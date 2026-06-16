Za raport odpowiadają Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, Polskie Badania Internetu, Gemius oraz Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Autorzy podkreślają, że projekt opiera się na rzeczywistych danych behawioralnych, a nie deklaracjach użytkowników.

Internet dzieci 2026: edukacja zajmuje tylko 1 proc. czasu online

Przez lata dyskusja o dzieciach w internecie koncentrowała się przede wszystkim na czasie ekranowym. Tegoroczna edycja raportu idzie znacznie dalej i pokazuje, jak wygląda cyfrowa codzienność najmłodszych niemal minuta po minucie.

Najbardziej zaskakuje jedna liczba: udział treści edukacyjnych wynosi zaledwie 1 proc. całego czasu spędzanego przez dzieci online. Jednocześnie 69 proc. dzieci w wieku 7–14 lat zagląda do serwisów edukacyjnych, jednak robi to przeciętnie przez około sześć minut dziennie. Resztę czasu wypełniają przede wszystkim media społecznościowe, platformy wideo, komunikatory i aplikacje rozrywkowe.

Dla wielu rodziców może to być sygnał ostrzegawczy. Smartfon często leży obok zeszytu i komputera, dlatego z zewnątrz trudno ocenić, czy dziecko właśnie odrabia lekcje, czy przegląda kolejne materiały rekomendowane przez algorytmy.

Media społecznościowe dzieci: 40 proc. czasu online zajmują TikTok i YouTube

Raport pokazuje, że 40 proc. całego czasu online dzieci w wieku 7–14 lat przypada na media społecznościowe. Szczególnie mocną pozycję utrzymuje TikTok, który odpowiada za 29 proc. całego czasu spędzanego przez dzieci w internecie, natomiast 22 proc. przypada na YouTube.

Jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące najmłodszych użytkowników. 55 proc. dzieci w wieku 7–12 lat regularnie korzysta z największych serwisów społecznościowych lub komunikatorów, mimo że regulaminy tych platform przewidują minimalny wiek 13 lat. Oznacza to około miliona aktywnych użytkowników TikToka, Facebooka, Instagrama lub Snapchata. Autorzy zwracają uwagę, że podobne wyniki odnotowano już rok wcześniej, a publiczna debata nie przełożyła się na realną zmianę skali zjawiska.

Pornografia w internecie: kontakt z nią ma 32 proc. dzieci w wieku 7–14 lat

Jednym z najbardziej niepokojących wniosków raportu pozostaje skala kontaktu dzieci z treściami erotycznymi. 32 proc. dzieci w wieku 7–14 lat odwiedziło strony lub aplikacje zawierające treści pornograficzne. To około miliona użytkowników. Autorzy zwracają uwagę, że poziom ten jest zbliżony do zasięgu takich treści w całej populacji internautów. Innymi słowy, dzieci trafiają na pornografię niemal równie często jak dorośli.

To również argument w dyskusji o odpowiedzialności platform cyfrowych. Coraz więcej ekspertów wskazuje, że skuteczna ochrona najmłodszych wymaga nie tylko edukacji rodziców, lecz także realnej weryfikacji wieku użytkowników i ograniczenia działania algorytmów promujących angażujące treści.

ChatGPT i dzieci: z narzędzia AI korzysta już 43 proc. najmłodszych

Nowością tegorocznego raportu jest analiza wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Dane pokazują, że 43 proc. dzieci w wieku 7–14 lat korzystało z ChatGPT – przez aplikację lub stronę internetową. To oznacza, że sztuczna inteligencja bardzo szybko stała się elementem codziennego życia najmłodszych użytkowników internetu.

Autorzy nie traktują tego zjawiska wyłącznie jako zagrożenia. Zwracają jednak uwagę, że rozwój AI wymaga nowych regulacji i mechanizmów ochrony dzieci, ponieważ tempo zmian technologicznych zdecydowanie wyprzedza tempo tworzenia prawa.

Najważniejsze dane z raportu „Internet dzieci 2026” Udział treści edukacyjnych w czasie online 1 proc. Dzieci korzystające z ChatGPT 43 proc. Dzieci mające kontakt z pornografią 32 proc. Czas online poświęcony mediom społecznościowym 40 proc. Dzieci 7–12 lat korzystające z social mediów 55 proc. Aktywni użytkownicy TikToka, Facebooka, Instagrama lub Snapchata około 1 mln

Ile czasu dzieci spędzają ze smartfonem? Telefon włączają już przed szkołą

Raport pokazuje również rytm dnia najmłodszych internautów. Ponad połowa dzieci uruchamia smartfon między godziną 6 a 8 rano. Co trzecie od razu otwiera TikToka, a podobny odsetek wybiera komunikator Messenger. Nawet podczas zajęć szkolnych aktywność online nie zanika – w każdej godzinie po telefon sięga ponad milion dzieci.

Średni czas korzystania z internetu wynosi 4 godziny i 25 minut dziennie, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich standardowych grup wiekowych, również dorosłych. Autorzy raportu zwracają uwagę, że sam zakaz używania telefonów w szkołach nie rozwiąże problemu. Na godziny lekcyjne przypada około 13 proc. całkowitego czasu korzystania ze smartfona, dlatego potrzebne są również działania edukacyjne i systemowe.

1,2 mln dzieci zobaczyło reklamy alkoholu w internecie. Eksperci mówią o martwych przepisach

Jedna z najbardziej alarmujących liczb w raporcie dotyczy reklam alkoholu.

1,2 mln dzieci w wieku 7–14 lat miało kontakt z reklamami piwa w najpopularniejszych aplikacjach społecznościowych,

miało kontakt z reklamami piwa w najpopularniejszych aplikacjach społecznościowych, blisko 700 tys. dzieci zobaczyło reklamy alkoholi wysokoprocentowych.

Oznacza to odpowiednio 39 proc. i 22 proc. całej grupy wiekowej. Te dane budzą szczególne emocje, ponieważ polskie przepisy zakazują kierowania reklam alkoholu do osób niepełnoletnich. Autorzy raportu zwracają uwagę, że internet stał się przestrzenią, w której obowiązujące regulacje nie zapewniają skutecznej ochrony najmłodszych.

Raport pokazuje więc spójny obraz cyfrowej codzienności najmłodszych:

edukacja zajmuje 1 proc. czasu online, media społecznościowe pochłaniają niemal połowę aktywności, co trzecie dziecko trafia na treści pornograficzne, 43 proc. korzysta z ChatGPT, ponad milion dzieci ogląda reklamy alkoholu.

Autorzy publikacji przekonują, że bez zmian systemowych i większej odpowiedzialności platform cyfrowych kolejne edycje monitoringu mogą przynieść bardzo podobne wyniki.

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