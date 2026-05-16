Czy jutro jest niedziela handlowa? Sklepy otwarte 17 maja 2026 roku

Justyna Klupa
dzisiaj, 10:53

Planujesz duże zakupy na resztę weekendu i zastanawiasz się, czy jutro, 17 maja 2026 roku, zrobisz je w popularnych marketach? Sprawdziliśmy, jak będą działać takie sieci jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Auchan oraz czy w tę majową niedzielę natkniesz się na zamknięte drzwi. Zanim ruszysz do kasy, koniecznie zobacz oficjalny kalendarz i listę miejsc, które mogą legalnie obsługiwać klientów.

Zakaz handlu 17 maja 2026. Jakie są realia?

Dla wszystkich, którzy odkładali zakupy na ostatnią chwilę, mamy konkretne informacje. W niedzielę 17 maja 2026 roku w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że jutro nie jest niedzielą handlową. Większość dużych hipermarketów, dyskontów oraz sieciówek w galeriach handlowych będzie całkowicie zamknięta. Na szczęście polskie prawo przewiduje kilkanaście wyjątków, dzięki którym nie zostaniemy bez podstawowych produktów.

Gdzie zrobimy zakupy jutro? Żabka i inne wyjątki

Tradycyjnie już, niedzielnymi obostrzeniami nie muszą przejmować się klienci Żabki, które mogą być otwarte, bo działają na zasadzie franczyzy i w określonych sytuacjach mogą być czynne. Gdzie jeszcze można zrobić zakupy? Oprócz Żabek, 17 maja legalnie otwarte będą mogły być m.in.:

  • stacje benzynowe (idealne na szybkie zakupy spożywcze),
  • apteki oraz punkty apteczne,
  • piekarnie, cukiernie i lodziarnie,
  • małe sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliższa rodzina,
  • placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, puby),
  • sklepy na dworcach kolejowych, autobusowych oraz lotniskach.

Ważne

Wskazówka: Godziny otwarcia małych sklepów prywatnych oraz Żabek w niedziele niehandlowe są ustalane indywidualnie. Najczęściej są one czynne krócej niż w dni powszednie, np. od 10:00 do 20:00.

Te sklepy będą jutro zamknięte (17.05.2026)

W niedzielę 17 maja drzwi dla klientów zamkną największe sieci handlowe w kraju. Dużych zakupów nie zrobisz w takich miejscach jak:

  • Biedronka, Lidl, Netto, ALDI,
  • Kaufland, Auchan, Carrefour,
  • Dino,
  • Markety budowlane i meblowe (Castorama, Leroy Merlin, IKEA)

Większe zakupy warto zatem przełożyć na poniedziałek, 18 maja 2026 roku, kiedy wszystkie punkty handlowe wrócą do standardowych godzin pracy.

Oficjalny kalendarz: Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

W maju 2026 roku nie przewidziano ani jednej niedzieli bez zakazu handlu. Na kolejną okazję do zrobienia zakupów w dużych marketach przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 28 czerwca 2026 roku.

W całym 2026 roku handel będzie dozwolony jedynie w 8 niedziel. Oto pełny harmonogram:

  • Styczeń: 25 stycznia.
  • Marzec: 29 marca.
  • Kwiecień: 26 kwietnia.
  • Czerwiec: 28 czerwca.
  • Sierpień: 30 sierpnia.
  • Grudzień: 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia.

Co dalej z przepisami o zakazie handlu w niedzielę?

Wiele osób zastanawia się, czy przepisy wkrótce ulegną zmianie. W 2026 roku wciąż funkcjonujemy według starych, restrykcyjnych zasad dopuszczających jedynie osiem handlowych niedziel w skali całego roku. Na ten moment rząd nie planuje zmian w tym zakresie.

