Planujesz duże zakupy na resztę weekendu i zastanawiasz się, czy jutro, 17 maja 2026 roku, zrobisz je w popularnych marketach? Sprawdziliśmy, jak będą działać takie sieci jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Auchan oraz czy w tę majową niedzielę natkniesz się na zamknięte drzwi. Zanim ruszysz do kasy, koniecznie zobacz oficjalny kalendarz i listę miejsc, które mogą legalnie obsługiwać klientów.
Zakaz handlu 17 maja 2026. Jakie są realia?
Dla wszystkich, którzy odkładali zakupy na ostatnią chwilę, mamy konkretne informacje. W niedzielę 17 maja 2026 roku w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że jutro nie jest niedzielą handlową. Większość dużych hipermarketów, dyskontów oraz sieciówek w galeriach handlowych będzie całkowicie zamknięta. Na szczęście polskie prawo przewiduje kilkanaście wyjątków, dzięki którym nie zostaniemy bez podstawowych produktów.
Przeczytaj koniecznie: Zakaz handlu w dni wolne od pracy do poprawki
Gdzie zrobimy zakupy jutro? Żabka i inne wyjątki
Tradycyjnie już, niedzielnymi obostrzeniami nie muszą przejmować się klienci Żabki, które mogą być otwarte, bo działają na zasadzie franczyzy i w określonych sytuacjach mogą być czynne. Gdzie jeszcze można zrobić zakupy? Oprócz Żabek, 17 maja legalnie otwarte będą mogły być m.in.:
- stacje benzynowe (idealne na szybkie zakupy spożywcze),
- apteki oraz punkty apteczne,
- piekarnie, cukiernie i lodziarnie,
- małe sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliższa rodzina,
- placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, puby),
- sklepy na dworcach kolejowych, autobusowych oraz lotniskach.
Ważne
Wskazówka: Godziny otwarcia małych sklepów prywatnych oraz Żabek w niedziele niehandlowe są ustalane indywidualnie. Najczęściej są one czynne krócej niż w dni powszednie, np. od 10:00 do 20:00.
Te sklepy będą jutro zamknięte (17.05.2026)
W niedzielę 17 maja drzwi dla klientów zamkną największe sieci handlowe w kraju. Dużych zakupów nie zrobisz w takich miejscach jak:
- Biedronka, Lidl, Netto, ALDI,
- Kaufland, Auchan, Carrefour,
- Dino,
- Markety budowlane i meblowe (Castorama, Leroy Merlin, IKEA)
Większe zakupy warto zatem przełożyć na poniedziałek, 18 maja 2026 roku, kiedy wszystkie punkty handlowe wrócą do standardowych godzin pracy.
Oficjalny kalendarz: Kiedy najbliższa niedziela handlowa?
W maju 2026 roku nie przewidziano ani jednej niedzieli bez zakazu handlu. Na kolejną okazję do zrobienia zakupów w dużych marketach przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 28 czerwca 2026 roku.
W całym 2026 roku handel będzie dozwolony jedynie w 8 niedziel. Oto pełny harmonogram:
- Styczeń: 25 stycznia.
- Marzec: 29 marca.
- Kwiecień: 26 kwietnia.
- Czerwiec: 28 czerwca.
- Sierpień: 30 sierpnia.
- Grudzień: 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia.
Co dalej z przepisami o zakazie handlu w niedzielę?
Wiele osób zastanawia się, czy przepisy wkrótce ulegną zmianie. W 2026 roku wciąż funkcjonujemy według starych, restrykcyjnych zasad dopuszczających jedynie osiem handlowych niedziel w skali całego roku. Na ten moment rząd nie planuje zmian w tym zakresie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu