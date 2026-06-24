Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowa lista refundacyjna Ministerstwa Zdrowia. Dla części pacjentów oznacza ona wyraźnie niższe rachunki w aptece, ponieważ dopłaty do niektórych preparatów spadną nawet o ponad 300 zł. Są jednak i tacy, którzy przy realizacji recept zobaczą wyższe kwoty niż dotychczas.
Ministerstwo Zdrowia wylicza, że dopłaty pacjentów spadną dla 282 pozycji, natomiast wzrosną dla 449 preparatów. Największa obniżka wyniesie 303,53 zł, a najwyższa podwyżka przekroczy 42 zł. Zmiany obejmują zarówno leki stosowane w osteoporozie, leczeniu niepłodności czy schizofrenii, jak i preparaty używane w immunoterapii alergenowej. Nie każda zmiana będzie odczuwalna dla każdego pacjenta. Są jednak przypadki, gdy różnica przy jednej recepturze sięga kilkuset złotych.
Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2026. Które leki potanieją, a które zdrożeją?
17 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z nową listą refundacyjną, która będzie obowiązywać od 1 lipca. Aktualizacja obejmuje leki dostępne w aptekach, programy lekowe i chemioterapię. Pojawia się także 170 nowych pozycji, a część preparatów znika z wykazu. Zmiany najbardziej interesują jednak pacjentów realizujących recepty, ponieważ to właśnie wysokość dopłaty decyduje o tym, ile pieniędzy zostanie w portfelu.
Według danych resortu zdrowia:
- 282 pozycje będą tańsze dla pacjentów,
- 449 pozycji stanie się droższych,
- skala zmian wynosi od 1 grosza do ponad 300 zł.
Prolia od 1 lipca 2026 znacznie tańsza. Dopłata do leku spadnie o ponad 300 zł
Największym beneficjentem nowych zasad są osoby leczące osteoporozę pomenopauzalną.
- Preparat Prolia 60 mg/1 ml stanieje dla pacjentów o 303,53 zł. Dotychczas dopłata wynosiła 399,20 zł. Od 1 lipca spadnie do 95,67 zł. Dla wielu kobiet oznacza to oszczędność porównywalną z rachunkiem za prąd albo miesięcznymi zakupami spożywczymi.
- Tańszy będzie także lek Junod, również stosowany w osteoporozie. W tym przypadku dopłata spadnie o 22,89 zł.
Ceny leków na niepłodność od 1 lipca 2026. Rekovelle, Gonal-f i Menopur wyraźnie tańsze
Duże zmiany obejmują preparaty wykorzystywane podczas kontrolowanej hiperstymulacji jajników. Najbardziej zauważalne będą w przypadku:
- Rekovelle 72 µg – obniżka o 191,41 zł,
- Gonal-f 900 j.m. – spadek dopłaty o 135,79 zł,
- Menopur 1200 j.m. – mniej o 119,21 zł,
- Menopur 600 j.m. – mniej o 67,54 zł,
- Mensinorm Set 150 j.m. – obniżka o 20,93 zł.
Dla par korzystających z leczenia niepłodności kilka kolejnych cykli terapeutycznych może oznaczać oszczędności liczone już nie w dziesiątkach, lecz w setkach złotych.
Tańsze leki psychiatryczne od 1 lipca 2026. Zmiany dla pacjentów z depresją i schizofrenią
Mniejsze, ale zauważalne oszczędności pojawią się także przy niektórych lekach stosowanych w psychiatrii. Przykładem jest Zolafren 10 mg, używany w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Dopłata zmniejszy się o 11,28 zł. Zmiana obejmuje także pacjentów leczonych z powodu depresji. Od 1 lipca refundacją zostaje objęty Bupropion Neuraxpharm, czyli lek stosowany u dorosłych w leczeniu epizodu depresyjnego oraz nawracających zaburzeń depresyjnych. Po refundacji 30-proc. pacjent zapłaci 27,83 zł za opakowanie 150 mg oraz 42,21 zł za opakowanie 300 mg.
Które leki zdrożeją od 1 lipca 2026? Wyższe dopłaty do Staloral, Oralair i Runaplax
W grupie największych podwyżek znalazły się leki stosowane w immunoterapii alergenowej. Największy wzrost dotyczy preparatów:
- Staloral 300,
- Oralair 100 IR i 300 IR.
W obu przypadkach dopłata pacjenta wzrośnie o 42,07 zł. Osoba, która dotychczas płaciła 117,70 zł, po zmianach zostawi w aptece 159,77 zł. Więcej zapłacą także osoby stosujące lek przeciwzakrzepowy Runaplax. Wariant 20 mg (100 tabletek) będzie kosztował pacjenta o 30,39 zł więcej. Dopłata wzrośnie z 90,15 zł do 120,54 zł. W przypadku dawki 15 mg podwyżka wyniesie 22,12 zł.
Lista zmian cen leków od 1 lipca 2026. Które preparaty potanieją, a które zdrożeją?
Lek
Dotychczasowa dopłata
Dopłata od 1 lipca
Zmiana
Prolia
399,20 zł
95,67 zł
-303,53 zł
Rekovelle 72 µg
373,33 zł
181,92 zł
-191,41 zł
Gonal-f 900 j.m.
139,13 zł
3,34 zł
-135,79 zł
Menopur 1200 j.m.
122,41 zł
3,20 zł
-119,21 zł
Oralair
117,70 zł
159,77 zł
+42,07 zł
Staloral 300
106,25 zł
148,32 zł
+42,07 zł
Runaplax 20 mg
90,15 zł
120,54 zł
+30,39 zł
Nowe leki refundowane od 1 lipca 2026. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę
Lipcowa aktualizacja oznacza również pojawienie się nowych terapii. Ministerstwo Zdrowia wprowadza 25 nowych terapii – 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Rozszerzona zostanie refundacja m.in. leków stosowanych przy:
- raku płuca,
- raku jelita grubego,
- raku wątroby,
- raku prostaty,
- chorobie Parkinsona,
- niewydolności serca,
- depresji,
- chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Pacjenci zyskają również więcej odpowiedników leków, co w kolejnych miesiącach może sprzyjać dalszemu obniżaniu cen.
Te leki znikają z refundacji od 1 lipca 2026. Resort zdrowia usuwa 51 pozycji
Resort zdrowia usuwa 51 pozycji refundacyjnych. Powodem najczęściej jest brak wniosku producenta o dalsze finansowanie albo skrócenie okresu refundacji. Wśród preparatów, które znikają z wykazu, znajdują się m.in.:
- Aropilo,
- Diazidan,
- Zenofor,
- Tractiva,
- Sitagliptin Aurovitas.
Lekarze i farmaceuci wskazują jednak, że w większości przypadków dostępne są odpowiedniki, dlatego pacjenci nie powinni pozostawać bez terapii.
Zmiany cen leków od 1 lipca 2026. Kto zyska, a kto zapłaci więcej w aptece?
Nowa lista refundacyjna pokazuje, że nawet niewielkie korekty mogą mieć duże znaczenie dla domowych budżetów. Osoby leczące osteoporozę lub korzystające z procedur wspomaganego rozrodu odczują znaczące obniżki. Z kolei pacjenci stosujący preparaty do immunoterapii alergenowej czy niektóre leki przeciwzakrzepowe muszą przygotować się na wyższe wydatki. Dlatego przed realizacją recepty po 1 lipca warto zapytać lekarza lub farmaceutę, czy dostępne są tańsze odpowiedniki albo czy zmieniły się zasady refundacji.
Podstawa prawna
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 czerwca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 1 lipca 2026 r.
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