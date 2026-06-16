Nowe zasady parkowania przy sklepach Lidla mają ograniczyć problem zajmowania miejsc przez osoby, które nie robią zakupów w danym sklepie. System działa bez tradycyjnego pobierania biletu z parkomatu. Kamera rejestruje tablicę samochodu przy wjeździe i wyjeździe, a następnie wylicza czas postoju.

Dla klientów oznacza to prostszą obsługę parkingu, ale także większą automatyzację kontroli. Kierowca nie musi pamiętać o bilecie, jednak powinien sprawdzić regulamin obowiązujący na konkretnym parkingu. Kluczowy jest limit 90 minut bezpłatnego postoju. Po jego przekroczeniu może zostać naliczona opłata dodatkowa. Według informacji podawanych przez media, w przypadku Lidla opłata nie powinna przekraczać 150 zł, ale szczegółowe stawki zależą od regulaminu konkretnego parkingu.

Testy Lidla w Polsce i koniec z tradycyjnymi parkomatami

System nie działa jeszcze we wszystkich sklepach sieci. Lidl prowadzi testy w około dziesięciu lokalizacjach w Polsce, między innymi we Wrocławiu i Poznaniu. Wśród lokalizacji wskazywanych przez media pojawiały się także Lębork, Kórnik i Rotmanka.

Dla sieci handlowych to sposób na zwiększenie rotacji miejsc postojowych. Parking przed sklepem ma służyć przede wszystkim klientom, a nie kierowcom pozostawiającym samochód na kilka godzin. Problem jest szczególnie widoczny przy sklepach położonych blisko osiedli, biur, uczelni, dworców lub centrów miast. Automatyczne kamery mają eliminować sytuacje, w których kierowcy zajmują miejsca bez pobierania biletu albo obchodzą system oparty na parkomatach.

Biedronka z podobnym rozwiązaniem i karami do 3,5 tys. zł

Podobne rozwiązanie testuje Biedronka. Pierwsze testy rozpoczęły się przy sklepie przy ulicy Bacciarellego we Wrocławiu. Także tam system wykorzystuje kamery rozpoznające tablice rejestracyjne i automatycznie mierzy czas postoju. Obsługą techniczną zajmuje się firma zewnętrzna.

W przypadku opisywanego parkingu Biedronki bezpłatny postój również wynosi 90 minut. Po przekroczeniu limitu naliczana jest opłata 150 zł za pierwszą dobę. Każda kolejna doba postoju kosztuje 200 zł, a maksymalna opłata może sięgnąć 3,5 tys. zł. Ważna jest także zasada dotycząca krótkiego wyjazdu i powrotu. Jeżeli pojazd opuści parking i wróci w ciągu 15 minut, system może zsumować oba postoje i potraktować je jako jeden okres parkowania.

Parking przy markecie a prawa konsumenta

Rozwój automatycznych parkingów przy marketach ma znaczenie nie tylko organizacyjne, ale również prawne. Kierowca powinien mieć możliwość łatwego zapoznania się z regulaminem, limitem bezpłatnego postoju, wysokością opłat dodatkowych oraz zasadami reklamacji. Szczególnie istotne jest to, czy informacje są widoczne przed wjazdem i czy nie są podane w sposób utrudniający realne zapoznanie się z warunkami.

UOKiK zajmował się już praktykami operatorów parkingów. W sprawie APCOA Parking Polska urząd zakwestionował ograniczanie sposobów składania reklamacji. Operator dopuszczał zgłoszenia wyłącznie przez formularz internetowy albo listownie, bez możliwości skutecznego korzystania z innych form, takich jak e-mail czy osobiste złożenie reklamacji. UOKiK wskazywał też na problem informowania konsumentów o kosztach windykacyjnych i egzekucyjnych. Kara dla APCOA Parking Polska wyniosła 822 850 zł.

Kamery na parkingach i obowiązki informacyjne

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych oznacza przetwarzanie danych dotyczących pojazdu i czasu korzystania z parkingu. W praktyce kierowca powinien otrzymać jasną informację o administratorze danych, celu ich przetwarzania, czasie przechowywania oraz sposobie dochodzenia praw. W przypadku parkingów automatycznych znaczenie mają więc nie tylko stawki opłat, ale także przejrzystość całego procesu.

Dla klientów najważniejsze pozostają trzy kwestie: limit darmowego postoju, wysokość opłaty po jego przekroczeniu oraz tryb reklamacji. Przy nowych systemach nie wystarczy założenie, że skoro kierowca „tylko podjechał na chwilę”, to czas nie zostanie naliczony. Kamery rejestrują wjazd i wyjazd automatycznie, a regulamin może przewidywać sumowanie krótkich postojów, jeżeli pojazd wróci na parking po kilku lub kilkunastu minutach.

Nowe zasady parkowania przy sklepach

Jeżeli testy Lidla zakończą się powodzeniem, system może zostać rozszerzony na kolejne lokalizacje. Kierunek zmian jest czytelny: sieci handlowe odchodzą od parkomatów i papierowych biletów, a kontrolę czasu postoju przenoszą do systemów automatycznych. Dla klientów oznacza to wygodę, ale również konieczność dokładniejszego sprawdzania regulaminów.

Nowe parkingi nie są mandatem w rozumieniu prawa publicznego. Opłaty wynikają z regulaminu korzystania z prywatnego parkingu. To dlatego tak istotne jest prawidłowe oznakowanie terenu, jasne zasady i realna możliwość reklamacji. Bez tych elementów spór między kierowcą a operatorem może trafić do rzecznika konsumentów, UOKiK albo sądu.