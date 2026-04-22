Nadgodziny - czym są w świetle prawa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z systemu i rozkładu czasu pracy.

Standardowe normy czasu pracy wynoszą:

8 godzin na dobę;

przeciętnie 40 godzin w tygodniu pracy.

Każda praca ponad te limity co do zasady stanowi nadgodziny.

Kiedy nadgodziny są legalne

Pracodawca nie może dowolnie zlecać pracy w nadgodzinach. Zgodnie z Kodeksem pracy dopuszczalne są one tylko w określonych sytuacjach:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej (np. ochrona życia, zdrowia lub mienia);

w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy.

To drugie pojęcie - „szczególne potrzeby pracodawcy” - jest często nadużywane w praktyce i stanowi główne źródło sporów.

Zgoda pracownika nie zawsze legalizuje nadgodziny

Wbrew powszechnemu przekonaniu, zgoda pracownika na pracę w nadgodzinach nie oznacza, że pracodawca działa zgodnie z prawem.

Jeżeli nadgodziny:

mają charakter stały i systematyczny;

wynikają z błędnej organizacji pracy;

są wymuszane przez pracodawcę,

mogą zostać uznane za naruszenie przepisów, nawet jeśli pracownik formalnie się zgadza.

Limity nadgodzin - pracodawca nie może ich przekroczyć

Kodeks pracy wprowadza również ograniczenia dotyczące liczby nadgodzin.

Co do zasady:

roczny limit wynosi co do zasady 150 godzin, chyba że układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub umowa o pracę przewidują inną liczbę;

tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin.

Przekroczenie tych limitów może stanowić naruszenie prawa pracy.

Kiedy pracodawca łamie prawo

Do najczęstszych naruszeń należą:

zlecanie nadgodzin bez uzasadnienia szczególnymi potrzebami;

brak rekompensaty za nadgodziny (wynagrodzenie lub czas wolny);

przekraczanie dopuszczalnych limitów czasu pracy;

brak ewidencji czasu pracy lub jej fałszowanie;

zmuszanie pracownika do pracy ponad normy.

Takie działania mogą skutkować odpowiedzialnością pracodawcy, w tym sankcjami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak powinna być rozliczana praca w nadgodzinach

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje:

normalne wynagrodzenie za przepracowane godziny;

dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia (w zależności od okoliczności);

lub czas wolny udzielony w zamian za nadgodziny.

Brak prawidłowego rozliczenia nadgodzin stanowi naruszenie przepisów prawa pracy.

Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach

Co do zasady pracownik powinien wykonać polecenie pracy w nadgodzinach, o ile polecenie pracodawcy pozostaje zgodne z przepisami prawa pracy oraz umową o pracę.

Może jednak odmówić, gdy:

polecenie jest sprzeczne z przepisami;

narusza normy czasu pracy;

zagraża zdrowiu lub życiu pracownika.

W praktyce każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny.

Najczęstsze błędy pracowników

W wielu przypadkach pracownicy nie dochodzą swoich praw z powodu braku wiedzy.

Najczęstsze błędy to:

zgadzanie się na stałe nadgodziny bez analizy sytuacji;

brak ewidencjonowania czasu pracy;

rezygnacja z dochodzenia wynagrodzenia za nadgodziny;

brak reakcji na naruszenia ze strony pracodawcy.

Podsumowanie

Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna, ale tylko w określonych sytuacjach i na jasno określonych zasadach. Zgoda pracownika nie oznacza, że każde polecenie pracy ponad normę jest legalne. Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy oraz właściwe rozliczanie czasu pracy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin?

Może polecić pracę w nadgodzinach, ale tylko w granicach prawa i w uzasadnionych przypadkach.

2. Czy za nadgodziny zawsze należy się dodatek?

Tak, chyba że pracownik otrzyma czas wolny w zamian.

3. Czy można mieć nadgodziny każdego dnia?

Nie. Stałe nadgodziny mogą oznaczać naruszenie przepisów.

4. Czy brak ewidencji czasu pracy jest legalny?

Nie. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.

5. Gdzie zgłosić naruszenia?

Do Państwowej Inspekcji Pracy lub sądu pracy.

