Gazeta Prawna
Świat

Dania podejmuje zdecydowane kroki ws. uchodźców z Ukrainy. Jedna grupa straci ważne prawo

Uchodźcy z Ukrainy
Jedna grupa uchodźców z Ukrainy straci ważny przywilej. Dania zdecydowałashutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 12:32

Dania zaostrzy przepisy wobec uchodźców wojennych z Ukrainy - przekazał w czwartek przedstawiciel rządu. Prawo pobytu stracą mężczyźni w wieku 23-60 lat, którzy nie są zwolnieni z odbywania służby wojskowej.

– Unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji – podkreślił minister imigracji i integracji Danii Morten Boedskov, były minister obrony.

W mającej 6 mln mieszkańców Danii na początku maja przebywało 47,6 tys. osób z Ukrainy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie specjalnej ustawy z 2022 r. Daje ono prawo do pracy, nauki oraz opieki zdrowotnej. Zaostrzone przepisy nie będą działały wstecz, choć Ukraińcy muszą cyklicznie starać się o przedłużenie swojego statusu.

Rząd w Kopenhadze nie wykluczył dalszych zaostrzeń przepisów migracyjnych. Jak podkreślono w oświadczeniu „sytuacja imigrantów z Ukrainy ma być monitorowana na bieżąco”.

Dania jest jednym z największych sojuszników Ukrainy. Duńskie władze jako pierwsze zdecydowały się na inwestowanie w ukraiński przemysł zbrojeniowy, a także pozwoliły na powstanie ukraińskiej fabryki paliwa rakietowego na własnym terytorium.

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prawodaniaUkraina

Powiązane

Jakie dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia?
Emerytury i rentyDodatek do emerytury po 75. i 65. roku życia 2026. Komu przysługuje? Ile wynoszą dodatki do emerytury po 75. i 65. roku życia?
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Prawo pracyKto nie złoży wniosku w ZUS, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Chodzi o nowe przepisy 2026
wino, akcyza, banderola, wyroby winiarskie
PodatkiCzy wyższa akcyza na alkohol zwiększa dochody budżetu? Niekoniecznie.

Najważniejsze

Konferencja Odbudowy Ukrainy odbywa się w Gdańsku
KrajZa nowy spór o UPA odpowiada Zełenski [SONDAŻ DGP]
Marcin Stanecki, główny inspektor pracy
Kadry i płaceWażą się losy Głównego Inspektora Pracy
Napis alimenty na banknotach leżących obok portfela
Prawo rodzinneAlimenty mogą nagle wzrosnąć. Sądy coraz częściej przychylają się do takich wniosków
Ukraińcy
OpiniePogromów w Polsce nie będzie. Komentatorzy, przestańcie straszyć
Słodkie napoje w lodówce w sklepie - podatek cukrowy 2027
ZdrowieNowy podatek cukrowy od 2027 roku. Rząd omija weto i bierze się za energetyki
Korytarz szpitalny z personelem medycznym i pacjentami.
PolitykaNIK chce policzyć zarobki medyków. Najpierw dane, później wybrane szpitale
Uśmiechnięta kobieta przy laptopie trzyma w dłoniach świnkę skarbonkę
Emerytury i rentyUkryty kapitał na kontach Polaków. Wielu pracowników nie wie o środkach, które odkłada dla nich szef
Lekarz analizuje dokumentację medyczną pacjenta przed oceną niezdolności do pracy
Emerytury i rentyNa jakie choroby ZUS najczęściej przyznaje rentę? Oto najbardziej kompletna lista na 2026 rok
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png