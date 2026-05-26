Pracujesz na część etatu? Możesz mieć więcej wolnego, niż myślisz. Mało kto zna tę zasadę

Elastyczna praca ma swoją cenę. Co tak naprawdę decyduje o długości urlopu wypoczynkowego?

Praca w niepełnym wymiarze staje się w Polsce coraz popularniejsza. Elastyczność ma jednak swoją cenę – mniej dni urlopu wypoczynkowego. Kiedy przychodzi do planowania wakacji, pracownicy zatrudnieni na część etatu często zastanawiają się, czy skoro pracują o mniej, to czy należy im się dokładnie taka część z ustawowych 26 dni. A co, jeśli z ułamków wychodzi niepełny dzień? Okazuje się, że proporcjonalność i zaokrąglanie to ważne zasady w obliczaniu dni urlopu wypoczynkowego.

Ostateczna pula dni wolnych zawsze zależy od dwóch czynników: wymiaru czasu pracy wpisanego w umowę oraz historii edukacji i zatrudnienia. Jak to wygląda w praktyce?

10 czy 13 dni wolnego? Oto co naprawdę mówi prawo o ułamkach etatu

Wymiar urlopu w przypadku pełnego etatu wynosi 20 dni – w przypadku pracowników ze stażem poniżej 10 lat oraz 26 – w przypadku pozostałych zatrudnionych. A co z zatrudnionymi na pół etatu? W ich przypadku urlop ustala się proporcjonalnie.

Prosty wzór, który musisz znać. Jak kadry przeliczają Twój urlop?

Żeby ustalić liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu należy pomnożyć wymiar etatu przez liczbę dni urlopu przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat. Jeśli z obliczeń wyjdzie ułamek dnia, zawsze wynik zaokrągla się w górę do pełnej dniówki.

Wymiar urlopu dla niepełnego etatu (z uwzględnieniem stażu pracy)

Wymiar Staż pracy poniżej 10 lat Staż pracy powyżej 10 lat Uwagi 1/2 etatu 10 dni (80 godzin) 13 dni (104 godziny) Równo połowa bazowego wymiaru, bez ułamków 3/4 etatu 15 dni (120 godzin) 20 dni (160 godzin) Z wyliczenia wychodzi 19,5 dnia – zaokrąglone w górę do 20 dni 1/4 etatu 5 dni (40 godzin) 7 dni (56 godzin) Z wyliczenia wychodzi 6,5 dnia – zaokrąglone w górę do 7 dni 1/3 etatu 7 dni (56 godzin) 9 dni (72 godziny) Z wyliczeń wychodzą ułamki – zawsze zaokrąglone w górę do pełnych dni

Ważne: powyższa liczba dni dotyczy pełnego roku kalendarzowego. Jeśli umowa została zawarta w trakcie roku, wymiar ten wylicza się dodatkowo proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy.

Pracownik tymczasowy w związkowej luce