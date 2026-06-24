Ministerstwo Zdrowia wylicza, że dopłaty pacjentów spadną dla 282 pozycji, natomiast wzrosną dla 449 preparatów. Największa obniżka wyniesie 303,53 zł, a najwyższa podwyżka przekroczy 42 zł. Zmiany obejmują zarówno leki stosowane w osteoporozie, leczeniu niepłodności czy schizofrenii, jak i preparaty używane w immunoterapii alergenowej. Nie każda zmiana będzie odczuwalna dla każdego pacjenta. Są jednak przypadki, gdy różnica przy jednej recepturze sięga kilkuset złotych.

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2026. Które leki potanieją, a które zdrożeją?

17 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z nową listą refundacyjną, która będzie obowiązywać od 1 lipca. Aktualizacja obejmuje leki dostępne w aptekach, programy lekowe i chemioterapię. Pojawia się także 170 nowych pozycji, a część preparatów znika z wykazu. Zmiany najbardziej interesują jednak pacjentów realizujących recepty, ponieważ to właśnie wysokość dopłaty decyduje o tym, ile pieniędzy zostanie w portfelu.

Według danych resortu zdrowia:

282 pozycje będą tańsze dla pacjentów ,

, 449 pozycji stanie się droższych ,

, skala zmian wynosi od 1 grosza do ponad 300 zł.

Prolia od 1 lipca 2026 znacznie tańsza. Dopłata do leku spadnie o ponad 300 zł

Największym beneficjentem nowych zasad są osoby leczące osteoporozę pomenopauzalną.

Preparat Prolia 60 mg/1 ml stanieje dla pacjentów o 303,53 zł . Dotychczas dopłata wynosiła 399,20 zł. Od 1 lipca spadnie do 95,67 zł. Dla wielu kobiet oznacza to oszczędność porównywalną z rachunkiem za prąd albo miesięcznymi zakupami spożywczymi.

stanieje dla pacjentów o . Dotychczas dopłata wynosiła 399,20 zł. Od 1 lipca spadnie do 95,67 zł. Dla wielu kobiet oznacza to oszczędność porównywalną z rachunkiem za prąd albo miesięcznymi zakupami spożywczymi. Tańszy będzie także lek Junod, również stosowany w osteoporozie. W tym przypadku dopłata spadnie o 22,89 zł.

Ceny leków na niepłodność od 1 lipca 2026. Rekovelle, Gonal-f i Menopur wyraźnie tańsze

Duże zmiany obejmują preparaty wykorzystywane podczas kontrolowanej hiperstymulacji jajników. Najbardziej zauważalne będą w przypadku:

Rekovelle 72 µg – obniżka o 191,41 zł,

– obniżka o 191,41 zł, Gonal-f 900 j.m. – spadek dopłaty o 135,79 zł,

– spadek dopłaty o 135,79 zł, Menopur 1200 j.m. – mniej o 119,21 zł,

– mniej o 119,21 zł, Menopur 600 j.m. – mniej o 67,54 zł,

– mniej o 67,54 zł, Mensinorm Set 150 j.m. – obniżka o 20,93 zł.

Dla par korzystających z leczenia niepłodności kilka kolejnych cykli terapeutycznych może oznaczać oszczędności liczone już nie w dziesiątkach, lecz w setkach złotych.

Tańsze leki psychiatryczne od 1 lipca 2026. Zmiany dla pacjentów z depresją i schizofrenią

Mniejsze, ale zauważalne oszczędności pojawią się także przy niektórych lekach stosowanych w psychiatrii. Przykładem jest Zolafren 10 mg, używany w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Dopłata zmniejszy się o 11,28 zł. Zmiana obejmuje także pacjentów leczonych z powodu depresji. Od 1 lipca refundacją zostaje objęty Bupropion Neuraxpharm, czyli lek stosowany u dorosłych w leczeniu epizodu depresyjnego oraz nawracających zaburzeń depresyjnych. Po refundacji 30-proc. pacjent zapłaci 27,83 zł za opakowanie 150 mg oraz 42,21 zł za opakowanie 300 mg.

Które leki zdrożeją od 1 lipca 2026? Wyższe dopłaty do Staloral, Oralair i Runaplax

W grupie największych podwyżek znalazły się leki stosowane w immunoterapii alergenowej. Największy wzrost dotyczy preparatów:

Staloral 300 ,

, Oralair 100 IR i 300 IR.

W obu przypadkach dopłata pacjenta wzrośnie o 42,07 zł. Osoba, która dotychczas płaciła 117,70 zł, po zmianach zostawi w aptece 159,77 zł. Więcej zapłacą także osoby stosujące lek przeciwzakrzepowy Runaplax. Wariant 20 mg (100 tabletek) będzie kosztował pacjenta o 30,39 zł więcej. Dopłata wzrośnie z 90,15 zł do 120,54 zł. W przypadku dawki 15 mg podwyżka wyniesie 22,12 zł.

Lista zmian cen leków od 1 lipca 2026. Które preparaty potanieją, a które zdrożeją?

Lek Dotychczasowa dopłata Dopłata od 1 lipca Zmiana Prolia 399,20 zł 95,67 zł -303,53 zł Rekovelle 72 µg 373,33 zł 181,92 zł -191,41 zł Gonal-f 900 j.m. 139,13 zł 3,34 zł -135,79 zł Menopur 1200 j.m. 122,41 zł 3,20 zł -119,21 zł Oralair 117,70 zł 159,77 zł +42,07 zł Staloral 300 106,25 zł 148,32 zł +42,07 zł Runaplax 20 mg 90,15 zł 120,54 zł +30,39 zł

Nowe leki refundowane od 1 lipca 2026. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę

Lipcowa aktualizacja oznacza również pojawienie się nowych terapii. Ministerstwo Zdrowia wprowadza 25 nowych terapii – 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Rozszerzona zostanie refundacja m.in. leków stosowanych przy:

raku płuca,

raku jelita grubego,

raku wątroby,

raku prostaty,

chorobie Parkinsona,

niewydolności serca,

depresji,

chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Pacjenci zyskają również więcej odpowiedników leków, co w kolejnych miesiącach może sprzyjać dalszemu obniżaniu cen.

Te leki znikają z refundacji od 1 lipca 2026. Resort zdrowia usuwa 51 pozycji

Resort zdrowia usuwa 51 pozycji refundacyjnych. Powodem najczęściej jest brak wniosku producenta o dalsze finansowanie albo skrócenie okresu refundacji. Wśród preparatów, które znikają z wykazu, znajdują się m.in.:

Aropilo,

Diazidan,

Zenofor,

Tractiva,

Sitagliptin Aurovitas.

Lekarze i farmaceuci wskazują jednak, że w większości przypadków dostępne są odpowiedniki, dlatego pacjenci nie powinni pozostawać bez terapii.

Zmiany cen leków od 1 lipca 2026. Kto zyska, a kto zapłaci więcej w aptece?

Nowa lista refundacyjna pokazuje, że nawet niewielkie korekty mogą mieć duże znaczenie dla domowych budżetów. Osoby leczące osteoporozę lub korzystające z procedur wspomaganego rozrodu odczują znaczące obniżki. Z kolei pacjenci stosujący preparaty do immunoterapii alergenowej czy niektóre leki przeciwzakrzepowe muszą przygotować się na wyższe wydatki. Dlatego przed realizacją recepty po 1 lipca warto zapytać lekarza lub farmaceutę, czy dostępne są tańsze odpowiedniki albo czy zmieniły się zasady refundacji.