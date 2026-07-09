Dodatek za długoletnią służbę wojskową w 2026 roku. Sprawdź, jak podwyższyć emeryturę

Nowe realia finansowe w wojsku. Dlaczego staż opłaca się bardziej niż kiedyś?

W połowie 2026 roku stabilizacja finansowa i zatrzymanie doświadczonych kadrowo żołnierzy w strukturach Wojska Polskiego to absolutny priorytet. W obliczu regularnych waloryzacji uposażeń zasadniczych, wszelkie dodatki procentowe zyskały potężnie na wartości. Świadczenie za długoletnią służbę wojskową (wprowadzone pierwotnie tzw. ustawą o szczególnych uprawnieniach motywacyjnych) stało się standardowym elementem kalkulacji budżetowych każdego żołnierza zawodowego. Przebicie progu 15 lat w armii to moment, w którym państwo zaczyna realnie dopłacać za lojalność i doświadczenie. Warto jednak pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach - system został skonstruowany tak, aby największe korzyści finansowe czekały na samym końcu drogi zawodowej, czyli przy składaniu wniosku o emeryturę do Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE).

Jednym z najczęstszych błędów powielanych na forach mundurowych jest mylenie świadczenia za długoletnią służbę z klasycznym dodatkiem za wysługę lat. Przepisy prawa jasno rozgraniczają te dwa mechanizmy, co oznacza, że żołnierz zawodowy ma prawo pobierać oba te dodatki równolegle.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową (tradycyjny dodatek stażowy): Przysługuje bardzo szybko, bo już po 2 latach służby (2 proc. uposażenia zasadniczego). Rośnie liniowo o 1 proc. każdego roku, aż do osiągnięcia maksymalnego pułapu 35 proc. po 35 latach w armii.

Świadczenie za długoletnią służbę wojskową (dodatek motywacyjny): To dodatkowy instrument wsparcia finansowego. Nie zastępuje starego dodatku. Aktywuje się automatycznie dopiero po pełnych 15 latach czynnej służby wojskowej. Startuje od 5 proc. i rośnie co roku, stanowiąc niezależny, ekstra zastrzyk gotówki do comiesięcznej pensji.

Ile wynosi świadczenie za długoletnią służbę? Opisowy mechanizm wzrostu stawek

Świadczenie to jest ściśle powiązane z Twoim bieżącym uposażeniem zasadniczym. Wraz z awansem lub ustawową podwyżką pensji bazowej dla Twojego stopnia, kwota świadczenia rośnie automatycznie. Cały mechanizm opiera się na prostym i sprawiedliwym schemacie progresywnym. W momencie upłynięcia dokładnie 15 lat czynnej służby wojskowej, żołnierz zyskuje prawo do dodatku w wysokości 5 proc. swojego uposażenia zasadniczego. Następnie, z każdym kolejnym rozpoczętym rokiem służby, wartość ta wzrasta równomiernie o 1 proc. Dla przykładu: po 16 latach jest to 6 proc., po 20 latach wynosi już 10 proc., a po 24 latach osiąga poziom 14 proc. uposażenia zasadniczego. Wzrost ten zatrzymuje się po osiągnięciu pełnych 25 lat służby wojskowej. Wtedy dodatek osiąga swój maksymalny, docelowy pułap wynoszący 15 proc. uposażenia zasadniczego. Przy obecnych siatkach płac żołnierzy zawodowych, mechanizm ten gwarantuje od kilkuset do ponad 1500 złotych dodatkowego, czystego zysku przelewanego na konto każdego miesiąca.

Twardy warunek WBE. Jak skutecznie doliczyć świadczenie do emerytury?

Prawdziwa rewolucja finansowa ma miejsce jednak dopiero w momencie przejścia na zasłużony odpoczynek. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin stawia sprawę jasno i bezkompromisowo:

Świadczenie za długoletnią służbę wojskową w pełnej wysokości 15 proc. zostanie wliczone do podstawy wymiaru emerytury wyłącznie wtedy, gdy żołnierz w dniu zwolnienia ze służby legitymuje się wysługą emerytalną wynoszącą co najmniej 32 lata.

