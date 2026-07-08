Gazeta Prawna
Prawo karne

Większa ochrona danych świadków i obowiązek podawania numeru PESEL. Sprawdź, jakie zmiany przyjął rząd

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Większa ochrona danych świadków i sprawniejsze postępowania
Zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Większa ochrona danych świadków i sprawniejsze postępowaniaShutterstock
Anna Gnioskaredaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”
dzisiaj, 09:48

Lepsza ochrona danych osobowych świadków, sprawniejsze postępowania karne i dostosowanie przepisów do współczesnych rozwiązań technologicznych – takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, przyjęty przez rząd na posiedzeniu 7 lipca 2026 r. co dokładnie się zmieni?

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Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma usprawnić prowadzenie postępowań karnych oraz zwiększyć ochronę danych osobowych świadków i pokrzywdzonych. Nowe przepisy mają również dostosować procedury do współczesnych rozwiązań technologicznych oraz aktualnej wiedzy z zakresu kryminalistyki. Celem jest przyspieszenie czynności procesowych i ograniczenie problemów związanych z identyfikacją uczestników postępowań.

Świadkowie będą podawać numer PESEL

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie zakresu danych przekazywanych przez świadków. Oprócz dotychczas wymaganych informacji świadek będzie zobowiązany podać również numer PESEL. Jeżeli dana osoba nie posiada numeru PESEL, konieczne będzie wskazanie nazwy i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz organu, który go wydał.

Dodatkowo organ prowadzący postępowanie będzie mógł pozyskać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej świadka. Ma to usprawnić kontakt z uczestnikami postępowania, między innymi w celu przekazywania informacji o terminach przesłuchań i innych czynności procesowych.

Numer PESEL ułatwi prowadzenie spraw karnych

Wprowadzenie obowiązku podawania numeru PESEL ma przede wszystkim przyspieszyć identyfikację świadków oraz wyeliminować ryzyko pomyłek związanych z osobami o takich samych danych osobowych. Dzięki jednoznacznej identyfikacji organy prowadzące postępowanie będą mogły sprawniej pozyskiwać dokumenty niezbędne w sprawie, w tym m.in. dokumentację medyczną czy informacje z urzędów i innych instytucji.

Dane świadków będą lepiej chronione

Projekt przewiduje również istotne zmiany dotyczące ochrony danych osobowych świadków. Numer PESEL oraz dane dokumentu tożsamości nie będą umieszczane w protokole przesłuchania udostępnianym stronom postępowania. Informacje te zostaną zapisane w odrębnym załączniku, do którego dostęp będzie miał wyłącznie organ prowadzący postępowanie.

Nowe rozwiązania mają zwiększyć poziom ochrony prywatności świadków i pokrzywdzonych oraz ograniczyć ryzyko nieuprawnionego ujawnienia ich danych osobowych. Jednocześnie zmiany mają usprawnić prowadzenie postępowań karnych i zapewnić większe bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez organy ścigania oraz sądy.

Źródło: www.gov.pl/web/premier

Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna

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