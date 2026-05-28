Badanie przeprowadzone przez SW Research dla Onetu dotyczyło prostego pytania: „Czy chciałbyś, aby Andrzej Duda wrócił do aktywnego uprawiania polityki?”. Odpowiedzi okazały się wyjątkowo niekorzystne dla byłego prezydenta.

Jedynie 23 proc. respondentów zadeklarowało poparcie dla takiego scenariusza. Zdecydowane „nie” wskazało aż 59,2 proc. badanych. Niezdecydowanych pozostało 17,8 proc.

Tak wyraźna przewaga odpowiedzi negatywnych pokazuje, że potencjalny polityczny powrót Andrzeja Dudy nie spotkałby się dziś z szeroką aprobatą społeczną. Co istotne, negatywne nastawienie widoczne jest praktycznie we wszystkich grupach społecznych objętych badaniem.

Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury

Po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej Andrzej Duda nie zdecydował się na pozostanie w bieżącej polityce. Zamiast tego skoncentrował się na aktywności biznesowej.

Były prezydent został członkiem rady nadzorczej fintechu ZEN.com. Równocześnie wraz z Agatą Kornhauser-Dudą założył spółkę komandytową „Andrzej Duda PAAD”, zajmującą się doradztwem strategicznym i biznesowym.

Ten kierunek zawodowy przez wielu obserwatorów był interpretowany jako definitywne odsunięcie się od polityki. Spekulacje powróciły jednak wraz z politycznym zamieszaniem wokół Krakowa i dyskusją o możliwych przedterminowych wyborach samorządowych.

Wyniki SW Research niekorzystne dla Andrzeja Dudy

Analiza szczegółowych danych pokazuje, że niechęć wobec powrotu byłego prezydenta rozkłada się równomiernie niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania respondentów.

Szczególnie interesujące są wyniki z terenów tradycyjnie uznawanych za bardziej przychylne środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Na wsiach, które przez lata stanowiły ważne zaplecze wyborcze tej formacji, powrót Andrzeja Dudy popiera jedynie 29,3 proc. ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania jest 54,4 proc.

Jeszcze bardziej zdecydowane stanowisko widać w największych polskich miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Tam jedynie 11,4 proc. badanych chciałoby ponownej aktywności politycznej byłego prezydenta, a aż 71,6 proc. wyraża sprzeciw.

To sygnał, że nawet gdyby Andrzej Duda zdecydował się na powrót do politycznej rywalizacji, musiałby zmierzyć się z bardzo trudnym społecznym klimatem.

Spekulacje wokół wyborów w Krakowie

Nazwisko byłego prezydenta pojawiło się w medialnych spekulacjach po politycznych zawirowaniach wokół Krakowa i dyskusjach dotyczących możliwych zmian na stanowisku włodarza miasta.

Choć nie ma żadnych oficjalnych deklaracji ze strony Andrzeja Dudy dotyczących takiego startu, sam fakt pojawienia się jego nazwiska w publicznej debacie wystarczył, by sprawdzić nastroje społeczne.

Wyniki badania pokazują jednak, że Polacy wyraźnie dystansują się od wizji jego politycznego comebacku. To może istotnie wpłynąć na wszelkie przyszłe kalkulacje dotyczące ewentualnego powrotu byłego prezydenta na polityczną scenę.