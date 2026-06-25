W 2025 r. ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy, a najczęściej chodziło o osoby po 50. roku życia. W statystykach orzeczniczych regularnie powtarzają się choroby układu ruchu, nowotwory, choroby serca, zaburzenia psychiczne i schorzenia neurologiczne.

Ile wynosi renta z ZUS w 2026 roku? Aktualne kwoty po marcowej waloryzacji

Od 1 marca 2026 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Przy częściowej niezdolności do pracy najniższe świadczenie wynosi 1483,87 zł brutto. Wyższe minimalne kwoty obowiązują, gdy niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. ZUS rozróżnia dwa podstawowe przypadki:

Całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Dla pacjenta różnica bywa ogromna. Kierowca po udarze, który ma zaburzenia widzenia i niedowład ręki, może utracić zdolność do dotychczasowej pracy szybciej niż osoba wykonująca lekką pracę biurową z podobnym rozpoznaniem, ale bez trwałych następstw neurologicznych.

Na jakie choroby można dostać rentę z ZUS w 2026 roku?

Najczęściej powtarzają się choroby, które zostawiają trwałe albo długotrwałe ograniczenia: ból, niedowład, duszność, zaburzenia pamięci, brak koncentracji, utratę wzroku, niewydolność narządów albo konieczność intensywnego leczenia. W danych ZUS za 2024 r. najwięcej pierwszorazowych orzeczeń rentowych ustalających niezdolność do pracy dotyczyło chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, nowotworów, chorób układu krążenia, zaburzeń psychicznych oraz chorób układu nerwowego.

Najczęściej pojawiające się grupy chorób:

Grupa schorzeń Przykłady chorób Kiedy rośnie szansa na rentę Choroby układu ruchu dyskopatia, zwyrodnienia, RZS, ZZSK gdy ograniczają chodzenie, dźwiganie, siedzenie, pracę rękami Nowotwory rak płuca, piersi, jelita, prostaty, nowotwory krwi przy leczeniu, nawrotach, przerzutach, powikłaniach Choroby serca niewydolność serca, choroba wieńcowa, stan po zawale gdy powodują duszność, ograniczenie wysiłku, omdlenia Choroby psychiczne schizofrenia, depresja nawracająca, ChAD przy hospitalizacjach, nawrotach, utracie zdolności funkcjonowania Choroby neurologiczne udar, SM, Parkinson, padaczka lekooporna przy niedowładach, napadach, zaburzeniach równowagi lub pamięci Choroby płuc POChP, ciężka astma, pylica, włóknienie płuc przy niewydolności oddechowej i ograniczeniu wysiłku Choroby metaboliczne cukrzyca z powikłaniami, choroby tarczycy gdy dochodzi do neuropatii, retinopatii, stopy cukrzycowej Choroby wzroku i słuchu jaskra, ślepota, znaczny niedosłuch gdy uniemożliwiają pracę wymagającą sprawnej komunikacji lub widzenia

Czy dyskopatia, zwyrodnienie kręgosłupa i RZS dają rentę z ZUS?

Choroby układu ruchu są jedną z najczęstszych przyczyn orzekania o niezdolności do pracy. Nie chodzi jednak o sam wynik rezonansu magnetycznego czy zdjęcia RTG. ZUS patrzy na to, czy schorzenie realnie odbiera możliwość pracy: czy pacjent może długo siedzieć, chodzić, podnosić ciężary, schylać się, używać rąk albo utrzymać wymuszoną pozycję ciała. Do renty mogą prowadzić między innymi:

zaawansowana dyskopatia ,

, wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,

rwa kulszowa z trwałymi ubytkami neurologicznymi,

choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i kolanowych,

reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

toczeń z zajęciem narządów,

twardzina układowa,

miopatie,

trwałe następstwa urazów.

Przykład Magazynier z wielopoziomową dyskopatią, niedowładem stopy i dokumentacją leczenia operacyjnego ma inną sytuację niż pracownik biurowy z okresowym bólem pleców, który dobrze reaguje na rehabilitację. ZUS nie szuka samego rozpoznania, tylko odpowiedzi na pytanie, czy dana osoba może wrócić do pracy zgodnej z kwalifikacjami albo przekwalifikować się.

