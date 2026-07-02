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Podatki

Drugi próg podatkowy do 140 tys. zł? Pełczyńska-Nałęcz zapowiada rozmowy z Domańskim

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Pełczyńska-Nałęcz spotka się w przyszłym tygodniu z ministrem finansów ws. podwyższenia drugiego progu podatkowegoshutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:21

Ministra funduszy i polityki regionalnej oraz liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu spotka się z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Rozmowa ma dotyczyć projektu podniesienia drugiego progu podatkowego z 120 tys. do 140 tys. zł.

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- Jestem umówiona na przyszły tydzień z ministrem Domańskim. Będziemy przedstawiać całościowo tę propozycję - powiedziała Pełczyńska-Nełęcz w czwartek dziennikarzom w Sejmie.

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie w połowie kwietnia. Projekt zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł.

Co zakłada projekt podwyższenia drugiego progu podatkowego?

Dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc. Obecnie dla dochodu do 120 tys. zł rocznie stawka podatku wynosi 12 proc., a dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc.

Według autorów projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie drugiego progu podatkowego przełożyłoby się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie.

Karol Nawrocki popiera zmiany w podatku PIT

W kwietniu inicjatywę posłów Polski 2050 poparł prezydent Karol Nawrocki, który w sierpniu ubiegłego roku złożył podobny projekt. Zmiany proponowane przez prezydenta, dotyczą m.in. podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, oraz zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. (PAP)

pab/ par/

Źródło: PAP

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