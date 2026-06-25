W pobliżu stacji Białośliwie po godzinie 18 doszło do zderzenia dwóch pociągów – przekazał PAP rzecznik wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej asp. Martin Halasz. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a według wstępnych informacji kilka osób odniosło obrażenia.
Jak przekazał PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały o godz. 18.04. Dodał, że „kilka osób zostało poszkodowanych, trwa triaż”. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.
Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK powiedział PAP, że na stacji Białośliwie „po południu doszło do starcia się dwóch pociągów, które zetknęły się: Polregio Piła-Bydgoszcz i PKP Intercity Białogard-Warszawa”.
Dodał, że na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK. - Komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia - dodał.
Pietrzykowski zaznaczył, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. „Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury” – wskazał. (PAP)
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