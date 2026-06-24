Nie każdy jednak traci uprawnienia w tym samym czasie. Ustawodawca przewidział wyjątki, a część osób może jeszcze uratować sytuację dzięki zgłoszeniu do ubezpieczenia z mocą wsteczną.

Kiedy wygasa prawo do leczenia na NFZ? 30 dni po utracie ubezpieczenia zdrowotnego

Samo zakończenie pracy nie oznacza, że następnego dnia pacjent zostaje bez opieki medycznej. Przepisy przewidują jeszcze 30-dniowy okres ochronny. Liczy się go od momentu wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to między innymi osób, które:

straciły zatrudnienie,

zakończyły działalność gospodarczą,

przeszły na urlop bezpłatny,

utraciły inny tytuł do ubezpieczenia.

Po upływie miesiąca prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ wygasa. Jeśli w tym czasie nie pojawi się nowy tytuł do ubezpieczenia, pacjent może zostać obciążony kosztami leczenia. Przy poważniejszych procedurach medycznych rachunki potrafią wynosić nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Komu przysługuje leczenie na NFZ? Pracownicy, emeryci, przedsiębiorcy i członkowie rodzin

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje przede wszystkim:

pracowników zatrudnionych na etacie,

przedsiębiorców,

emerytów i rencistów,

rolników,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby korzystające z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń mają również członkowie rodziny zgłoszeni przez osobę ubezpieczoną. Chodzi między innymi o:

dzieci do 18. roku życia lub do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę,

małżonków,

rodziców i dziadków pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że brak zgłoszenia członka rodziny może skutkować problemami przy korzystaniu z publicznej ochrony zdrowia.

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne w eWUŚ? Wystarczy PESEL i dokument tożsamości

Przy rejestracji w przychodni wystarczy numer PESEL i dokument tożsamości. Placówka korzysta z systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który codziennie pobiera dane z ZUS i KRUS. Jeżeli system wyświetli brak potwierdzenia prawa do świadczeń, pacjent może jeszcze przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie albo złożyć stosowne oświadczenie. Czerwony komunikat w eWUŚ nie zawsze oznacza, że leczenie będzie płatne. Czasami problem wynika wyłącznie z opóźnienia w przekazywaniu danych.

Kto zachowuje prawo do świadczeń NFZ dłużej niż 30 dni? Lista wyjątków

Ustawodawca przewidział kilka grup, które korzystają z dłuższej ochrony.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych - prawo do świadczeń zachowują jeszcze przez 6 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów. Studenci i doktoranci - ich przypadku okres ochronny wynosi 4 miesiące od ukończenia studiów lub utraty statusu studenta. Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę - prawo do leczenia trwa przez cały czas prowadzenia postępowania dotyczącego przyznania świadczenia. Osoby pobierające zasiłki chorobowe i wypadkowe - zachowują uprawnienia przez okres pobierania tych świadczeń. Osoby z zawieszoną rentą socjalną - mogą korzystać ze świadczeń jeszcze przez 90 dni od ustania ubezpieczenia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wstecz. Kiedy NFZ nie zażąda zwrotu kosztów?

Niektóre osoby mogą uniknąć płacenia za świadczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy pacjent miał prawo do ubezpieczenia, ale formalności nie zostały dopełnione. Zgłoszenie z mocą wsteczną można przeprowadzić:

w ciągu 30 dni od skorzystania ze świadczenia zdrowotnego ,

, albo w ciągu 30 dni od otrzymania informacji od NFZ o wszczęciu postępowania dotyczącego zwrotu kosztów.

Przykładem może być dziecko lub małżonek, których osoba ubezpieczona zapomniała zgłosić jako członka rodziny. Po uzupełnieniu formalności NFZ może uznać świadczenia za należne.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Jak uniknąć przerwy w leczeniu?

Osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Takie rozwiązanie wybierają między innymi:

osoby między jedną a drugą pracą,

osoby wracające z zagranicy,

osoby utrzymujące się z oszczędności,

osoby, które zakończyły działalność gospodarczą i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

Pozwala to zachować ciągłość leczenia i uniknąć ryzyka wysokich kosztów.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Według aktualnych danych NFZ, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne kosztuje od kwietnia do czerwca 2026 r. 835,04 zł miesięcznie. Składka stanowi 9 proc. podstawy wymiaru i zmienia się co kwartał wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Trzeba jednak pamiętać, że przy dłuższej przerwie w ubezpieczeniu NFZ może naliczyć dodatkową opłatę, która w skrajnych przypadkach przekracza 18 tys. zł. Dzięki dobrowolnemu ubezpieczeniu można zachować ciągłość leczenia i uniknąć ryzyka pokrywania kosztów świadczeń z własnej kieszeni.