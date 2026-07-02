Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Emeryci i renciści z nowym obowiązkiem. NFZ będzie przekazywał dane do banków i 14 dni na zgłoszenie

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NFZ będzie przekazywał dane do banków. Emeryci i renciści muszą pamiętać o nowym obowiązku w 14 dniShutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 12:38

Rząd planuje nowe obowiązki dla części emerytów i rencistów. Zgodnie z projektem Ministerstwa Zdrowia (UD428), osoby pracujące po przejściu na emeryturę lub rentę w innym kraju UE, EFTA albo Wielkiej Brytanii będą miały 14 dni na zgłoszenie zakończenia pracy. Projekt przewiduje również szerszą wymianę informacji między NFZ a bankami oraz możliwość potrącenia zaległych składek zdrowotnych z emerytury lub renty w określonych przypadkach.

Skrót artykułu

Emeryci i renciści pobierający polskie świadczenia, którzy podejmują pracę w innym kraju Unii Europejskiej, EFTA lub w Wielkiej Brytanii, mogą zostać objęci nowym obowiązkiem informacyjnym. Tak wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia (nr UD428).

NFZ będzie mógł przekazywać dane do banków

Zgodnie z projektem NFZ zyska szersze uprawnienia do przekazywania bankom informacji o tym, czy dana osoba podlega polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dotyczy to w szczególności emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia z zagranicy (UE, EFTA albo Wielkiej Brytanii), a jednocześnie mają prawo do świadczeń w Polsce.

Nowe uprawnienie będzie obowiązywać nie tylko w odpowiedzi na zapytanie banku, ale także w sytuacji, gdy wcześniej NFZ udzielił odpowiedzi negatywnej, a później sytuacja danej osoby uległa zmianie, np. zaczęła ona pobierać również polskie świadczenie emerytalno-rentowe.

14 dni na zgłoszenie. Nowy obowiązek dla emerytów i rencistów

Projekt wprowadza obowiązek informowania o zakończeniu pracy za granicą. Osoby, które po uzyskaniu emerytury lub renty pracowały w innym kraju i zostały wyrejestrowane z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, będą musiały zgłosić zakończenie tej aktywności. Na zgłoszenie przewidziano tylko 14 dni od dnia zakończenia pracy.

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Co grozi za brak zgłoszenia?

Brak informacji w terminie może spowodować nieprawidłowe rozliczenia w systemie. W konsekwencji mogą powstać zaległości, które zostaną później potrącone z emerytury lub renty.

Jak wynika z założeń projektu, celem jest uporządkowanie danych w systemie ubezpieczenia zdrowotnego oraz usprawnienie wymiany informacji między instytucjami.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Założenia przewidują, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2026 roku.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD428)

Źródło: gazetaprawna.pl

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