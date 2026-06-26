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Ostatni dzwonek przed wakacjami. 4,9 mln uczniów żegna rok szkolny

Grupa uczniów z plecakami spaceruje przed nowoczesnym budynkiem szkoły w słoneczny dzień. Młodzież rozmawia i uśmiecha się, a wokół szkoły widoczne są drzewa, zieleń i bezchmurne niebo, tworzące atmosferę początku lub zakończenia zajęć szkolnych.
Ostatni dzwonek przed wakacjami. Uczniowie zaczynają wakacjeGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 07:42

To ostatni dzwonek przed wakacjami. Aż 4,9 mln uczniów zaczyna labę i kończy dziś rok szkolny. Dla 396 tys. uczniów klas I szkół podstawowych będzie to pierwsza okazja do odebrania świadectwa szkolnego.

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Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2025/2026 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczyło się 4 mln 917 tys. uczniów, w tym 3 mln 242 tys. w szkołach podstawowych i 1 mln 674 tys. w szkołach ponadpodstawowych.

Ministrowie edukacji żegnają rok szkolny wraz z uczniami

W piątek, w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach odbędą się uroczystości szkolne, podczas których uczniowie odbiorą świadectwa.

Ministra edukacji Barbara Nowacka weźmie udział w ogólnopolskiej uroczystości zakończenia roku, które odbędzie się w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w woj. zachodniopomorskim.

Wiceministra Katarzyna Lubnauer weźmie udział w dwóch uroczystościach w Warszawie: w Szkole Podstawowej nr 407 i w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego.

Wiceminister Henryk Kiepura weźmie udział w dwóch uroczystościach w woj. śląskim: w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach i na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz weźmie udział w uroczystości w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach w woj. świętokrzyskim.

Źródło: PAP

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