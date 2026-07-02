Dla części chorych oznacza to dostęp do terapii, które jeszcze do niedawna nie były refundowane. Coraz częściej o wyborze leczenia decydują również wyniki badań molekularnych.

Rak płuca z największymi zmianami. Cztery nowe refundowane terapie od 1 lipca

Spośród wszystkich zmian wprowadzonych na lipcowej liście refundacyjnej to właśnie pacjenci z rakiem płuca zyskali najwięcej. Refundacją objęto cztery nowe terapie stosowane na różnych etapach leczenia – od przygotowania do operacji, przez leczenie po zabiegu, aż po terapię chorych z bardziej zaawansowaną postacią nowotworu.

Szczególnie ważną zmianą jest rozszerzenie leczenia okołooperacyjnego, prowadzonego zarówno przed zabiegiem chirurgicznym, jak i po nim. Takie postępowanie zwiększa szanse na ograniczenie ryzyka nawrotu choroby i poprawę wyników leczenia.

Leczenie okołooperacyjne wymaga ścisłej współpracy onkologa i chirurga klatki piersiowej. Wyniki badań pokazują, że takie postępowanie istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby oraz zgonu związanego z rakiem płuca – wskazuje dr hab. Magdalena Knetki-Wróblewska z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii.

Ekspertka zwraca uwagę, że część nowych wskazań refundacyjnych obejmuje również pacjentów, którzy wcześniej nie mogli skorzystać z podobnego leczenia. Według szacunków może to dotyczyć nawet około 40 proc. chorych.

Dlaczego nowe terapie są dobierane do biologii nowotworu? Coraz większa rola badań molekularnych

Jeszcze kilkanaście lat temu pacjenci z tym samym rozpoznaniem często otrzymywali bardzo podobne leczenie. Dziś lekarze coraz częściej dobierają terapię na podstawie wyników badań molekularnych, które pozwalają określić biologiczne cechy nowotworu. To właśnie dlatego na najnowszej liście refundacyjnej znalazło się tak wiele immunoterapii i terapii celowanych. Nie są one przeznaczone dla wszystkich chorych z danym nowotworem, lecz dla pacjentów spełniających określone kryteria medyczne.

Nowa lista refundacyjna od 1 lipca. Które nowotwory obejmują zmiany?

Lipcowa lista refundacyjna przynosi dobre wiadomości również dla pacjentów z innymi nowotworami. Nowe możliwości leczenia pojawiły się między innymi w przypadku

raka jelita grubego,

raka endometrium,

raka wątrobowokomórkowego

raka gruczołu krokowego,

szpiczaka plazmocytowego.

raka nosowej części gardła.

W części przypadków chodzi o pierwszą refundowaną możliwość zastosowania nowoczesnej immunoterapii, w innych – o rozszerzenie istniejących programów lekowych lub kolejną opcję leczenia dla pacjentów, u których wcześniejsza terapia nie przyniosła oczekiwanych efektów.

Lista nowych terapii od 1 lipca. Jakie nowotwory obejmuje refundacja?

Nowotwór Najważniejsza zmiana Rak płuca Cztery nowe refundowane terapie, w tym leczenie okołooperacyjne oraz kolejne możliwości immunoterapii. Rak jelita grubego Refundacja nowej immunoterapii dla wybranej grupy pacjentów już w pierwszej linii leczenia. Rak wątrobowokomórkowy Nowa opcja leczenia skojarzoną immunoterapią. Rak endometrium Szerszy dostęp do immunoterapii w pierwszej linii leczenia. Rak gruczołu krokowego Kolejna refundowana terapia hormonalna dla chorych z przerzutami. Szpiczak plazmocytowy Nowa możliwość leczenia już od drugiej linii terapii. Rak nosowej części gardła Refundacja innowacyjnej terapii dla pacjentów z nawrotem choroby lub przerzutami.

O kwalifikacji do leczenia każdorazowo decydują lekarze na podstawie obowiązujących programów lekowych, wyników badań oraz stopnia zaawansowania choroby.

Immunoterapia w leczeniu raka. Którzy pacjenci skorzystają z nowych refundacji?

Jednym z najbardziej widocznych kierunków zmian jest rozwój immunoterapii, która wykorzystuje naturalne mechanizmy układu odpornościowego do walki z komórkami nowotworowymi. Od 1 lipca nowe możliwości jej zastosowania zyskali między innymi pacjenci z rakiem jelita grubego, rakiem endometrium oraz rakiem wątrobowokomórkowym. W części przypadków leczenie będzie dostępne już od pierwszej linii terapii.

– W leczeniu raka jelita grubego coraz większe znaczenie ma nie tylko lokalizacja nowotworu, ale również jego profil molekularny. To właśnie on może decydować o wyborze leczenia już na początku terapii – podkreśla prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii.

Nowe refundacje także dla rzadkich nowotworów. Kto zyska?

Lipcowe zmiany obejmują również pacjentów z nowotworami rzadkimi, którzy dotychczas mieli znacznie mniej możliwości leczenia. Dotyczy to między innymi raka nosowej części gardła. Nowe rozwiązania pojawiły się również dla osób chorujących na szpiczaka plazmocytowego oraz raka gruczołu krokowego. W pierwszym przypadku refundacja obejmuje kolejną terapię już od drugiej linii leczenia, w drugim rozszerza dostęp do nowoczesnego leczenia hormonalnego, pozwalając lekarzom lepiej dopasować terapię do potrzeb chorego.

Podstawa prawna i źródła