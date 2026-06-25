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Legislacja

Koniec nadmiernej biurokracji. Senat zdecydował ws. ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

pacjent onkologiczny, rak
Senat przyjął ustawę o Krajowej Sieci OnkologicznejShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:53

Senat przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki temu ma zniknąć nadmierna biurokracja, a karta DiLO pojawi się w wersji elektronicznej. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

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Za głosowało 55 senatorów, 28 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Nowela ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz niektórych innych ustaw znosi nadmiarowe obowiązki administracyjne nałożone na szpitale - np. likwiduje wymóg prowadzenia osobnych infolinii onkologicznych na rzecz ogólnej infolinii NFZ.

Kluczowe zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej

Kluczową zmianą jest pełna informatyzacja procesu leczenia - do końca 2026 roku papierowa karta DiLO zostanie całkowicie zastąpiona formą elektroniczną zintegrowaną z systemem ochrony zdrowia, a rozliczanie świadczeń onkologicznych przez NFZ będzie powiązane z jej wystawieniem.

Jak podkreśliła w czwartek wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, dzięki zmianom możliwe będzie zdiagnozowanie pacjentów w 14 dni. W przypadku pogłębionej diagnostyki będzie to 21 dni.

Wprowadzono także koordynatora opieki onkologicznej jako działalności podstawowej w szpitalach, a także uproszczono organizację konsyliów (wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych) – od teraz to mniejsze szpitale (SOLO I) będą je organizować u siebie przy współpracy z ośrodkami najwyższego stopnia (SOLO III), a nie odwrotnie.

Krajowa Sieć Onkologiczna to jedna z najważniejszych inicjatyw Narodowej Strategii Onkologicznej, której budżet na lata 2020-2030 wynosi 5,2 mld zł. Ma zapewniać kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobami nowotworowymi w całym kraju. System wprowadza jednolite standardy, które mają poprawić jakość opieki niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Źródło: PAP

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SenatKarol Nawrockionkologia

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