Czy nowotwór daje rentę z ZUS? Kiedy choroba onkologiczna zwiększa szanse na świadczenie

Nowotwory należą do grup chorób, które często pojawiają się w orzeczeniach rentowych. Największe znaczenie mają etap choroby, leczenie, rokowania i powikłania. Pacjent w trakcie chemioterapii, radioterapii, leczenia operacyjnego lub immunoterapii może mieć zupełnie inną zdolność do pracy niż osoba po zakończonym leczeniu, u której badania kontrolne nie wskazują nawrotu. Do renty mogą prowadzić między innymi:

rak płuca,

rak piersi,

rak jelita grubego,

rak trzustki,

rak żołądka,

rak prostaty,

nowotwory głowy i szyi,

nowotwory mózgu,

białaczki,

chłoniaki,

szpiczak plazmocytowy,

nowotwory z przerzutami,

nawrotowe choroby nowotworowe,

powikłania po leczeniu onkologicznym.

Szczególnie ważna jest dokumentacja: karta informacyjna leczenia szpitalnego, opis operacji, wyniki histopatologiczne, dokumenty z poradni onkologicznej, opis powikłań po leczeniu i opinia lekarza prowadzącego. Przy nowotworach ZUS często ocenia także przewidywany czas trwania niezdolności, dlatego renta może zostać przyznana okresowo, a nie na stałe.

Czy po zawale, udarze lub przy niewydolności serca można dostać rentę z ZUS?

Choroby układu krążenia często prowadzą do renty wtedy, gdy ograniczają wydolność organizmu. Samo nadciśnienie tętnicze, dobrze leczone i bez powikłań, zwykle nie wystarcza. Inaczej wygląda sytuacja przy niewydolności serca, zaawansowanej chorobie wieńcowej, ciężkich zaburzeniach rytmu, kardiomiopatii, wadach zastawkowych, powikłaniach po zawale albo po udarze. W tej grupie znaczenie mają między innymi:

frakcja wyrzutowa serca,

wyniki prób wysiłkowych,

częstotliwość hospitalizacji,

duszność przy niewielkim wysiłku,

omdlenia,

zaburzenia rytmu,

ograniczenia po zabiegach kardiologicznych,

ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Przykład: księgowa po zawale, z dobrą wydolnością i skutecznym leczeniem, może wrócić do pracy po rehabilitacji. Pracownik fizyczny z niewydolnością serca, dusznością przy wejściu na pierwsze piętro i kilkoma hospitalizacjami w roku ma znacznie mocniejszą podstawę do ubiegania się o rentę.

Choroby neurologiczne a renta ZUS: udar, stwardnienie rozsiane, Parkinson, padaczka

Choroby neurologiczne często wpływają na pracę w sposób, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Pacjent może chodzić samodzielnie, ale mieć zaburzenia równowagi, niedowład dłoni, problemy z pamięcią, mową, koordynacją albo napady padaczkowe, które wykluczają prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Do najważniejszych schorzeń należą:

stan po udarze mózgu,

stwardnienie rozsiane,

choroba Parkinsona,

padaczka lekooporna,

ALS,

miastenia,

neuropatie obwodowe,

choroby otępienne,

guzy mózgu,

następstwa urazów czaszkowo-mózgowych,

ciężkie powikłania neuroinfekcji.

Przy padaczce ZUS będzie patrzył na częstość napadów, skuteczność leczenia, rodzaj pracy i ryzyko dla pacjenta oraz otoczenia. Przy SM liczy się rzutowość choroby, utrwalone deficyty neurologiczne, zmęczenie, zaburzenia chodu i wpływ leczenia na codzienne funkcjonowanie.

Na jakie choroby psychiczne można dostać rentę z ZUS?

Zaburzenia psychiczne coraz częściej pojawiają się w dyskusji o rencie, bo potrafią całkowicie uniemożliwić zdolność do pracy, nawet gdy pacjent nie ma widocznej niepełnosprawności fizycznej. Największe znaczenie mają przebieg choroby, nawroty, hospitalizacje, skuteczność leczenia i wpływ objawów na regularną pracę. Do renty mogą prowadzić między innymi:

schizofrenia,

choroba afektywna dwubiegunowa,

ciężka depresja nawracająca,

depresja psychotyczna,

zaburzenia lękowe o dużym nasileniu,

PTSD,

ciężkie zaburzenia osobowości,

zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne o nasileniu uniemożliwiającym pracę.

otępienia.

