Nie zna życia ten, kto, choć raz nie jechał lub nie szedł z workiem pełnym pustych puszek butelek do sklepu, by oddać je w kaucjomacie. Teraz ma być szybciej i wygodniej. W stolicy staną pierwsze w Polsce kaucjomaty, dzięki którym nie będzie już trzeba nosić pustych butelek do sklepów, bo będzie je można oddać pod własnym blokiem. Inicjatywa jest wspólnym pomysłem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i firmy Recyclo, operatora systemu Kaucja.pl.

System będzie zintegrowany z Kaucja.pl, dzięki czemu zwrot butelek z kaucją ma być sprawnie rozliczany. Zdaniem dyrektora ds. rozwoju i sieci zbiórki Kaucja.pl Dariusza Dworzeckiego, możliwość oddania opakowań pod blokiem sprawi, że więcej mieszkańców będzie chętniej to robić.

- Chcemy, żeby system kaucyjny był jak najprostszy w codziennym użyciu, zwłaszcza że powinien być rozwiązaniem powszechnym - mówił w rozmowie z Portalem Samorządowym Dworzecki.

Ekspansja poza Warszawę

Co ciekawe, firma planuje wyjść z inicjatywą stawiania kaucjomatów pod blokami także poza stolicą. Do końca 2026 roku ponad pół tysiąca urządzeń ma stanąć na osiedlach w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku. W samej tylko Warszawie ma stanąć 1200 recyklomatów, które mają być ogólnodostępne.

Zachętą do korzystania z recyklomatu ma być to, że klient otrzyma zwrot pieniędzy na kartę zamiast paragonu. Jak przekonuje cytowany przez Portal Samorządowy Michał Wróblewski, prezes zarządu Recyclo, celem było stworzenie systemu, który nie tylko działa sprawnie, ale też nie wymaga od mieszkańców dodatkowego wysiłku.

Pomysł chętnie podchwyciła Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest największą spółdzielnią w stolicy, ale też jedną z największych w kraju. W ocenie prezesa WSM Przemysława Prusa, to krok w stronę bardziej nowoczesnych i przyjaznych osiedli. Dlatego właśnie WSM udostępnia przestrzeń na rcyklomaty.

Pierwsze maszyny staną na Młocinach i będą przykładem dla innych osiedli.