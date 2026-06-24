Choć formalna decyzja Rady Ministrów jeszcze nie zapadła, kierunek jest już znany. Największe emocje budzi teraz pytanie, kiedy dokładnie ZUS uruchomi przelewy i kto może liczyć na wcześniejszą wypłatę.

14. emerytura 2026: kiedy wypłata? ZUS szykuje przelewy we wrześniu

Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, ponieważ 14. emerytura jest przyznawana automatycznie. Co roku rząd określa jedynie miesiąc wypłaty w specjalnym rozporządzeniu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało już projekt, który przewiduje wypłatę dodatkowego świadczenia we wrześniu 2026 r. Ostateczny termin musi jeszcze zatwierdzić Rada Ministrów, dlatego formalnie harmonogram nie jest jeszcze zamknięty. Jeśli jednak rząd nie zmieni projektu, seniorzy otrzymają pieniądze razem z wrześniową emeryturą lub rentą. To rozwiązanie dobrze znają z poprzednich lat. ZUS nie wysyła osobnych przelewów. Czternastka trafia razem z podstawowym świadczeniem.

Harmonogram wypłat 14. emerytury 2026. Kto dostanie przelew wcześniej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. We wrześniu 2026 r. układ kalendarza sprawi, że dwie grupy świadczeniobiorców otrzymają pieniądze szybciej. Pozostałe terminy pozostaną bez zmian.

Pierwsza dotyczy osób z terminem wypłaty przypadającym na 6 września. Tego dnia wypada niedziela, dlatego ZUS powinien przekazać środki najpóźniej w piątek 4 września. Druga grupa to seniorzy, których świadczenia przypadają na 20 września. Ponieważ będzie to niedziela, przelew powinien zostać zrealizowany wcześniej, najpóźniej 18 września.

Terminy wypłat 14. emerytury we wrześniu 2026. Pełna rozpiska ZUS

termin 1 września – wypłata 1 września,

termin 6 września – wypłata najpóźniej 4 września,

termin 10 września – wypłata 10 września,

termin 15 września – wypłata 15 września,

termin 20 września – wypłata najpóźniej 18 września,

termin 25 września – wypłata 25 września.

Dla części emerytów różnica dwóch dni może wydawać się niewielka, jednak przy stałych wydatkach na czynsz, leki czy rachunki wcześniejszy przelew pozwala spokojniej zaplanować domowy budżet.

Czy można wybrać inny termin wypłaty emerytury i 14. emerytury?

Niektórzy seniorzy zastanawiają się, czy można samodzielnie wybrać dzień otrzymywania świadczenia, aby wcześniej dostać także 14. emeryturę. Co do zasady terminy wypłat są przypisane na stałe w decyzji ZUS i nie można ich dowolnie zmieniać. Zakład rozpatruje wnioski o zmianę jedynie w szczególnych przypadkach. Sama chęć otrzymywania pieniędzy kilka dni wcześniej zwykle nie wystarcza. Oznacza to, że wrześniowy harmonogram czternastki będzie zależał przede wszystkim od terminu emerytury ustalonego przez ZUS.

Ile wynosi 14. emerytura 2026 brutto i netto? Próg 2900 zł i zasada "złotówka za złotówkę"

Wysokość czternastki odpowiada kwocie najniższej emerytury po marcowej waloryzacji. W 2026 r. to 1978,49 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że 14. emerytura jest stopniowo pomniejszana. Minimalna wysokość czternastki wynosi 50 zł brutto. Gdy wyliczona kwota byłaby niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Tabela kwot 14. emerytury 2026. Ile senior dostanie na rękę?

Emerytura brutto 14. emerytura brutto Szacunkowo na rękę 2 000 zł 1 978,49 zł ok. 1 623 zł 2 900 zł 1 978,49 zł ok. 1 563 zł 3 200 zł 1 678,49 zł ok. 1 326 zł 3 600 zł 1 278,49 zł ok. 1 010 zł 4 000 zł 878,49 zł ok. 694 zł 4 500 zł 378,49 zł ok. 299 zł 4 800 zł 78,49 zł ok. 62 zł

Im wyższa emerytura podstawowa, tym niższa kwota dodatkowego świadczenia.

Kto dostanie 14. emeryturę 2026? Lista świadczeń uprawniających do wypłaty

Prawo do dodatkowego świadczenia będą mieli nie tylko emeryci i renciści. Czternastkę otrzymają osoby, które na 31 sierpnia 2026 r. posiadają prawo do:

emerytury ,

, renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

renty socjalnej,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia przedemerytalnego,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczeń z KRUS,

emerytur i rent służb mundurowych.

Wypłata następuje automatycznie. Beneficjenci nie muszą składać żadnych dokumentów.

Komu nie przysługuje 14. emerytura 2026? Te osoby nie dostaną pieniędzy

Nie wszyscy świadczeniobiorcy zobaczą dodatkowe pieniądze. Bez czternastki pozostaną osoby:

których świadczenie jest zawieszone na 31 sierpnia 2026 r.,

których wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 50 zł brutto,

nieposiadające prawa do świadczenia emerytalno-rentowego w dniu badania uprawnień.

Przykładowo senior pobierający bardzo wysoką emeryturą może przekroczyć granicę, przy której dodatek zostanie całkowicie wyzerowany.

Czy wypłata 14. emerytury 2026 może się przesunąć? Decyzja zależy od rządu

Tak. Na obecnym etapie mowa o projekcie rozporządzenia przygotowanym przez resort rodziny. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Dopóki rozporządzenie nie zostanie przyjęte i opublikowane, teoretycznie możliwa jest zmiana miesiąca wypłaty. Dotychczasowe działania rządu wskazują jednak, że wrzesień 2026 r. pozostaje najbardziej prawdopodobnym terminem.

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