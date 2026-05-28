Prezes InPostu poinformował o nowej usłudze za pośrednictwem platformy X, podkreślając, że spółka chce „rewolucjonizować podróżowanie na serio”.

Nowy produkt wykonano z polikarbonu. Walizka została zaprojektowana tak, by idealnie mieściła się w skrytce o gabarycie C w automatach paczkowych. Wyposażono ją w odpinane kółka oraz zamek szyfrowy.

Cena urządzenia wynosi 320 zł.

Idea jest prosta. Zamiast zabierać większy bagaż na lotnisko i ryzykować dopłaty naliczane przez przewoźników, podróżny może nadać walizkę z wyprzedzeniem do paczkomatu w kraju docelowym.

To rozwiązanie może okazać się szczególnie atrakcyjne dla osób latających tanimi liniami na krótkich trasach po Europie.

Jak Ryanair nalicza opłaty za bagaż?

Ryanair pozwala na bezpłatne wniesienie na pokład wyłącznie małej torby osobistej o maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 20 cm.

Większy bagaż kabinowy o wymiarach 55 x 40 x 20 cm wymaga dokupienia usługi Priority. Jej cena zależy od terminu zakupu i trasy, zazwyczaj wynosi od 12 do 36 euro, ale na lotnisku może wzrosnąć nawet do 60 euro.

Jeżeli obsługa stwierdzi przy wejściu że bagaż przekracza dopuszczalne limity, pasażer może zostać obciążony opłatą sięgającą nawet 70–75 euro.

Wizz Air stosuje podobny model kontroli. W standardowej taryfie Wizz Air pasażer może zabrać jedynie torbę o wymiarach 40 x 30 x 20 cm i wadze do 10 kg.

Dopiero wykupienie WIZZ Priority umożliwia przewóz dodatkowego bagażu kabinowego o wymiarach 55 x 40 x 23 cm.

Koszt usługi zależy od sezonu i kierunku lotu, a dokupienie jej na lotnisku jest wyraźnie droższe niż podczas rezerwacji online.

Dodatkowe opłaty za usługi bagażowe są jednym z ważniejszych źródeł przychodów tanich przewoźników.

Metalowe mierniki i bezwzględna kontrola wymiarów

Kontrole prowadzone przez Ryanaira i Wizz Air opierają się na specjalnych metalowych stelażach ustawianych przy bramkach.

Pasażer musi samodzielnie umieścić bagaż w mierniku. Jeśli walizka nie mieści się swobodnie – także z uwzględnieniem wystających kółek, uchwytów lub usztywnień – zostaje uznana za ponadwymiarową.

W praktyce oznacza to, że nawet przekroczenie limitu o kilka milimetrów może zakończyć się koniecznością dopłaty.

To właśnie na ten problem odpowiada InPost.

W jakich krajach działa nowa usługa InPostu

Obecnie InPost Parcel Suitcase działa w ośmiu państwach:

Polsce, Włoszech, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii i Luksemburgu.

Spółka zapowiada, że wkrótce usługa pojawi się także w Wielkiej Brytanii.

To kolejny etap europejskiej ekspansji InPostu, który rozwija swoją infrastrukturę logistyczną poza Polską.

Przejęcie InPostu i ważny moment dla spółki

Prezentacja nowej usługi zbiegła się w czasie z trwającym procesem przejęcia firmy.

Konsorcjum z udziałem FedExu i funduszu Advent złożyło ofertę zakupu wszystkich akcji spółki po 15,60 euro za sztukę.

Cała firma została wyceniona na 7,8 mld euro, a proponowana cena oznacza premię w wysokości 53 proc. względem średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających 2 stycznia 2026 roku.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zaplanowano na 29 czerwca.

QiA – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy walizka InPostu eliminuje konieczność płacenia za bagaż lotniczy?

Nie zawsze. Może jednak pozwolić ograniczyć liczbę rzeczy zabieranych na pokład i uniknąć dopłat.

Dlaczego Ryanair i Wizz Air tak dokładnie mierzą bagaż?

To element ich modelu biznesowego opartego na sprzedaży usług dodatkowych.

Czy kilka milimetrów naprawdę ma znaczenie?

Tak. Jeśli walizka nie mieści się swobodnie w metalowym mierniku, przewoźnik może naliczyć dopłatę.

Ile kosztuje InPost Parcel Suitcase?

320 zł.

W jakich krajach działa usługa?

W ośmiu krajach Europy: Polsce, Włoszech, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii i Luksemburgu. Wkrótce również w Wielkiej Brytanii.