Przy depresji ZUS nie ocenia wyłącznie tego, że pacjent ma diagnozę i przyjmuje leki. Znaczenie mają: długość leczenia, hospitalizacje, próby leczenia farmakologicznego, psychoterapia, utrzymywanie się objawów mimo terapii, zaburzenia koncentracji, absencje w pracy oraz opinie psychiatry i psychologa.

Czy POChP, astma i pylica płuc uprawniają do renty z ZUS?

W chorobach płuc najważniejsza jest wydolność oddechowa. Pacjent z łagodną astmą, która dobrze reaguje na leczenie, zwykle nie uzyska renty tylko z powodu rozpoznania. Inaczej wygląda sytuacja przy ciężkiej POChP, niewydolności oddechowej, pylicy płuc, włóknieniu płuc, rozstrzeniach oskrzeli albo powikłaniach po gruźlicy.

ZUS analizuje wyniki spirometrii, gazometrii, badań obrazowych, historię zaostrzeń, hospitalizacje, tlenoterapię i tolerancję wysiłku. Dla górnika z pylicą, budowlańca z ciężką dusznością czy pielęgniarki po poważnych powikłaniach infekcyjnych choroba płuc może oznaczać koniec pracy w dotychczasowym zawodzie.

Ważne W tej grupie szczególne miejsce mają choroby zawodowe, zwłaszcza pylice płuc, choroby zakaźne związane z pracą, przewlekłe choroby narządu głosu, ubytek słuchu i choroby skóry. Wykaz chorób zawodowych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

Czy cukrzyca lub choroby tarczycy dają prawo do renty z ZUS?

Cukrzyca sama w sobie nie przesądza o rencie. Decydują powikłania. Najważniejsze znaczenie mają:

neuropatia cukrzycowa ,

, retinopatia,

niewydolność nerek,

stopa cukrzycowa,

amputacje,

ciężkie niedocukrzenia,

powikłania sercowo-naczyniowe i utrata sprawności.

Podobnie jest przy chorobach tarczycy. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy, jeżeli jest dobrze kontrolowana, rzadko prowadzi do renty. Szanse rosną przy ciężkich, opornych na leczenie postaciach, powikłaniach kardiologicznych, zaburzeniach metabolicznych i trwałym ograniczeniu funkcjonowania. W tej grupie można też uwzględnić chorobę Addisona, ciężkie zaburzenia przysadki, powikłania otyłości olbrzymiej, wyniszczenie organizmu oraz choroby metaboliczne z zajęciem wielu narządów.

Choroby oczu i słuchu: kiedy utrata wzroku lub słuchu daje rentę?

Przy chorobach narządu wzroku ZUS sprawdza, czy pacjent może wykonywać pracę wymagającą czytania, obsługi komputera, prowadzenia pojazdów, precyzyjnych czynności albo orientacji w przestrzeni. Znaczenie mają nie tylko ostrość widzenia, lecz także pole widzenia, widzenie obuoczne i ryzyko dalszego pogorszenia. Do renty mogą prowadzić między innymi:

jaskra z dużymi ubytkami pola widzenia ,

, zwyrodnienie plamki żółtej,

retinopatia cukrzycowa,

odwarstwienie siatkówki z powikłaniami,

ślepota jednego oka przy dodatkowych ograniczeniach,

znaczne niedowidzenie oraz następstwa urazów oka.

Przy słuchu ważny jest stopień niedosłuchu, możliwość korzystania z aparatów słuchowych i charakter pracy. Nauczyciel, operator maszyn, kierowca czy pracownik produkcji mogą mieć różną sytuację przy podobnym ubytku słuchu, bo ryzyko i wymagania zawodowe są inne.

Czy choroby nerek, wątroby lub jelit mogą być podstawą renty z ZUS?

Przewlekła niewydolność nerek, dializoterapia, stan po przeszczepie nerki, ciężkie powikłania urologiczne i nawracające hospitalizacje mogą prowadzić do renty, zwłaszcza gdy leczenie uniemożliwia regularną pracę albo wymaga stałego reżimu medycznego. W chorobach układu pokarmowego znaczenie mają między innymi:

marskość wątroby,

przewlekłe zapalenie trzustki,

choroba Leśniowskiego-Crohna,

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

ciężkie powikłania po operacjach,

przetoki,

niedożywienie,

przewlekły ból,

konieczność częstego leczenia szpitalnego.

