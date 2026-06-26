Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci 2026. Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury? Gdzie złożyć wniosek o dodatek?

Od 1 marca 2026 roku wzrosła maksymalna wysokość świadczenia Mama 4+, ponieważ wraz z coroczną waloryzacją podniesiona została najniższa emerytura. Obecnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające może wynieść nawet 1978,49 zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Nie każda uprawniona osoba otrzymuje jednak pełną kwotę. Jeśli matka pobiera już emeryturę lub rentę niższą od minimum, ZUS wypłaca jedynie wyrównanie do ustawowej wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że wysokość dodatku jest różna dla każdej osoby.

Prawie 1100 zł dodatku do emerytury

Z najnowszych danych ZUS wynika, że przeciętna dopłata z programu Mama 4+ w kwietniu 2026 wyniosła 1083,23 zł. Ze świadczenia korzystają przede wszystkim kobiety, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z powodu obowiązków rodzinnych nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury. Kto dokładnie może otrzymać świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić i gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy krok po kroku.

Świadczenie przysługuje:

kobiecie, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała (lub tylko wychowała) co najmniej 4 dzieci,

oraz wychowała (lub tylko wychowała) mężczyźnie po 65. roku życia, który wychował co najmniej 4 dzieci, bo ich matka zmarła, porzuciła rodzinę lub zaprzestała wychowywania.

Dotyczy to dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci adoptowanych oraz przyjętych w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

polskie obywatelstwo lub

obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub

zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Mama 4+ wyrównuje dochód do poziomu minimalnej emerytury

Dzieci nie doliczają się bezpośrednio do lat pracy, ale spełnienie kryterium wychowania co najmniej czworga dzieci pozwala uzyskać świadczenie równe minimalnej emeryturze, nawet jeśli matka lub ojciec nie pracowali lub nie wypracowali pełnego stażu (20–25 lat).

Przykładowo, jeśli kobieta nie pracowała, albo pracowała, ale nie nabyła prawa do emerytury, ale wychowała 4 dzieci, może otrzymać świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1978,49 zł. Jeśli kobieta pracowała, ale jej emerytura jest niższa niż najniższa krajowa, świadczenie uzupełniające wyrównuje kwotę do 1978,49 zł. Jak już wspomnieliśmy, w 2026 roku jest to średnia kwota 1083,23 zł. Dodatek nie przysługuje jeśli emerytura jest równa lub wyższa niż minimum.

Świadczenie to nie jest przyznawane z urzędu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do ZUS (formularz ERSU) wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i dochodową.

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub wypełnić w placówce. Do formularza należy dołączyć:

informację o numerach PESEL dzieci,

oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej (oświadczenie ERU),

akty urodzenia dzieci, jeśli nie zostały zarejestrowane w Polsce,

inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Wniosek ERSU i oświadczenie ERU do pobrania

ERU - oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej Pobierz plik

Dodatek wypłacany jest od miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję, ale nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty dodatku z 4 dzieci?

Świadczenie nie przysługuje:

osobom, które pobierają emeryturę/rentę równą lub wyższą niż minimalna,

osobom przebywającym w zakładzie karnym (chyba że odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego),

osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub porzuciły dzieci.

ZUS odrzucił wniosek - co zrobić?

Możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni lub złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli decyzję wydał oddział ZUS.

Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Z danych wynika, że świadczenie cieszy się rosnącą popularnością. Pod koniec 2025 roku korzystało z niego już blisko 60 tys. osób, a łączna kwota wypłat sięgnęła dziesiątek milionów złotych. To pokazuje, że dla wielu osób jest to realne wsparcie finansowe, które pozwala podnieść miesięczne dochody nawet o prawie 1100 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051)