To najważniejszy zapis, na który musisz uważać. Jeśli zdecydujesz się odejść z wojska wcześniej - na przykład mając 26 lat wysługi - dodatek ten będziesz otrzymywać co miesiąc tylko do ostatniego dnia noszenia munduru. W momencie przejścia na emeryturę te pieniądze przepadną i nie powiększą Twojego świadczenia z WBE. Dopiero przekroczenie progu 32 lat wysługi emerytalnej gwarantuje, że maksymalny bonus (15 proc.) wejdzie na stałe do podstawy wymiaru emerytury, podnosząc comiesięczny przelew emerytalny do końca życia.

Co system zalicza do wymaganych 32 lat wysługi?

Do wymaganego okresu 32 lat zalicza się przede wszystkim okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Ponadto uwzględnia się równorzędne okresy służby w innych formacjach mundurowych (np. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, AW). Do wysługi emerytalnej dolicza się także m.in. okresy urlopu wychowawczego udzielonego w czasie trwania stosunku służbowego (w łącznym wymiarze do 3 lat).

Podsumowanie systemów emerytalnych. Ile finalnie wynosi emerytura wojskowa?

Niezależnie od doliczenia opisywanego świadczenia, ogólna wysokość Twojej emerytury zależy od daty wstąpienia do armii. Wojskowy system emerytalny dzieli żołnierzy na dwie główne grupy:

"Stary system" (służba rozpoczęta przed 1 stycznia 2013 roku): Prawo do emerytury przysługuje już po 15 latach służby. Wynosi wtedy 40 proc. podstawy wymiaru i wzrasta o 2,6 proc. za każdy kolejny rok służby. "Nowy system" (służba rozpoczęta od 1 stycznia 2013 roku): Prawo do emerytury mundurowej przysługuje po odsłużeniu minimum 25 lat oraz po osiągnięciu 55. roku życia. Emerytura wynosi wtedy wyjściowo 60 proc. podstawy wymiaru i rośnie o 3 proc. za każdy kolejny rok.

Pamiętaj, że w obu przypadkach maksymalna wysokość emerytury wojskowej nie może przekroczyć 75 proc. podstawy jej wymiaru (wliczając w to wszelkie wysługi i zwiększenia). Wyjątek stanowią dodatki z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą. Pozostanie w formacji do osiągnięcia 32 lat wysługi pozwala jednak zmaksymalizować kwotę bazową, od której WBE wylicza te procenty.

Często zadawane pytania (FAQ) - Świadczenie za długoletnią służbę wojskową

Czy muszę składać wniosek, aby otrzymać świadczenie po 15 latach służby?

Nie. Świadczenie za długoletnią służbę wojskową jest przyznawane z urzędu przez dowódcę jednostki wojskowej po osiągnięciu przez żołnierza wymaganego stażu służby. Decyzja ma charakter kadrowy, a wypłata rusza automatycznie.

Czy okresy pracy w cywilu (ZUS) wliczają się do 32 lat wysługi potrzebnej do emerytury?

Nie. Do twardego limitu 32 lat wysługi, która pozwala wliczyć świadczenie do podstawy emerytury, zalicza się wyłącznie okresy służby wojskowej oraz służby w innych formacjach mundurowych. Praca cywilna przed wojskiem zwiększa ogólny procent emerytury (tzw. wysługa cywilna), ale nie pomaga w osiągnięciu progu 32 lat dla tego konkretnego dodatku.

Co się stanie, jeśli odejdę z wojska po 30 latach służby?

Otrzymasz prawo do standardowej emerytury wojskowej wyliczonej z Twojej wysługi, jednak świadczenie za długoletnią służbę wojskową (mimo że pobierałeś je przez 15 lat w trakcie służby) nie zostanie dopisane do podstawy wymiaru emerytury. Zabraknie Ci dokładnie 2 lat wysługi do spełnienia warunku ustawowego.

Czy świadczenie za długoletnią służbę jest opodatkowane?

Tak, w trakcie pełnienia czynnej służby wojskowej świadczenie to stanowi element uposażenia i podlega standardowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim (L4) zawiesza wypłatę tego świadczenia?

Świadczenie jest wypłacane razem z uposażeniem zasadniczym. W przypadku przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim uposażenie żołnierza (w tym dodatki) może ulec obniżeniu do 80 proc., chyba że choroba czy kontuzja powstały w bezpośrednim związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.