Tu świetnie widać, dlaczego sama nazwa choroby nie wystarcza. Dwie osoby z chorobą Leśniewskiego-Crohna mogą mieć skrajnie różne decyzje: jedna pracuje normalnie między zaostrzeniami, druga przechodzi kolejne operacje, traci masę ciała i ma powikłania, które uniemożliwiają utrzymanie stałej pracy.

Czy borelioza, HIV lub gruźlica mogą dawać prawo do renty z ZUS?

Choroby zakaźne mogą prowadzić do renty, gdy zostawiają trwałe następstwa albo mają przewlekły, ciężki przebieg. W tej grupie pojawiają się między innymi:

gruźlica z powikłaniami,

przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby z uszkodzeniem wątroby,

HIV/AIDS z ciężkimi następstwami,

borelioza z trwałymi powikłaniami neurologicznymi,

powikłania po ciężkich infekcjach.

W przypadku chorób zakaźnych związanych z pracą w grę może wchodzić także choroba zawodowa. Dotyczy to zwłaszcza zawodów medycznych, opiekuńczych, laboratoryjnych i innych, w których narażenie wynika z warunków pracy. Wykaz chorób zawodowych obejmuje między innymi choroby zakaźne lub pasożytnicze oraz ich następstwa.

Jakie choroby zawodowe najczęściej prowadzą do renty z ZUS?

Osobną ścieżką są choroby zawodowe. Jeżeli niezdolność do pracy ma związek z chorobą zawodową, renta może być ustalana na zasadach wypadkowych, a najniższe kwoty są wyższe niż przy zwykłej rencie z tytułu niezdolności do pracy. Wśród chorób zawodowych pojawiają się między innymi:

pylice płuc,

choroby zakaźne,

przewlekłe choroby narządu głosu,

ubytek słuchu,

choroby skóry,

przewlekłe choroby układu ruchu,

choroby obwodowego układu nerwowego,

nowotwory związane z narażeniem zawodowym.

Podstawą jest formalne stwierdzenie choroby zawodowej, a nie samo przekonanie pracownika, że choroba ma związek z pracą. Dla nauczyciela przewlekła choroba głosu może być problemem zawodowym, dla pracownika biurowego ten sam rodzaj ograniczenia nie musi mieć takiego samego ciężaru przy ocenie zdolności do pracy. ZUS zestawia medycynę z realnym zawodem, kwalifikacjami i możliwością dalszego zarobkowania.

Kiedy ZUS odmawia renty mimo choroby?

Odmowa często pojawia się wtedy, gdy dokumentacja potwierdza chorobę, ale nie pokazuje trwałej albo długotrwałej utraty zdolności do pracy. Dotyczy to zwłaszcza nadciśnienia bez powikłań, cukrzycy bez uszkodzenia narządów, bólu kręgosłupa bez istotnych deficytów neurologicznych, łagodnej astmy, stabilnych chorób tarczycy czy zaburzeń lękowych leczonych ambulatoryjnie bez większego wpływu na pracę. ZUS ocenia:

stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość leczenia i rehabilitacji, rokowania, rodzaj wykonywanej pracy, wiek, wykształcenie i możliwość przekwalifikowania.

Te elementy wynikają z zasad orzekania o niezdolności do pracy. Najczęstszy błąd pacjentów polega na składaniu samej historii choroby bez pokazania jej skutków zawodowych. Orzecznik musi zobaczyć nie tylko diagnozę, lecz także odpowiedź na pytanie: dlaczego ta osoba nie może wykonywać pracy, do której ma kwalifikacje.

Jakie dokumenty zwiększają szanse na rentę z ZUS?

Najważniejsze są dokumenty aktualne, spójne i pokazujące przebieg choroby. Do wniosku dobrze dołączyć dokumentację od lekarzy specjalistów, karty leczenia szpitalnego, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych, opisy operacji, zaświadczenia o rehabilitacji, historię leczenia farmakologicznego oraz dokumenty potwierdzające nawroty, hospitalizacje i powikłania.

Przy chorobach psychicznych szczególnie ważne są zaświadczenia od psychiatry, historia leczenia, informacje o hospitalizacjach, opinie psychologiczne i opis wpływu objawów na codzienne funkcjonowanie. Przy chorobach kręgosłupa liczą się badania obrazowe, konsultacje neurologiczne, ortopedyczne, rehabilitacyjne i opis deficytów ruchowych. Przy chorobach serca — echo serca, próby wysiłkowe, karty hospitalizacji i dokumenty z poradni kardiologicznej.

Podstawa prawna i dokumenty