wymiarze godzin.

Nie wszystkie zakonnice dostaną minimum. Te zawody gwarantują wyższy przelew z ZUS

Nie każda zakonnica otrzymuje jednak najniższą emeryturę. Niektóre siostry mogą liczyć na wyższe świadczenia. Dotyczy to tych, które przez lata pracowały w tzw. "świeckich" zawodach na standardowych umowach o pracę. Dotyczy to m.in.:

etatowych nauczycielek i katechetek w szkołach,

wykwalifikowanych pielęgniarek i lekarek w szpitalach,

dyrektorek przedszkoli i domów opieki.

W ich przypadku ostateczna emerytura zależy od realnych zarobków i lat pracy. Dokładnie tak samo, jak u każdego innego obywatela.

