Nie każdy dostanie pełną waloryzację. Kluczowy jest jeden warunek

Procent czy kwota? Mechanizm, którego warto pilnować

Zasady waloryzacji w Polsce opierają się na systemie procentowo-kwotowym. Oznacza to, że rząd co roku ustala dwa wskaźniki: procentowy wskaźnik wzrostu oraz minimalną gwarantowaną kwotę podwyżki (np. dla najniższych emerytur). Kluczowym warunkiem określającym, ile realnie zyskasz, jest wysokość Twojego dotychczasowego świadczenia brutto. To ona dzieli emerytów na dwie grupy:

Emeryci z niskimi świadczeniami: Otrzymują gwarantowaną waloryzację kwotową (sztywną kwotę podwyżki), jeśli wyliczenie procentowe byłoby dla nich mniej korzystne.

Emeryci z wyższymi świadczeniami: Otrzymują waloryzację procentową. Ich podwyżka rośnie proporcjonalnie do wysokości obecnej emerytury.

Pułapka groszowych emerytur. Kto nie dostanie nic?

Największe rozczarowanie spotyka osoby pobierające tzw. emerytury groszowe. To świadczenia wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały minimalnego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) i odprowadziły np. tylko jedną składkę w życiu. W ich przypadku kluczowy warunek stażowy nie został spełniony. Skutek? Osoby z emeryturą groszową nie mają prawa do minimalnej kwoty gwarantowanej. Ich świadczenie zostanie podniesione wyłącznie o wskaźnik procentowy. Jeśli ktoś otrzymuje 10 zł emerytury, to przy waloryzacji na poziomie np. 7 proc. jego podwyżka wyniesie zaledwie 70 groszy.

Mówiąc o "pełnej waloryzacji", seniorzy często myślą o kwocie brutto podawanej w komunikatach rządowych i ZUS. Tutaj wchodzi w grę kolejny warunek: przekroczenie progu podatkowego. Od kwoty brutto ZUS automatycznie potrąca:

Składkę zdrowotną (9 proc.). Zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Emerytury do określonego przepisami progu (np. do 2500 zł brutto) są zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli jednak Twoja emerytura po waloryzacji przekroczy ten próg, realnie dostaniesz "na rękę" mniej, ponieważ państwo pobierze podatek. W efekcie kwota netto na koncie może rozczarować.

Co musisz zrobić, aby dostać podwyżkę?

Wiele osób zastanawia się, jakie formalności należy spełnić, aby ZUS poprawnie przeliczył świadczenie. Tutaj informacja jest prosta: nie musisz składać żadnego wniosku. ZUS przeprowadza cały proces całkowicie automatycznie. Decyzja o nowej wysokości emerytury lub renty zostaje wysłana do świadczeniobiorców pocztą tradycyjną lub udostępniona na profilu PUE ZUS. Pierwsze wyższe wypłaty trafiają do seniorów zawsze w marcu, w standardowych terminach doręczeń świadczeń.

FAQ - najczęściej zadawane pytania