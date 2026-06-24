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Nowe ceny leków od 1 lipca 2026. Jedni zaoszczędzą 303 zł, inni zapłacą więcej [LISTA]

Farmaceuta wydaje lek pacjentowi - nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2026
Od 1 lipca nowe ceny leków. Jedni zaoszczędzą 303 zł, inni zapłacą więcejShutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:31

Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowa lista refundacyjna Ministerstwa Zdrowia. Dla części pacjentów oznacza ona wyraźnie niższe rachunki w aptece, ponieważ dopłaty do niektórych preparatów spadną nawet o ponad 300 zł. Są jednak i tacy, którzy przy realizacji recept zobaczą wyższe kwoty niż dotychczas.

Skrót artykułu

Ministerstwo Zdrowia wylicza, że dopłaty pacjentów spadną dla 282 pozycji, natomiast wzrosną dla 449 preparatów. Największa obniżka wyniesie 303,53 zł, a najwyższa podwyżka przekroczy 42 zł. Zmiany obejmują zarówno leki stosowane w osteoporozie, leczeniu niepłodności czy schizofrenii, jak i preparaty używane w immunoterapii alergenowej. Nie każda zmiana będzie odczuwalna dla każdego pacjenta. Są jednak przypadki, gdy różnica przy jednej recepturze sięga kilkuset złotych.

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2026. Które leki potanieją, a które zdrożeją?

17 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z nową listą refundacyjną, która będzie obowiązywać od 1 lipca. Aktualizacja obejmuje leki dostępne w aptekach, programy lekowe i chemioterapię. Pojawia się także 170 nowych pozycji, a część preparatów znika z wykazu. Zmiany najbardziej interesują jednak pacjentów realizujących recepty, ponieważ to właśnie wysokość dopłaty decyduje o tym, ile pieniędzy zostanie w portfelu.

Według danych resortu zdrowia:

  • 282 pozycje będą tańsze dla pacjentów,
  • 449 pozycji stanie się droższych,
  • skala zmian wynosi od 1 grosza do ponad 300 zł.

Prolia od 1 lipca 2026 znacznie tańsza. Dopłata do leku spadnie o ponad 300 zł

Największym beneficjentem nowych zasad są osoby leczące osteoporozę pomenopauzalną.

  • Preparat Prolia 60 mg/1 ml stanieje dla pacjentów o 303,53 zł. Dotychczas dopłata wynosiła 399,20 zł. Od 1 lipca spadnie do 95,67 zł. Dla wielu kobiet oznacza to oszczędność porównywalną z rachunkiem za prąd albo miesięcznymi zakupami spożywczymi.
  • Tańszy będzie także lek Junod, również stosowany w osteoporozie. W tym przypadku dopłata spadnie o 22,89 zł.
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Ceny leków na niepłodność od 1 lipca 2026. Rekovelle, Gonal-f i Menopur wyraźnie tańsze

Duże zmiany obejmują preparaty wykorzystywane podczas kontrolowanej hiperstymulacji jajników. Najbardziej zauważalne będą w przypadku:

  • Rekovelle 72 µg – obniżka o 191,41 zł,
  • Gonal-f 900 j.m. – spadek dopłaty o 135,79 zł,
  • Menopur 1200 j.m. – mniej o 119,21 zł,
  • Menopur 600 j.m. – mniej o 67,54 zł,
  • Mensinorm Set 150 j.m. – obniżka o 20,93 zł.

Dla par korzystających z leczenia niepłodności kilka kolejnych cykli terapeutycznych może oznaczać oszczędności liczone już nie w dziesiątkach, lecz w setkach złotych.

Tańsze leki psychiatryczne od 1 lipca 2026. Zmiany dla pacjentów z depresją i schizofrenią

Mniejsze, ale zauważalne oszczędności pojawią się także przy niektórych lekach stosowanych w psychiatrii. Przykładem jest Zolafren 10 mg, używany w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Dopłata zmniejszy się o 11,28 zł. Zmiana obejmuje także pacjentów leczonych z powodu depresji. Od 1 lipca refundacją zostaje objęty Bupropion Neuraxpharm, czyli lek stosowany u dorosłych w leczeniu epizodu depresyjnego oraz nawracających zaburzeń depresyjnych. Po refundacji 30-proc. pacjent zapłaci 27,83 zł za opakowanie 150 mg oraz 42,21 zł za opakowanie 300 mg.

