Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Młody mężczyzna ugodził młodą kobietę nożem. Kobieta znajdowała się na wysokości klatki schodowej przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. - Napastnik uciekł, ale został szybko ujęty przez funkcjonariuszy - przekazała w rozmowie z RMF 24 Monika Kaleta z wrocławskiej policji.

Motyw ataku nie jest jeszcze znany. Wiadomo, że napastnik ma 18 lat i pochodzi z Ukrainy. Mundurowi uznali to zdarzenie za próbę zabójstwa. Policja nie ujawniła jeszcze, czy poszkodowana i napastnik się znają.

Życiu poszkodowanej kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. W poniedziałek prokuratura powinna przekazać więcej informacji na temat tego zdarzenia.