Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w ciąży?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ZUS wypłaca zasiłek chorobowy kobiecie będącej w ciąży, która jest jednocześnie niezdolna do pracy z powodu choroby od 34. dnia zwolnienia. Co ważne, w przypadku ciąży świadczenie to przysługuje przez 270 dni, czyli przez cały jej okres. Ten specjalny, wydłużony okres zasiłkowy jest przejawem szczególnej ochrony kobiet przez państwo.

Za niezdolność do pracy, trwającą łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownica otrzymuje z kolei tzw. wynagrodzenie chorobowe od swojego pracodawcy. Jak podkreślają przedsiębiorcy, jest to jeden z najczęstszych powodów niechęci do zatrudniania młodych kobiet. Ich zdaniem, potencjalne macierzyństwo rodzi podwójny wydatek – wynagrodzenie chorobowe i koszty zatrudnienia pracownika na zastępstwo.

To właśnie te dane stały się główną przyczyną nowelizacji przepisów kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które zakładają, że ZUS zobowiązany będzie do wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy lub niemożności jej wykonywania w okresie ciąży, czyli od pierwszego dnia L4.

9 czerwca projekt trafił do I. czytania na posiedzenie Sejmu i skierowany do prac komisji do zmian kodyfikacyjnych. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży?

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi co do zasady 80 proc. podstawy wymiaru. Jeśli jednak sytuacja dotyczy kobiety w ciąży, ZUS wypłaca 100 proc. podstawy wymiaru, czyli tyle, ile otrzymywałaby ona, wykonując swoją pracę.

Podobnie jest w wynagrodzeniem chorobowym, które zgodnie z przepisami ustalane jest na podstawie zasad określania zasiłku chorobowego. Czyli jak? Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego (analogicznie zasiłku chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co ważne, zalicza się do niego premie, dodatki, nagrody. Tak ustalone wynagrodzenie pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne, czyli o 13,71 proc.

L4 w ciąży jako podstawa zasiłku chorobowego

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS uzależniona jest od potwierdzenia niezdolności do pracy lub niemożności jej wykonywania, czyli od zwolnienia lekarskiego (tzw. L4, e-ZLA). Zaświadczenie takie należy przedstawić pracodawcy w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania.

Co ważne sama ciąża nie jest podstawą wystawienia zwolnienia lekarskiego. Musi być ono uzasadnione stanem zdrowia kobiety, który uniemożliwia jej wykonywanie pracy, przy czym nie musi być to wyłącznie stan związany z powikłaniami ciążowymi. Każde zwolnienie opatrzone jest stosownym kodem, który stanowi m.in. o przypisaniu do klasyfikacji ICD-10. Z punktu widzenia prawa do 100 proc. zasiłku chorobowego od ZUS istotne jest, aby L4 zostało opatrzone kodem literowym „B”, to on jest bowiem informacją dla ZUS, że choroba pracownicy przypada w okresie ciąży.