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Które leki zdrożeją od 1 lipca 2026? Wyższe dopłaty do Staloral, Oralair i Runaplax

W grupie największych podwyżek znalazły się leki stosowane w immunoterapii alergenowej. Największy wzrost dotyczy preparatów:

  • Staloral 300,
  • Oralair 100 IR i 300 IR.

W obu przypadkach dopłata pacjenta wzrośnie o 42,07 zł. Osoba, która dotychczas płaciła 117,70 zł, po zmianach zostawi w aptece 159,77 zł. Więcej zapłacą także osoby stosujące lek przeciwzakrzepowy Runaplax. Wariant 20 mg (100 tabletek) będzie kosztował pacjenta o 30,39 zł więcej. Dopłata wzrośnie z 90,15 zł do 120,54 zł. W przypadku dawki 15 mg podwyżka wyniesie 22,12 zł.

Lista zmian cen leków od 1 lipca 2026. Które preparaty potanieją, a które zdrożeją?

Lek

Dotychczasowa dopłata

Dopłata od 1 lipca

Zmiana

Prolia

399,20 zł

95,67 zł

-303,53 zł

Rekovelle 72 µg

373,33 zł

181,92 zł

-191,41 zł

Gonal-f 900 j.m.

139,13 zł

3,34 zł

-135,79 zł

Menopur 1200 j.m.

122,41 zł

3,20 zł

-119,21 zł

Oralair

117,70 zł

159,77 zł

+42,07 zł

Staloral 300

106,25 zł

148,32 zł

+42,07 zł

Runaplax 20 mg

90,15 zł

120,54 zł

+30,39 zł

Nowe leki refundowane od 1 lipca 2026. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę

Lipcowa aktualizacja oznacza również pojawienie się nowych terapii. Ministerstwo Zdrowia wprowadza 25 nowych terapii – 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Rozszerzona zostanie refundacja m.in. leków stosowanych przy:

  • raku płuca,
  • raku jelita grubego,
  • raku wątroby,
  • raku prostaty,
  • chorobie Parkinsona,
  • niewydolności serca,
  • depresji,
  • chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Pacjenci zyskają również więcej odpowiedników leków, co w kolejnych miesiącach może sprzyjać dalszemu obniżaniu cen.

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Te leki znikają z refundacji od 1 lipca 2026. Resort zdrowia usuwa 51 pozycji

Resort zdrowia usuwa 51 pozycji refundacyjnych. Powodem najczęściej jest brak wniosku producenta o dalsze finansowanie albo skrócenie okresu refundacji. Wśród preparatów, które znikają z wykazu, znajdują się m.in.:

  • Aropilo,
  • Diazidan,
  • Zenofor,
  • Tractiva,
  • Sitagliptin Aurovitas.

Lekarze i farmaceuci wskazują jednak, że w większości przypadków dostępne są odpowiedniki, dlatego pacjenci nie powinni pozostawać bez terapii.

Zmiany cen leków od 1 lipca 2026. Kto zyska, a kto zapłaci więcej w aptece?

Nowa lista refundacyjna pokazuje, że nawet niewielkie korekty mogą mieć duże znaczenie dla domowych budżetów. Osoby leczące osteoporozę lub korzystające z procedur wspomaganego rozrodu odczują znaczące obniżki. Z kolei pacjenci stosujący preparaty do immunoterapii alergenowej czy niektóre leki przeciwzakrzepowe muszą przygotować się na wyższe wydatki. Dlatego przed realizacją recepty po 1 lipca warto zapytać lekarza lub farmaceutę, czy dostępne są tańsze odpowiedniki albo czy zmieniły się zasady refundacji.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 czerwca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 1 lipca 2026 r.

Źródło: gazetaprawna.pl

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