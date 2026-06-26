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Emerytury i renty

Ten wniosek do ZUS może zwiększyć wypłatę 14. emerytury nawet o 225 zł. Zostało niewiele czasu

Formularz ZUS EPD-21 przed 14. emeryturą 2026 – wniosek może zwiększyć wypłatę nawet o 225 zł na rękę
Formularz EPD-21 pozwala części emerytów i rencistów otrzymać wyższą kwotę 14. emerytury „na rękę”, ponieważ ZUS nie pobiera zaliczki na PITMateriały prasowe
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:05

Wypłaty 14. emerytury mają ruszyć we wrześniu, dlatego dla części emerytów zaczyna się ostatni moment na złożenie ważnego formularza w ZUS. Osoby, które spełniają określone warunki, mogą otrzymać nawet o 225 zł więcej "na rękę". Nie chodzi o podwyższenie samej czternastki, lecz o sposób rozliczenia podatku, który wpływa na wysokość przelewu.

Skrót artykułu

Projekt rozporządzenia przewiduje rozpoczęcie wypłat we wrześniu 2026 r., a formularz EPD-21 działa tylko wtedy, gdy odpowiada sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy. Dlatego przed jego złożeniem warto sprawdzić, czy rzeczywiście przyniesie korzyść.

14. emerytura 2026 wyższa nawet o 225 zł. Jak działa wniosek EPD-21 do ZUS?

Każdego roku wielu emerytów jest zaskoczonych, że dodatkowe świadczenie trafiające na konto jest niższe od kwoty, o której mówi się w komunikatach rządowych. Powód jest prosty – od czternastej emerytury ZUS pobiera składkę zdrowotną oraz, w wielu przypadkach, zaliczkę na podatek dochodowy.

Istnieje jednak rozwiązanie przewidziane w przepisach podatkowych. Formularz EPD-21, czyli wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy do momentu wykorzystania kwoty wolnej od podatku, pozwala części emerytów zachować więcej pieniędzy już przy wypłacie świadczenia.

Ważne

To nie oznacza, że ZUS wypłaci wyższą czternastkę. Zmienia się jedynie wysokość kwoty netto, ponieważ zakład nie potrąca zaliczki na PIT. Największą korzyść mogą odczuć osoby pobierające świadczenia mieszczące się mniej więcej między minimalną emeryturą a około 2 490 zł brutto miesięcznie.

Wniosek EPD-21 przed 14. emeryturą. Kto powinien złożyć go w ZUS?

Najwięcej zyskują emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł, a miesięczne świadczenia mieszczą się w przedziale, w którym zaliczka na PIT jest jeszcze pobierana. Jeżeli taka osoba złoży formularz EPD-21, ZUS przestanie pobierać zaliczki na podatek aż do wyczerpania limitu wynikającego z kwoty wolnej od podatku. Dotyczy to nie tylko comiesięcznej emerytury, ale również trzynastej i czternastej emerytury.

Istotna informacja dla osób, które składały taki formularz wcześniej: wniosek zachowuje ważność również w kolejnych latach, dopóki nie zostanie wycofany albo zastąpiony innym wnioskiem podatkowym. Wielu seniorów nie będzie więc musiało ponownie odwiedzać placówki ZUS.

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Wniosek EPD-21 a dopłata podatku. Kiedy senior może stracić po rozliczeniu PIT?

To najważniejsze zastrzeżenie, o którym łatwo zapomnieć. Jeżeli roczne dochody emeryta przekroczą 30 tys. zł, niepobieranie zaliczek może spowodować, że po rozliczeniu rocznym urząd skarbowy wykaże niedopłatę podatku.

Przykładowo, senior pobierający wyższą emeryturę, dorabiający do świadczenia albo otrzymujący dodatkowe dochody z innych źródeł może na pierwszy rzut oka zyskać wyższą wypłatę jesienią, ale kilka miesięcy później będzie musiał uregulować brakujący podatek. Dlatego formularz EPD-21 powinien być decyzją poprzedzoną sprawdzeniem własnych dochodów za cały rok, a nie tylko wysokości czternastej emerytury.

14. emerytura na rękę 2026. Ile można zyskać po złożeniu EPD-21?

Największa różnica pojawia się u osób pobierających świadczenia około 2,4 tys. zł brutto miesięcznie.

Emerytura brutto

Szacowany dodatkowy zysk po złożeniu EPD-21

1 978,49 zł

ok. 175 zł

2 100 zł

ok. 189 zł

2 200 zł

ok. 201 zł

2 300 zł

ok. 213 zł

2 400 zł

nawet 225 zł

To wartości orientacyjne pokazujące wpływ niepobierania zaliczki na PIT na wysokość wypłaty netto.

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Jak złożyć wniosek EPD-21 do ZUS przed wypłatą 14. emerytury?

ZUS przyjmuje formularz na kilka sposobów na złożenie formularza EPD-21. Senior może:

  • złożyć go osobiście w placówce ZUS,
  • wysłać pocztą,
  • przekazać elektronicznie przez eZUS (PUE ZUS).

Sam formularz nie jest skomplikowany i nie wymaga rozbudowanego uzasadnienia. Najważniejsze jest, aby został złożony odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wypłat czternastej emerytury.

Wypłata 14. emerytury 2026 we wrześniu. Kiedy ZUS przeleje pieniądze?

Ministerstwo Rodziny przygotowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym wypłaty czternastej emerytury mają rozpocząć się we wrześniu 2026 r. Po przyjęciu rozporządzenia świadczenia będą przekazywane wraz z terminami wypłaty emerytur i rent. Pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu tej granicy działa mechanizm „złotówka za złotówkę”, czyli dodatek stopniowo maleje. Dla wielu seniorów oznacza to, że na decyzję o formularzu EPD-21 zostało już niewiele czasu.

FAQ: 14. emerytura 2026, wniosek EPD-21 i wypłata z ZUS

Czy EPD-21 zwiększa wysokość 14. emerytury?

Czy trzeba składać formularz co roku?

Czy każdy emeryt może zyskać 225 zł do 14. emerytury w 2026 roku?

Do kiedy najlepiej złożyć wniosek EPD-21?

Podstawa prawna i źródła

  • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów,
  • formularz ZUS EPD-21 oraz komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące niepobierania zaliczek na PIT,
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów określający miesiąc wypłaty 14. emerytury w 2026 r.
Źródło: gazetaprawna.pl

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