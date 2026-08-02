Gazeta Prawna
Kraj

Atak nożem we Wrocławiu. Poszkodowana trafiła do szpitala

Policja
Policja zatrzymała nożownika. Jego ofiarą padła młoda kobietaGazetaPrawna.pl / Dziennik Prawda
Aleksandra Gruszczyńska
oprac. Aleksandra GruszczyńskaZ wykształcenia filolog i językoznawca, a także specjalista od PR. Przygodę z mediami zaczynała od biegania z mikrofonem po ulicach. Po latach mikrofon zamieniła na klawiaturę. Od niemal dekady zajmuje się nie tylko pisaniem tekstów, ale też wydawaniem stron internetowych. Najbardziej lubi pisać o sprawach bliskich człowiekowi. Nie wzgardzi jednak tematami ocierającymi się o edukację, zdrowie, rynek pracy i prawa konsumentów.
dzisiaj, 11:39

18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Jak informuje RMF 24, poszkodowana została przewieziona do szpitala, a napastnik został ujęty przez policjantów.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Młody mężczyzna ugodził młodą kobietę nożem. Kobieta znajdowała się na wysokości klatki schodowej przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. - Napastnik uciekł, ale został szybko ujęty przez funkcjonariuszy - przekazała w rozmowie z RMF 24 Monika Kaleta z wrocławskiej policji.

Motyw ataku nie jest jeszcze znany. Wiadomo, że napastnik ma 18 lat i pochodzi z Ukrainy. Mundurowi uznali to zdarzenie za próbę zabójstwa. Policja nie ujawniła jeszcze, czy poszkodowana i napastnik się znają.

Życiu poszkodowanej kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. W poniedziałek prokuratura powinna przekazać więcej informacji na temat tego zdarzenia.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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