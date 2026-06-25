Gazeta Prawna
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Agresywny mężczyzna zaatakował w szpitalu. Policja zatrzymała sprawcę

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Atak w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju; kilka osób poszkodowanychShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:14
aktualizacja 58 minut temu

W czwartek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia. Rzeczniczka placówki Marcelina Twardowska przekazała, że poszkodowane zostały cztery osoby. Sprawca został ujęty przez policję.

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– Cztery osoby zostały poszkodowane: lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki – powiedziała Marcelina Twardowska. Zaznaczyła, że według wstępnych informacji ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zgłoszenie o ataku służby otrzymały po godz. 18.00. - Otrzymaliśmy zgłoszenie dot. agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę – powiedziała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Wskazała, że w szpitalu trwają czynności pod prokuratorskim nadzorem, których celem jest ustalenie przyczyn i okoliczności ataku.

Oświadczenie Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.

„Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie” – zapewniło Ministerstwo Zdrowia.

Dodało, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju pojechała dyrektor śląskiego oddziału NFZ Katarzyna Adamek.

Na początku czerwca Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poinformowała o 71-letnim mężczyźnie, który groził nożem personelowi lokalnego szpitala. Jak ustalono, był on pacjentem, któremu personel zwrócił uwagę na niestosowne zachowanie. Wówczas wyjął nóż i zaczął grozić lekarzom oraz pielęgniarkom. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec personelu medycznego. Objęto go dozorem policyjnym. (PAP)

Źródło: PAP

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