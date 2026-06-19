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Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było

Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było
Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone. Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie byłoShutterstock / Shutterstock
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
dzisiaj, 07:04

Bisko 13 tysięcy złotych brutto dla lekarzy, ponad 11 tysięcy dla pielęgniarek z najwyższymi kwalifikacjami, takie minimalne wynagrodzenia od lipca będą obowiązywać w medycznej branży. Podstawą do ich wyliczenia podwyżek, o których inni mogą tylko pomarzyć, są dane GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Na większe pensje mogą też liczyć położne, ratownicy medycznych, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i pracownicy działalności podstawowej.

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To od tych statystycznych danych zależą pensje medyków

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Właśnie ta kwota stała się podstawą do wyliczenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia na kolejny rok. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, płace medyków są co roku waloryzowane 1 lipca. Wysokość wynagrodzenia wylicza się poprzez pomnożenie przeciętnego wynagrodzenia przez współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

System obejmuje między innymi lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i pracowników działalności podstawowej.

Różne stawki wynagrodzeń dla dziesięciu grup zawodowych

W ustawie wyodrębniono dziesięć grup zawodowych, które podzielono według wymaganych kwalifikacji i wykształcenia. Każdej grupie przypisano inny współczynnik pracy. Ten najwyższy — 1,45 — dotyczy lekarzy oraz lekarzy dentystów posiadających specjalizację. Najniższy — 0,65 — przypisano pracownikom działalności podstawowej niewykonującym zawodów medycznych, których stanowiska wymagają wykształcenia poniżej średniego.

Szczególnie duże podwyżki obejmą pielęgniarki i położne z najwyższymi kwalifikacjami. W przypadku osób zaszeregowanych do grupy drugiej, posiadających tytuł magistra i specjalizację, minimalna pensja wyniesie 11 485,59 zł, czyli o 931,17 zł więcej niż obecnie. Ta sama stawka obejmie również część farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.

Pielęgniarki i położne z grupy piątej otrzymają minimum 9081,63 zł, co oznacza wzrost o 736,28 zł. Z kolei osoby z grupy szóstej będą mogły liczyć na 8369,35 zł brutto — o 678,53 zł więcej niż dotychczas. Taką samą minimalną stawkę otrzymają również ratownicy medyczni zakwalifikowani do szóstej grupy. Opiekunowie medyczni z grupy siódmej dostaną minimum 7657,06 zł, czyli o 620,78 zł więcej.

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Takie będą nowe minimalne wynagrodzenia od lipca

Szczegółowe wyliczenia nowych wynagrodzeń opublikował serwis rynekzdrowia.pl. Lista obejmuje wszystkie dziesięć grup zawodowych:

• lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją — 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),

• farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją — 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),

• lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji — 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),

• stażysta — 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),

• farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem albo ze specjalizacją bez magisterki — 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),

• fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim bez specjalizacji — 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),

• inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim — 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),

• pracownik działalności podstawowej niewykonujący zawodu medycznego z wykształceniem wyższym — 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),

• pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim — 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),

• pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego — 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

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Ministerstwo chciało zamrozić podwyżki. Wybuchł spór

Choć obecne przepisy jasno wskazują, że waloryzacja odbywa się każdego roku 1 lipca, Ministerstwo Zdrowia rozważało zmianę zasad. Resort proponował przesunięcie tegorocznych podwyżek na styczeń 2027 roku oraz zmianę sposobu ich wyliczania. Wynagrodzenia nie miałyby już zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ale od wzrostu płac w budżetówce, który wynosi około 3 proc.

Pomysł wywołał zdecydowaną reakcję środowiska medycznego. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia podkreślali, że sektor potrzebuje rzeczywistych reform systemowych, a nie oszczędności realizowanych kosztem pracowników. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni ostrzegali, że są gotowi do protestów ulicznych, jeśli proponowane zmiany zostaną wprowadzone.

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Podwyżki zgodnie z ustawą

Ostatecznie rząd wycofał się z planów zmiany mechanizmu waloryzacji. Jak poinformował serwis rynekzdrowia.pl, podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia 16 marca ponownie dyskutowano nad propozycjami resortu zdrowia. Ministerstwo chciało, aby podwyżki planowane na 1 lipca 2026 roku zostały przesunięte na styczeń 2027 roku. Jednocześnie proponowano odejście od obecnego mechanizmu uzależniającego wzrost płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przeciwko tym rozwiązaniom stanowczo wystąpiły związki zawodowe działające w ochronie zdrowia. Ich przedstawiciele argumentowali, że sama zmiana sposobu wyliczania podwyżek nie rozwiąże problemów kadrowych i finansowych, z którymi od lat mierzy się cały system ochrony zdrowia. Już wiadomo, że obowiązujące przepisy pozostaną bez zmian. To oznacza, że od lipca pracownicy ochrony zdrowia otrzymają podwyżki wyliczone według dotychczasowych zasad.

Źródło: gazetaprawna.pl

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