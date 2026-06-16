Działania rządu nie są przypadkowe. Jeszcze przed posiedzeniem rządu premier Donald Tuska zapowiedział, że wiedza na temat zarobków medyków jest potrzebna i leży też w ich interesie. Ustawa to pokłosie afery z 28-letnim lekarzem ze szpitala Południowego w Warszawie, który w ubiegłym roku miał zarobić niebotyczną kwotę 1,6 mln zł. Premier, przed posiedzeniem rządu, odniósł się do informacji medialnych o młodym lekarzu bez specjalizacji i byłym już członku Koalicji Obywatelskiej.

Niepokojące doniesienia o bajońskich zarobkach

- Z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie dwóch milionów złotych lekarzy bez specjalizacji, to jest coś niepokojącego. Problem polega na tym, że w dotychczasowym systemie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie miały możliwości nie tylko kontrolowania, ale uzyskania wiedzy, kto ile zarabia w danej jednostce, w szpitalu. Wszystkie te dane są anonimizowane i nie mamy w to wglądu - powiedział premier przed posiedzeniem rządu.

Donald Tusk zaznaczył, że także w interesie lekarzy jest, żeby rząd miał dostęp do „rzetelnej informacji, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach”. Premier powiedział, że chodzi o możliwość rzetelnej wyceny procedur i udział zarobków lekarzy w danej procedurze.