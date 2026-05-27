Coroczny odpis na ZFŚS i jego zwiększenia

Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) finansowana jest działalność socjalna organizowana na rzecz uprawnionych osób. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Pracodawcy mogą dobrowolnie zwiększyć odpisy na zatrudnianych niepełnosprawnych bądź byłych pracowników. Istnieje także możliwość zwiększenia odpisu na każdą zatrudnioną osobę, jeżeli pracodawcy przeznaczą całość dobrowolnego odpisu na prowadzenie utworzonego przez siebie żłobka lub klubu dziecięcego.

Wysokość odpisów i zwiększeń na ZFŚS w 2026 roku

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa, że wysokość odpisu na jednego zatrudnionego oraz wysokość dobrowolnych zwiększeń ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2026 r. odpis na ZFŚS ustala się od kwoty 7848,60 zł.

Odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2026 roku

Odpis na ZFŚS Na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 2943,23 zł Na pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 3924,30 zł Na pracownika młodocianego w I roku nauki 5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 392,43 zł Na pracownika młodocianego w II roku nauki 6% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 470,92 zł Na pracownika młodocianego w III roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 549,40 zł Fakultatywne zwiększenia odpisu/funduszu Pracodawca może zwiększyć odpis na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 490,54 zł Pracodawca może zwiększyć odpis na każdego emeryta lub rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 490,54 zł Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą 588,65 zł

Do 31 maja należy przekazać środki na konto bankowe ZFŚS

Naliczone odpisy – obowiązkowe i dobrowolne - tworzą u pracodawcy jeden ZFŚS, którego środki należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym. Pracodawca zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazuje należne środki na rachunek funduszu w dwóch terminach:

do 31 maja 2026 r. - kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości dokonanych odpisów. Ten termin jest nieprzekraczalny i musi być dotrzymany nawet pomimo tego, że w bieżącym roku ostatni dzień maja przypada w niedzielę,

do 30 września 2026 r. - pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

Przekazanie środków na rachunek ZFŚS po wyznaczonym terminie (np. po 31 maja), nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu. Wpłata na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest bowiem tylko przesunięciem środków pracodawcy.

Podstawa prawna: