Nie każdy, kto szuka pustego pudełka, ma złe intencje. Eksperci zwracają jednak uwagę, że markowe opakowanie może zwiększać wiarygodność oferty, nawet jeśli sprzedawany produkt z oryginałem ma niewiele wspólnego.

Dlaczego pudełka po butach Adidas i Nike są sprzedawane na Vinted nawet za 20 zł?

Jeszcze kilka lat temu mało kto zastanawiał się nad wartością pudełka po butach. Dla większości klientów było wyłącznie opakowaniem, które po zakupie szybko trafiało do piwnicy albo do kosza. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na platformach sprzedażowych bez większego problemu można znaleźć oferty sprzedaży oryginalnych pudełek po Adidasie, Nike, Jordanach czy New Balance, a ceny zaczynają się od około 10 zł, choć zdarzają się również oferty przekraczające 20 zł. Na pierwszy rzut oka taki handel może wydawać się zaskakujący. Popyt okazuje się jednak całkiem realny, ponieważ dla wielu osób oryginalne opakowanie zwiększa atrakcyjność sprzedawanych butów i pomaga uzyskać wyższą cenę na rynku wtórnym.

Kto kupuje puste pudełka po butach i do czego są wykorzystywane?

Najbardziej oczywistą grupą są osoby, które sprzedają własne obuwie, ale nie zachowały oryginalnego kartonu. Kupujący często pytają o kompletne wyposażenie, a oryginalne pudełko zwiększa zaufanie do oferty. Sprzedający liczą również na to, że dzięki opakowaniu łatwiej będzie zabezpieczyć przesyłkę podczas transportu. W przypadku kolekcjonerskich modeli sneakersów stan pudełka potrafi mieć znaczenie także dla samej wartości całego zestawu. Nie oznacza to jednak, że każdy kupujący kieruje się wyłącznie takimi powodami.

Czy oryginalne pudełko po butach potwierdza autentyczność? Na to trzeba uważać

To jeden z najczęściej powtarzanych błędów popełnianych przez osoby kupujące markowe buty z drugiej ręki. Sam karton nie potwierdza autentyczności produktu. Pudełko można kupić oddzielnie, podobnie jak dodatkowe metki czy papier zabezpieczający. Dlatego specjaliści zajmujący się weryfikacją obuwia zwracają uwagę przede wszystkim na:

numer SKU znajdujący się na metce i pudełku,

znajdujący się na metce i pudełku, jakość wykonania butów,

sposób szycia,

oznaczenia producenta,

historię sprzedawcy,

dowód zakupu lub paragon.

Dopiero zestawienie wszystkich tych elementów pozwala wiarygodnie ocenić autentyczność produktu.

Pudełka po markowych butach a podróbki. Dlaczego eksperci ostrzegają?

Od lat służby oraz właściciele znanych marek walczą z handlem podróbkami. Oryginalne pudełka bywają wykorzystywane przez osoby sprzedające podrobione produkty, ponieważ zwiększają wiarygodność ogłoszenia i utrudniają mniej doświadczonym kupującym ocenę oferty. Nie oznacza to oczywiście, że sprzedaż samego pudełka jest nielegalna albo że każdy kupujący wykorzysta je w taki sposób. Problem pojawia się wtedy, gdy markowe opakowanie staje się elementem wprowadzania klienta w błąd. Właśnie dlatego część sklepów nie wydaje pustych kartonów osobom postronnym albo decyduje się na ich zniszczenie przed utylizacją. Inne placówki pozostawiają decyzję kierownikom lub pracownikom.

Samo sprzedanie własnego pudełka po zakupionych butach nie narusza prawa. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy ktoś prowadzi regularną, zorganizowaną sprzedaż nastawioną na osiąganie zysku. W zależności od skali działalności mogą pojawić się obowiązki podatkowe, a nawet konieczność rozliczania prowadzonej działalności.

Osobnym problemem pozostaje wykorzystywanie markowych opakowań do sprzedaży podróbek. Tego rodzaju działania mogą wiązać się z odpowiedzialnością wynikającą zarówno z przepisów o ochronie znaków towarowych, jak i z przepisów karnych dotyczących wprowadzania klientów w błąd.

Jak rozpoznać podróbki butów? Samo oryginalne pudełko nie wystarczy

Rosnąca popularność rynku wtórnego sprawia, że coraz więcej osób kupuje markowe obuwie przez internet. Samo pudełko nie powinno być decydującym argumentem przy podejmowaniu decyzji. Przed zakupem warto sprawdzić przede wszystkim:

zgodność numeru SKU na pudełku i metce ,

, zdjęcia wnętrza butów,

jakość wykonania,

historię konta sprzedającego,

dowód zakupu, jeśli sprzedający go posiada.

To właśnie te elementy pozwalają znacznie lepiej ocenić autentyczność produktu niż samo firmowe opakowanie.

Podstawa prawna