W nowej roli Jan Tokarski, który zastąpił Jana Wacławka, będzie koncentrował się na dalszym rozwoju współpracy między krajami, rozwoju rynków lokalnych, wzmacnianiu wspólnych kompetencji regionalnych oraz rozbudowie oferty odpowiadającej na najważniejsze potrzeby klientów. Obejmuje to zarówno doradztwo podatkowe, prawne i HR, jak i obszary managed services oraz tax tech transformation, które coraz częściej decydują o sposobie funkcjonowania nowoczesnych organizacji.

Firmy działające w wielu jurysdykcjach oczekują dziś nie tylko eksperckiego wsparcia, ale również sprawnej koordynacji, spójnych standardów i praktycznych rozwiązań wdrożeniowych.

Rynek doradztwa w regionie EMEA, także w CEE, rozwija się dziś pod wpływem rosnącej złożoności regulacyjnej, cyfryzacji procesów oraz potrzeby większej efektywności operacyjnej. Coraz większego znaczenia nabierają usługi managed services, które pomagają organizacjom zarządzać wybranymi procesami w sposób bardziej przewidywalny i skalowalny, a także tech transformation, wspierająca automatyzację, lepsze wykorzystanie danych i modernizację funkcji podatkowych, prawnych oraz HR.

– Klienci potrzebują dziś wsparcia doradcy, który potrafi połączyć lokalne doświadczenie z regionalną koordynacją i skutecznie prowadzić projekty w wielu krajach jednocześnie. Skala PwC CEE Tax Legal & People – ponad 80 partnerów, ponad 3000 specjalistów i obecność w ponad 20 krajach – daje bardzo mocne podstawy do dalszego rozwoju takiego modelu współpracy – mówi Jan Tokarski.

W skład nowego zarządu regionu Europy Środkowo-Wschodniej (obejmującej 27 krajów Europy i Azji Centralnej) od 1 lipca weszło sześcioro Polaków wraz Janem Tokarskim. Grono to - Mariusz Chudy jako lider Advisory (działy Deals i Consulting), Małgorzata Górna jako Chief Transformation Officer, Sławek Krempa jako Chief Risk Officer i Piotr Nogajczyk jako Chief Operations Officer. Zarządem pokieruje Agnieszka Gajewska.

PwC Central and Eastern Europe (CEE) to część sieci PwC, składająca się ze spółek w 27 krajach, w tym m.in. Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. To ponad 13 tysięcy ekspertów, w tym kilka tysięcy zajmujących się wyłącznie wsparciem w zakresie technologii. Pracami zarządu PwC w Polsce od 1 lipca pokieruje Przemek Paprotny. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 7000 osób.