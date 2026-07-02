Nowy regulamin zaczyna obowiązywać 1 lipca 2026 r. i doprecyzowuje sposób postępowania z frakcją BIO. Do brązowego pojemnika mają trafiać wyłącznie bioodpady wrzucane luzem. W praktyce nie wolno używać ani zwykłych plastikowych reklamówek, ani worków opisanych jako biodegradowalne, jeżeli są wykonane z tworzyw sztucznych lub mogą zanieczyścić strumień bioodpadów.

Zmiana ma znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców bloków i osiedli, gdzie jeden błąd może zostać przypisany całej wspólnocie, spółdzielni lub nieruchomości. Jeżeli w pojemniku na bioodpady znajdą się worki, odpady mogą zostać potraktowane jako źle posegregowane. To z kolei może prowadzić do naliczenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dlatego spółdzielnie mieszkaniowe już ostrzegają lokatorów, że pozornie drobne naruszenie zasad może mieć konsekwencje dla wszystkich mieszkańców korzystających z danej altany śmietnikowej.

Brązowy pojemnik na bioodpady i najczęstsze błędy mieszkańców

Do brązowego pojemnika powinny trafiać m.in. resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, zwiędłe kwiaty, liście, trawa oraz rozdrobnione części roślin. Zasada jest jednak jedna: odpady organiczne trzeba wysypać bezpośrednio do pojemnika, a worek lub reklamówkę wyrzucić do właściwej frakcji, najczęściej do odpadów zmieszanych albo tworzyw sztucznych, zależnie od rodzaju opakowania i lokalnych zasad.

Problemem nie jest sam odpad organiczny, lecz zanieczyszczenie frakcji BIO plastikiem. Worki rozrywają się, mieszają z resztkami jedzenia i utrudniają późniejsze przetwarzanie. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, gdzie przepis zaczął obowiązywać, wskazuje, że takie zanieczyszczenia pogarszają jakość kompostu i komplikują proces kompostowania. Dotyczy to również części produktów sprzedawanych jako biodegradowalne. Samo oznaczenie na opakowaniu nie oznacza jeszcze, że worek rozłoży się w warunkach instalacji, do której trafiają odpady z lokalnego systemu.

Kary za złą segregację śmieci mogą objąć całą nieruchomość

Największe ryzyko dotyczy zabudowy wielorodzinnej. W domach jednorodzinnych łatwiej ustalić, kto odpowiada za błędną segregację. W blokach i kamienicach odpady trafiają zwykle do wspólnych pojemników, więc konsekwencje mogą zostać rozłożone na wszystkich mieszkańców. Właśnie dlatego spółdzielnie i zarządcy nieruchomości zwracają uwagę na pojedyncze przypadki wyrzucania bioodpadów w workach.

Nie chodzi wyłącznie o formalny wymóg. Zanieczyszczona frakcja BIO może zostać zakwestionowana przy odbiorze albo rozliczona jako odpad niewłaściwie posegregowany. Dla mieszkańców oznacza to ryzyko wyższych kosztów systemu odpadowego. W praktyce jeden worek z obierkami wrzucony do brązowego pojemnika może stać się problemem całego budynku, jeśli odpady z danej altany zostaną uznane za nieprawidłowo przygotowane.

Dodatkowy odbiór bioodpadów w gminie

Zmiana zasad zbiega się z nowymi harmonogramami odbioru odpadów na drugie półrocze 2026 r. KZGRL zapowiedział dodatkowy odbiór bioodpadów w gminie Gostyń, aby przejście na nowe terminy nie spowodowało zbyt długiego zalegania frakcji BIO na posesjach. Dodatkowy kurs wyznaczono na 1 lipca.

Akcja obejmuje posesje obsługiwane przez firmę ZGO Nova Jarocin. Na liście znalazły się m.in. Bronisławki, Płaczkowo, Brzezie, Czachorowo, Czajkowo, Gola, Witoldowo, Sikorzyn i Aleksandrowo, a także wiele ulic Gostynia, w tym Strzelecka, Olejniczaka, Powstańców Wielkopolskich, Kolejowa, Wrocławska, Jana Pawła II, Tkacka, Kościelna, Łazienna, Podzamcze, Agrestowa, Krańcowa, Fabryczna, Poznańska, Cukrownicza, Jesionowa, Tarninowa, Europejska, Chłapowskiego, Dabińskiego oraz aleja Kasyna Gostyńskiego. KZGRL podkreśla, że dodatkowy odbiór ma zapewnić ciągłość usług i ułatwić mieszkańcom dostosowanie się do zasad obowiązujących od początku lipca.

Zakaz worków na bioodpady w kolejnych miastach

Region leszczyński nie jest wyjątkiem. Podobne rozwiązania obowiązują lub są wdrażane w innych częściach kraju. W Poznaniu miasto informuje, że bioodpady są odrębną frakcją, która powinna trafiać do brązowego pojemnika; jednocześnie wskazuje, że do pojemnika nie wolno wrzucać bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych. Poznań podaje też skalę problemu: statystyczny mieszkaniec miasta wytwarza około 500 kg odpadów rocznie, z czego około 85 kg stanowią bioodpady, a potencjalnie nawet 200 kg mogłoby trafić do tej frakcji.

W Mosinie od 2026 r. bioodpady podzielono na kuchenne i ogrodowe. Obie frakcje należy zbierać bezworkowo w brązowych pojemnikach o minimalnej pojemności 120 litrów. Gmina podkreśla, że taki system może ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o 0,5–0,7 mln zł w skali gminy. W Serocku nowe zasady obowiązują od 1 kwietnia 2026 r. Tam również mieszkańcy mogą doposażyć nieruchomość w dodatkowe pojemniki na bioodpady; pojemniki powinny mieć co do zasady kolor brązowy, pojemność 120 litrów i być przystosowane do mechanicznego opróżniania.

Kompostownik jako alternatywa dla części mieszkańców

Regulamin KZGRL przewiduje również możliwość kompostowania bioodpadów. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, właściciele rodzinnych ogrodów działkowych oraz właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych mogą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie może odbywać się w pryzmie kompostowej lub w innym rodzaju kompostownika.

Jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i faktycznie kompostuje w nim bioodpady komunalne, może zostać zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do ich zbierania. To rozwiązanie dotyczy jednak przede wszystkim domów jednorodzinnych i działek, a nie typowej zabudowy blokowej, gdzie mieszkańcy korzystają ze wspólnych pojemników i wspólnej odpowiedzialności za jakość segregacji.

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