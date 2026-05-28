Gazeta Prawna
Świadczenia

Cała prawda o emeryturach polskich zakonnic. Jak konkretne kwoty wypadają na tle księży?

Zakonnica rozmawia z kobietą
Przepaść między emeryturami zakonnic i księżyGazetaPrawna.pl / Pexels/Pixabay
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 11:58

Oficjalne raporty obnażają prawdę o emeryturach zakonnic. Wiemy, jakie kwoty naprawdę trafiają na konta sióstr i dlaczego różnią się od świadczeń, jakie otrzymują księża. Te wyliczenia dają do myślenia.

Skrót artykułu

Emerytury polskich zakonnic. Oto, jakie świadczenia otrzymują

Z danych Konferencji Episkopatu Polski wynika, że w Polsce działa około 17 tysięcy sióstr zakonnych. Zdecydowana większość z nich może liczyć jedynie na najniższe ustawowe świadczenie.

  • Aktualna stawka: Od marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce to 1978,49 zł brutto.
  • Kwota "na rękę": W praktyce zakonnice otrzymują co miesiąc zaledwie około 1800 zł netto.

Skąd tak niskie emerytury? Kluczową rolę odgrywa tu Fundusz Kościelny, zasilany z budżetu państwa (w 2025 roku przeznaczono na niego ponad 275,7 mln zł). Pokrywa on 80% minimalnej składki emerytalnej, a pozostałe 20% musi dopłacić samo zgromadzenie. W efekcie do ZUS wpływają minimalne kwoty, co odbija się na późniejszych świadczeniach.

Przełom w emeryturach stażowych coraz bliżej. 38 i 43 lata pracy zamiast wieku emerytalnego?
Zobacz także
Przełom w emeryturach stażowych coraz bliżej. 38 i 43 lata pracy zamiast wieku emerytalnego?

Finansowa przepaść w Kościele. Księża dostają na starość nawet dwa razy więcej niż siostry

Analiza danych ZUS pokazuje uderzający kontrast między sytuacją kobiet a mężczyzn w strukturach kościelnych. Emerytowany duchowny może liczyć na znacznie wyższy standard życia niż zakonnica pobierająca świadczenie.

Osoba duchowna

Przeciętna emerytura (brutto)

Siostra zakonna

ok. 1978 zł

Ksiądz

od 3200 zł do 3500 zł

Skąd te różnice? Księża znacznie częściej są zatrudniani na pełnych etatach, co wiąże się z regularnym odprowadzaniem pełnych składek. Z kolei siostry zakonne często pracują na umowach cywilnoprawnych lub w niepełnym wymiarze godzin.

Świadczenie wspierające 2026. Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem dostanie dodatkowe pieniądze
Zobacz także
Świadczenie wspierające 2026. Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem dostanie dodatkowe pieniądze

Nie wszystkie zakonnice dostaną minimum. Te zawody gwarantują wyższy przelew z ZUS

Nie każda zakonnica otrzymuje jednak najniższą emeryturę. Niektóre siostry mogą liczyć na wyższe świadczenia. Dotyczy to tych, które przez lata pracowały w tzw. "świeckich" zawodach na standardowych umowach o pracę. Dotyczy to m.in.:

  • etatowych nauczycielek i katechetek w szkołach,
  • wykwalifikowanych pielęgniarek i lekarek w szpitalach,
  • dyrektorek przedszkoli i domów opieki.

W ich przypadku ostateczna emerytura zależy od realnych zarobków i lat pracy. Dokładnie tak samo, jak u każdego innego obywatela.

Czy list episkopatu przyspieszy rozłam w polskim Kościele?

Źródło

  • www.interia.pl
  • www.wprost.pl
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

emeryturyświadczeniazakonnice

Powiązane

Duchowni
KrajKościół przygotowuje plan na wojnę. Powstała specjalna grupa do współpracy z MON i MSWiA
Leon XIV
ŚwiatCoraz większe tarcia pomiędzy Leonem XIV a Trumpem. Głowa Kościoła ostro o działaniach prezydenta USA
Księża podczas mszy
KrajCoraz mniej powołań w Kościele. Spada liczba kleryków i sióstr zakonnych w Polsce