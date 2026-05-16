Zakaz handlu 17 maja 2026. Jakie są realia?

Dla wszystkich, którzy odkładali zakupy na ostatnią chwilę, mamy konkretne informacje. W niedzielę 17 maja 2026 roku w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że jutro nie jest niedzielą handlową. Większość dużych hipermarketów, dyskontów oraz sieciówek w galeriach handlowych będzie całkowicie zamknięta. Na szczęście polskie prawo przewiduje kilkanaście wyjątków, dzięki którym nie zostaniemy bez podstawowych produktów.

Gdzie zrobimy zakupy jutro? Żabka i inne wyjątki

Tradycyjnie już, niedzielnymi obostrzeniami nie muszą przejmować się klienci Żabki, które mogą być otwarte, bo działają na zasadzie franczyzy i w określonych sytuacjach mogą być czynne. Gdzie jeszcze można zrobić zakupy? Oprócz Żabek, 17 maja legalnie otwarte będą mogły być m.in.:

stacje benzynowe (idealne na szybkie zakupy spożywcze),

apteki oraz punkty apteczne,

piekarnie, cukiernie i lodziarnie,

małe sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliższa rodzina,

placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, puby),

sklepy na dworcach kolejowych, autobusowych oraz lotniskach.

Ważne Wskazówka: Godziny otwarcia małych sklepów prywatnych oraz Żabek w niedziele niehandlowe są ustalane indywidualnie. Najczęściej są one czynne krócej niż w dni powszednie, np. od 10:00 do 20:00.

Te sklepy będą jutro zamknięte (17.05.2026)

W niedzielę 17 maja drzwi dla klientów zamkną największe sieci handlowe w kraju. Dużych zakupów nie zrobisz w takich miejscach jak:

Biedronka, Lidl, Netto, ALDI,

Kaufland, Auchan, Carrefour,

Dino,

Markety budowlane i meblowe (Castorama, Leroy Merlin, IKEA)

Większe zakupy warto zatem przełożyć na poniedziałek, 18 maja 2026 roku, kiedy wszystkie punkty handlowe wrócą do standardowych godzin pracy.

Oficjalny kalendarz: Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

W maju 2026 roku nie przewidziano ani jednej niedzieli bez zakazu handlu. Na kolejną okazję do zrobienia zakupów w dużych marketach przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 28 czerwca 2026 roku.

W całym 2026 roku handel będzie dozwolony jedynie w 8 niedziel. Oto pełny harmonogram:

Styczeń: 25 stycznia .

. Marzec: 29 marca .

. Kwiecień: 26 kwietnia .

. Czerwiec: 28 czerwca .

. Sierpień: 30 sierpnia .

. Grudzień: 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia.

Co dalej z przepisami o zakazie handlu w niedzielę?

Wiele osób zastanawia się, czy przepisy wkrótce ulegną zmianie. W 2026 roku wciąż funkcjonujemy według starych, restrykcyjnych zasad dopuszczających jedynie osiem handlowych niedziel w skali całego roku. Na ten moment rząd nie planuje zmian w tym zakresie.