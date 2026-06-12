Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejne uproszczenie w przepisach dotyczących zasiłku macierzyńskiego (o zmianach w zasiłku macierzyńskim pisaliśmy w artykule » > ZUS rezygnuje z aktu urodzenia dziecka. Ważna zmiana dla rodziców od 1 lipca). Tym razem zmiany dotyczą ojców przejmujących część świadczenia po matce dziecka.

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje rezygnację z jednego z dokumentów wymaganych obecnie przez ZUS. Zdaniem resortu jest on zbędny i jedynie wydłuża procedurę przyznawania świadczenia.

Mniej formalności przy przejęciu zasiłku macierzyńskiego

Obecnie, gdy ubezpieczona matka dziecka rezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu, musi złożyć oświadczenie dotyczące tego, czy ojciec dziecka będzie korzystał z pozostałej części świadczenia.

Projekt zakłada likwidację tego obowiązku. Resort uznał, że taki dokument nie jest już potrzebny, ponieważ prawo ojca do świadczenia jest niezależne od uprawnień matki. Informacja o planach drugiego rodzica nie powinna więc wpływać na zakończenie wypłaty świadczenia dla matki.

Przejęcie zasiłku macierzyńskiego po matce - jakie dokumenty będą wymagane

Po zmianach, w celu zaniechania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, konieczne będzie przedstawienie wyłącznie:

zaświadczenia pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z urlopu rodzicielskiego - w przypadku pracownicy, której zasiłek wypłaca ZUS, lub

wniosku ubezpieczonej zawierającego datę rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego - w przypadku osób niebędących pracownikami.

ZUS przejmie obowiązki pracodawców wobec kobiet w ciąży?

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka. Jak jest obecnie?

Obowiązujące przepisy przewidują szczególne rozwiązanie w sytuacji, gdy matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i macierzyńskiemu (np. była bezrobotna), a następnie podejmuje zatrudnienie co najmniej na pół etatu.

W takim przypadku ojciec może uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu osobistej opieki nad dzieckiem.

Obecnie przepisy przewidują dwa sposoby potwierdzenia tej sytuacji: można przedstawić zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka albo jej oświadczenie zawierające informację o podjęciu zatrudnienia.

Dokumenty do zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka 2026 - lista wymagań po nowelizacji

Projekt rozporządzenia upraszcza tę procedurę. Po wejściu w życie nowych przepisów ojciec ubiegający się o zasiłek macierzyński nie będzie już musiał przedstawiać zaświadczenia od pracodawcy matki dziecka.

Wystarczające będzie oświadczenie matki potwierdzające datę podjęcia zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa etatu.

Zgodnie z § 25 projektu rozporządzenia z dnia 28 maja 2026 r., po zmianach do uzyskania zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka będą wymagane określone dokumenty:

dokument potwierdzający urodzenie dziecka, tj.: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub odpowiednie dokumenty przy przysposobieniu rodzinie zastępczej),

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub odpowiednie dokumenty przy przysposobieniu rodzinie zastępczej), oświadczenie matki dziecka, zawierające: datę podjęcia zatrudnienia, informację, że zatrudnienie jest w wymiarze co najmniej połowy etatu, jej dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL lub dane dokumentu), nazwę i NIP pracodawcy

oświadczenie ojca dziecka, w którym: wskazuje datę rozpoczęcia pobierania zasiłku, zobowiązuje się poinformować o ewentualnym zakończeniu zatrudnienia matki

Uproszczenia w ZUS - mniej danych i krótsza procedura świadczeń macierzyńskich

Zmiana jest częścią szerszego pakietu uproszczeń przygotowanego przez resort rodziny. Projekt przewiduje także ograniczenie liczby dokumentów składanych do ZUS, uproszczenie formularzy oraz rezygnację z części danych, które urząd może ustalić samodzielnie. Usunięto również przestarzałe elementy (np. symbol EKD) oraz uproszczono wnioski, w tym formularze o zasiłek opiekuńczy. Zniesienie obowiązku stosowania pieczątek oraz ograniczenie zbędnych oznaczeń formalnych ma dodatkowo usprawnić obieg dokumentów.

Kiedy zmiany wejdą w życie - zasiłek macierzyński od 1 lipca 2026 r.

Uproszczenia znalazły się w projekcie rozporządzenia przygotowanym w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeżeli projekt przejdzie dalsze etapy legislacyjne bez istotnych zmian, nowe zasady mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.