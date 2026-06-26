Według badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Onetu Karolowi Nawrockiemu ufa 54,8 proc. respondentów. To wzrost o 8,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie najwyższy wynik od początku prowadzenia tego cyklu badań. Dotychczasowy rekord należał do Szymona Hołowni, któremu w styczniu 2024 r. ufało 54,4 proc. ankietowanych.

Rekord Karola Nawrockiego w sondażu zaufania

Na zaufanie wobec prezydenta składa się 23,8 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” oraz 31 proc. odpowiedzi „raczej ufam”. Negatywną opinię wyraziło 39,3 proc. badanych, w tym 30,5 proc. zadeklarowało zdecydowany brak zaufania, a 8,8 proc. odpowiedziało „raczej nie ufam”.

To pierwszy od wielu miesięcy przypadek, gdy urzędujący prezydent wyraźnie notuje więcej ocen pozytywnych niż negatywnych. Onet zwraca uwagę, że wzrost notowań zbiegł się w czasie z szeroko komentowanymi decyzjami Karola Nawrockiego w polityce zagranicznej, jednak samo badanie nie wskazuje przyczyn zmiany poziomu zaufania. W ostatnich tygodniach duże zainteresowanie opinii publicznej wywołała również kwestia Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego oraz kolejne sondaże dotyczące tej sprawy.

Radosław Sikorski i Donald Tusk na podium

Drugie miejsce utrzymał wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szefowi polskiej dyplomacji ufa 42,6 proc. respondentów, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie brak zaufania deklaruje wobec niego 51 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk. Zaufanie do szefa rządu deklaruje 38,1 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem. Jednocześnie aż 57,6 proc. respondentów deklaruje wobec premiera brak zaufania.

Kolejne miejsca zajmują Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 36 proc., Mateusz Morawiecki z poparciem na poziomie 35,3 proc. oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 34,9 proc. ankietowanych.

Wyraźny spadek Rafała Trzaskowskiego

Jedną z największych zmian w zestawieniu odnotował Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa obecnie 32,5 proc. badanych, co oznacza spadek aż o 5,6 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca. To największy miesięczny spadek spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu polityków.

Badanie zostało przeprowadzone już po pierwszych medialnych doniesieniach dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Sprawę szeroko opisywały m.in. TVN24 i Interia. Sam sondaż nie odpowiada jednak na pytanie, czy wydarzenia wokół stołecznego szpitala miały wpływ na wynik prezydenta Warszawy. Pokazuje jedynie zmianę poziomu deklarowanego zaufania.

Wyraźny spadek zanotował również Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji uzyskał 29,9 proc. zaufania, czyli o 5,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 28,8 proc. respondentów, natomiast Piotrowi Zgorzelskiemu 28,2 proc. W przypadku marszałka Sejmu z PSL uwagę zwraca także stosunkowo niska rozpoznawalność – 27,6 proc. ankietowanych deklaruje, że go nie zna.

Grzegorz Braun odrabia straty

Jednym z najbardziej zauważalnych wzrostów w badaniu jest wynik Grzegorza Brauna. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej ufa obecnie 23,7 proc. respondentów. To wzrost aż o 7,3 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca i drugi najwyższy przyrost w całym zestawieniu.

Nieco niższe wyniki osiągnęli Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 23,6 proc. badanych, oraz Sławomir Mentzen z wynikiem 23,4 proc. Adrian Zandberg uzyskał 18,4 proc. zaufania. Ostatnie miejsca w rankingu zajęli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wynikiem 15,7 proc. oraz Szymon Hołownia, któremu ufa 14,5 proc. ankietowanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych został zrealizowany na zlecenie Onetu w dniach 19–21 czerwca 2026 r. Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych mieszkańców Polski.