Jak przekazał PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały o godz. 18.04. Dodał, że „kilka osób zostało poszkodowanych, trwa triaż”. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK powiedział PAP, że na stacji Białośliwie „po południu doszło do starcia się dwóch pociągów, które zetknęły się: Polregio Piła-Bydgoszcz i PKP Intercity Białogard-Warszawa”.

Dodał, że na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK. - Komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia - dodał.

Pietrzykowski zaznaczył, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. „Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury” – wskazał. (PAP)