ZUS zabiera z emerytury blisko 1000 zł. Te rygorystyczne limity obowiązują już od czerwca

Nowe obostrzenia nie dotyczą wszystkich seniorów. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą zarabiać bez ograniczeń. ZUS nie potrąci im ani grosza. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób na wcześniejszej emeryturze. Grupa ryzyka obejmuje także rencistów. To właśnie oni od 1 czerwca muszą drobiazgowo kontrolować każdy przychód. Zmiana limitów wynika bezpośrednio ze spadku przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku. Dla dorabiających seniorów oznacza to jedno: margines błędu drastycznie się skurczył.

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Pierwszy próg przekroczony? Rusza automatyczna gilotyna finansowa

ZUS zaczyna karać seniora już po przekroczeniu pierwszego progu. Wynosi on 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli wcześniejszy emeryt zarobi więcej, jego świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W najgorszym scenariuszu ZUS zabiera z emerytury blisko 1000 zł każdego miesiąca. Dokładna kwota cięcia zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Formuła potrąceń działa automatycznie i bezwzględnie. Urzędnicy nie biorą pod uwagę trudnej sytuacji życiowej. Liczą się wyłącznie twarde dane o przychodach ze składek.

Kwota zawieszenia przeraża. Całkowita blokada wypłaty z ZUS

Prawdziwy dramat zaczyna się po przekroczeniu drugiego progu. Stanowi on 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie ta krytyczna kwota zawieszenia świadczenia wynosi dokładnie 12 431,80 zł brutto. Przejście tego pułapu oznacza natychmiastową blokadę wypłaty. ZUS całkowicie wstrzymuje przelew emerytury lub renty za dany miesiąc. Emeryt zostaje wtedy wyłącznie z pensją z etatu lub zlecenia. Dla wielu osób, które planowały podreperować domowy budżet, to potężny cios finansowy.

Pracodawca może Cię pogrążyć. Pułapka w umowach cywilnoprawnych

Często winę za utratę emerytury ponosi nieświadomy pracodawca. Firmy chętnie zatrudniają seniorów na umowy zlecenia. Zapominają jednak, że od takich umów odprowadzane są składki emerytalne i rentowe. Z perspektywy ZUS każdy oskładkowany przychód sumuje się do limitu. Jeśli pracodawca wypłaci zaległą premię lub skumuluje wynagrodzenie z dwóch miesięcy w jednym przelewie, senior wpada w pułapkę. Pułap 12 431,80 zł pęka, a ZUS natychmiast zawiesza świadczenie. Przy umowach o dzieło ryzyko jest mniejsze, ale tylko wtedy, gdy nie są one zawierane z własnym pracodawcą.

Sprytny trik na ominięcie limitów. Kontroluj przychód pod koniec kwartału

Czy da się legalnie oszukać system i zachować pełną emeryturę? Kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca z kadrami i kontrolowanie przychodu pod koniec kwartału. Jeśli widzisz, że zbliżasz się do niebezpiecznej granicy, poproś pracodawcę o przesunięcie wypłaty części wynagrodzenia na kolejny miesiąc. Wielu menedżerów zgadza się na podział premii lub przesunięcie terminu fakturowania w przypadku samozatrudnienia. Elastyczne zarządzanie dniami wypłat pozwala utrzymać się poniżej rygorystycznych limitów ZUS i ocalić świadczenie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o nowe limity ZUS od czerwca 2026

Czy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ZUS może mi zabrać emeryturę? Nie. Kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po 65. roku życia mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń. Nowe limity ich nie dotyczą.

Ile wynosi obecnie maksymalna kwota, po której ZUS całkowicie zawiesi moją emeryturę? Ta krytyczna granica wynosi obecnie dokładnie 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty oznacza całkowitą blokadę wypłaty świadczenia przez ZUS.

Od jakiego progu zarobków ZUS zaczyna zmniejszać wypłatę wcześniejszej emerytury? ZUS zaczyna obcinać świadczenie, jeśli Twoje zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Czy praca na umowę o dzieło również wlicza się do limitu dorabiania? Z reguły nie, ponieważ umowa o dzieło nie jest oskładkowana. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowę o dzieło podpisujesz z firmą, w której jednocześnie pracujesz na etacie – wtedy ZUS zsumuje te zarobki.

Co zrobić, jeśli widzę, że w danym miesiącu zarobię za dużo? Zastosuj sprytny trik i porozmawiaj z kadrami. Poproś o przesunięcie wypłaty części premii lub nadgodzin na kolejny miesiąc, aby nie przekroczyć rygorystycznego progu w jednym okresie rozliczeniowym.