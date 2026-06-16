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Kraj

Pierwszy efekt wizyty Nawrockiego w USA. Prezydent zaprasza do rozmów szefa MON

Karol Nawrocki wylądował w USA. Prezydent spotka się z Donaldem Trumpem i obejrzy galę UFC w Białym Domu
Karol Nawrocki planuje spotkanie z szefem MON ws. stałych baz amerykańskich w PolscePAP / Marian Zubrzycki
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:22

Prezydent Karol Nawrocki chce spotkać się z wicepremierem i szefem MON. Tematem rozmowy mają być kwestie związane ze stałą bazą amerykańskich wojsk w Polsce. Chodzi m.in. o kwestie logistyczne podnoszone przez Amerykanów i zaplecze finansowe - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

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O tym, że po powrocie z wizyty w USA prezydent zaprosi szefa MON, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce, poinformował w poniedziałek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Stałe bazy amerykańskie w Polsce

Leśkiewicz powiedział we wtorek w Radiu Wnet, że rozmowy prezydenta z przedstawicielami amerykańskiej administracji, z prezydentem Donaldem Trumpem, dotyczyły przede wszystkim „przygotowań do stworzenia warunków, pod stałą bazę amerykańską w Polsce”, a zaproszenie szefa MON jest efektem tych rozmów.

Prezydent - jak mówił jego rzecznik - chce porozmawiać z Kosiniakiem-Kamyszem na temat „przygotowań do stworzenia warunków, żeby ta baza funkcjonowała”, o zwiększeniu potencjału obecności wojsk amerykańskich w Polsce, „szeregu warunków logistycznych, które stawiają Amerykanie” oraz nakładach finansowych, które musi ponieść Polska.

- Organizując tę bazę nakłady finansowe są po stronie Polski, ale potem to się oczywiście zwraca. No bo baza amerykańska, stała baza amerykańska w Polsce, czy w ogóle te bazy, które w tej chwili funkcjonują w Polsce, przynoszą także realne przychody tym gminom, miastom, w których stacjonują żołnierze amerykańscy - powiedział Leśkiewicz.

Współpraca z rządem jest konieczna

Zaznaczył, że „część wykonawcza” leży po stronie rządu i dodał, że prezydent będzie chciał również dowiedzieć się, w jakim tempie przebiegają prace i jak wygląda harmonogram oraz zabezpieczenie środków finansowych. - Czy są to tylko deklaracje wygłaszane podczas konferencji prasowych, czy też coś konkretnego w MON się dzieje? - dodał rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz mówił, że „deficyt budżetowy rośnie, dług publiczny, licząc według metodyki unijnej, przekroczył 61 proc.”, prezydenta „niepokoją te informacje” i „będzie chciał o tym porozmawiać z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem”.

Podkreślił, że sprawa stałej bazy amerykańskiej w Polsce, była głównym tematem rozmów prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, podczas jego wizyty w USA we wrześniu ub.r. - Czas na kontynuację przygotowań do stałej obecności wojsk amerykańskich w Rzeczpospolitej - dodał rzecznik prezydenta.

Na początku czerwca Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Źródło: PAP

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Władysław Kosiniak-KamyszbezpieczeństwoKarol Nawrocki

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