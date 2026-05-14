Rotacja, konflikty i dłuższe rekrutacje

Same działy kadr również znajdują się pod coraz większą presją. Aż 65% managerów HR spodziewa się dalszego wzrostu wymagań wobec ich działów w najbliższym czasie. Największymi barierami są dla nich niedobory kadrowe (50%) oraz przeciążenie pracą administracyjną (28%). Co szósty wskazuje też na zbyt mało czasu na pracę analityczną. Tomasz Wykowski, Country Manager Factorial w Polsce, komentuje:

„Działy HR stały się systemem wczesnego reagowania w firmach, ale są tak przytłoczone manualnymi procesami, że nie mogą skutecznie działać. Widzą objawy – falę L4, rotację, spadek motywacji – ale brakuje im danych, by leczyć przyczyny. Zarządzanie na wyczucie to już przeszłość.”

Prawie połowa badanych liderów HR deklaruje, że wdrożenie rozwiązań cyfrowych realnie poprawiło efektywność pracy ich działów. Jednocześnie co czwarty uważa, że brak odpowiednich narzędzi uniemożliwia im podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Transformacja cyfrowa HR nie jest już „miłym dodatkiem”, lecz koniecznością. Bez automatyzacji działy kadr nie będą w stanie stać się strategicznym partnerem dla zarządu, a firmy będą tracić najlepszych pracowników.

Ważne Badanie Factorial wyraźnie pokazuje, że rosnąca presja w pracy przestaje być tylko problemem pracowników – staje się poważnym ryzykiem biznesowym dla całych organizacji. Firmy, które nie odciążą działów HR od administracji i nie dadzą im dostępu do nowoczesnych narzędzi analitycznych, będą płacić za to wyższą rotacją, absencją i spadkiem efektywności.

Uszczegóławiając, przyrost absencji, wzrost rotacji i coraz więcej konfliktów wewnętrznych – firmy coraz mocniej odczuwają skutki rosnącej presji wobec pracowników. Jednocześnie managerowie HR zwracają uwagę m.in. na przeciążenie zadaniami administracyjnymi oraz brak czasu na pracę analityczną, dzięki której mogliby wcześniej identyfikować problemy w organizacji. Aż 65 proc. spodziewa się dalszego wzrostu wymagań wobec działów kadr w najbliższym czasie. Coraz więcej firm dostrzega znaczenie technologii w tym kontekście – połowa badanych deklaruje, że wdrożenie rozwiązań cyfrowych poprawiło efektywność pracy działów HR.

Niemal 60 proc. pracowników deklaruje wzrost obciążenia pracą w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Potwierdzają to również obserwacje osób pracujących w działach kadr – połowa decydentów HR odnotowała w omawianym okresie rosnącą liczbę zwolnień lekarskich, a 42 proc. – spadek motywacji i zaangażowania pracowników w firmach. To dane z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie Factorial, wiodącego europejskiego start-upu w obszarze technologii HR oraz AI.

Przykład Jako czynnik najbardziej zmieniający życie zawodowe ogół badanych pracowników wskazuje niedobór wykwalifikowanej kadry (36 proc. badanych). Rzeczywiście, wśród decydentów HR prawie 30 proc. odnotowało, że czas rekrutacji na wolne stanowiska w ciągu minionych 12 miesięcy uległ wydłużeniu, co może wskazywać na niedobór talentów oraz rosnące wymagania w zakresie rekrutacji. Aż ¼ zwróciła uwagę na rosnącą rotację pracowników, a prawie tyle samo (23 proc.) – na zwiększenie się liczby konfliktów wewnętrznych w firmach.

Źródło: Badanie online na zlecenie Factorial.