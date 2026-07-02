W okresie od 1 maja do końca września w wybranych przestrzeniach publicznych obowiązuje całkowity zakaz jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim miejsc o największym natężeniu ruchu pieszego: deptaków, placów, skwerów oraz rejonów atrakcji turystycznych. W praktyce oznacza to, że użytkownik jednośladu nie może przejechać przez taką strefę, nawet jeśli porusza się powoli. Rower trzeba prowadzić, a hulajnogą nie wolno kontynuować jazdy.

Podstawą egzekwowania zakazu jest znak B-1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach. Zlekceważenie takiego oznakowania jest wykroczeniem. W typowych przypadkach kończy się mandatem, ale służby zwracają uwagę, że wysokość kary zależy od okoliczności. Jeżeli jazda rowerem lub hulajnogą odbywa się w tłumie, wymusza pierwszeństwo na pieszych albo prowadzi do realnego zagrożenia, sprawa może być potraktowana znacznie surowiej. W skrajnych przypadkach grzywna może dojść do 5 tys. zł.

Zakaz jazdy hulajnogą w centrum miasta i kontrole służb

Od początku tegorocznego okresu obowiązywania ograniczeń straż miejska ukarała już 94 osoby, które poruszały się rowerami lub hulajnogami w strefach objętych zakazem. To więcej niż rok wcześniej. W analogicznym okresie, od 1 maja do 16 czerwca, wystawiono 63 mandaty. Dane pokazują, że mimo oznakowania i powtarzanych komunikatów część użytkowników nadal traktuje deptaki jak zwykłe ciągi komunikacyjne dla jednośladów.

Komendant Straży Miejskiej w Sopocie Tomasz Dusza przypomina, że w miejscach objętych zakazem rowerzysta powinien zejść z roweru i prowadzić go pieszo. Taki obowiązek ma szczególne znaczenie w pasie nadmorskim i w pobliżu mola, gdzie w sezonie letnim ruch pieszych jest bardzo duży. Zderzenie hulajnogi elektrycznej lub roweru z pieszym może być groźne zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób poruszających się wolniej.

Hulajnogi elektryczne pod nadzorem aplikacji i geofencingu

Coraz większe znaczenie w egzekwowaniu lokalnych ograniczeń ma technologia. Dwaj operatorzy hulajnóg elektrycznych, Tier i Dott, wdrożyli w objętych zakazem strefach system geofencingu. Mechanizm działa na podstawie lokalizacji urządzenia. Gdy użytkownik zbliża się do miejsca wyłączonego z ruchu, aplikacja wysyła ostrzeżenie. Po wjechaniu do strefy hulajnoga zostaje elektronicznie zablokowana.

Takie rozwiązanie nie zastępuje kontroli straży miejskiej ani policji, ale może ograniczyć liczbę wykroczeń. Ma też znaczenie praktyczne dla turystów, którzy nie zawsze znają lokalną organizację ruchu. Komunikat w aplikacji daje im jasny sygnał, że dalsza jazda jest niedozwolona. Dla miasta to sposób na połączenie egzekwowania przepisów z prewencją, bez konieczności opierania całego systemu wyłącznie na patrolach.

Jazda po alkoholu na hulajnodze i rowerze z wysokimi karami

Kontrole nie dotyczą wyłącznie samego wjazdu do stref zakazu. Policja sprawdza również trzeźwość użytkowników hulajnóg i rowerów oraz sposób poruszania się po chodnikach i drogach dla pieszych. Podczas jednej z akcji funkcjonariusze skontrolowali 33 użytkowników hulajnóg. Pięć osób zostało ukaranych mandatami, a dziewięć otrzymało pouczenia. Policjanci przypominają, że użytkownik hulajnogi elektrycznej nie jest pieszym, lecz kierującym pojazdem, a więc podlega określonym obowiązkom.

Szczególnie kosztowna jest jazda po alkoholu. Za prowadzenie roweru lub hulajnogi elektrycznej w stanie po użyciu alkoholu, czyli przy zawartości od 0,2 do 0,5 promila, grozi mandat w wysokości 1000 zł. W stanie nietrzeźwości, powyżej 0,5 promila, kara wzrasta do 2500 zł. W jednej z ostatnich interwencji policjanci zatrzymali cztery osoby, które prowadziły hulajnogi po spożyciu alkoholu. W sezonie wakacyjnym takie kontrole są szczególnie istotne, bo hulajnogi bywają traktowane jako łatwy sposób powrotu z restauracji, klubu lub imprezy plenerowej.

Przepisy dla hulajnóg elektrycznych i pierwszeństwo pieszych

Prawo o ruchu drogowym określa, gdzie wolno poruszać się hulajnogą elektryczną. Co do zasady kierujący powinien korzystać z drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla rowerów. Gdy ich nie ma, może jechać jezdnią, ale tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość pojazdów nie przekracza 30 km/h. Chodnik lub droga dla pieszych są rozwiązaniem wyjątkowym, a w takim przypadku użytkownik hulajnogi musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym pierwszeństwa.

To ważne także poza miejscami objętymi sezonowym zakazem. W wielu miastach problemem jest nie tylko szybka jazda po deptakach, ale również nieprawidłowe parkowanie hulajnóg. Porzucone pojazdy blokują chodniki, wejścia do budynków, przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków. W przypadku osób starszych, rodziców z wózkami oraz osób z niepełnosprawnościami może to oznaczać realną barierę w poruszaniu się po mieście.

Sezonowy zakaz ruchu jako model dla innych miast

Opisane ograniczenia obowiązują w Sopocie na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym oraz ulicy Bohaterów Monte Cassino. W rejonie sopockiego mola rowerzyści muszą zejść z jednośladu i prowadzić go pieszo. Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września, czyli w okresie największego ruchu turystycznego.

Ten system może być jednak rozwiązaniem przydatnym także dla innych miast w Polsce. Sezonowe zamykanie najbardziej zatłoczonych przestrzeni dla rowerów i hulajnóg, połączone z geofencingiem oraz regularnymi kontrolami, może sprawdzić się wszędzie tam, gdzie deptaki, bulwary, starówki i okolice atrakcji turystycznych są w wakacje przeciążone ruchem pieszym. Warunkiem jest jasne oznakowanie, konsekwentne egzekwowanie przepisów i współpraca samorządu z operatorami hulajnóg elektrycznych.

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