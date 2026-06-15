Gazeta Prawna
Kraj

Tylu amerykańskich żołnierzy chce mieć Polska. Prezydencki minister odsłania kulisy rozmów z USA

Karol Nawrocki, Donald Trump, Marcin Przydacz
Karol Nawrocki, Donald Trump, Marcin Przydaczprezydent.pl / Mikołaj Bujak
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:30

Marcin Przydacz odsłonił kulisy rozmów z administracją Donalda Trumpa. Prezydencki minister wyjawił, jaka liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, byłaby optymalna. – To więcej niż obecnie – powiedział Przydacz w rozmowie z RMF.

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Do Polski ma trafić 5 tys. dodatkowych żołnierzy amerykańskich. Taką deklarację złożył już prezydent Donald Trump. To „nagroda” za dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Przypomnijmy, pierwotnie Pentagon wstrzymał rotację 4 tys. żołnierzy, ale ostatecznie ta decyzja została zmieniona.

Polska chce 15 tys. amerykańskich żołnierzy

Prezydencki minister Marcin Przydacz wyjawił w rozmowie z RMF, o co w rozmowach z administracją Trumpa zabiega obecnie Polska. Podkreślił, że komunikat prezydenta USA jest jasny i mówi o dodatkowych 5 tys. żołnierzy w naszym kraju.

Przydacz dodał, że nasze ambicje są zdecydowanie większe. Zaznaczył, że optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa byłoby stacjonowanie w naszym kraju 15 tys. żołnierzy amerykańskich.

– Wersja minimum to 11 tys. żołnierzy, ale to i tak więcej niż do tej pory, bo do tej pory było 10 tys. żołnierzy – powiedział Przydacz. Zaznaczył, że finalne decyzje jeszcze nie zapadły, ale na pewno mowa o stałej obecności 11 do 15 tys. amerykańskich żołnierzy.

Prezydencki minister podkreślił, że Pentagon zmienia całą strukturę obecności swoich wojsk w Europie. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie ona wyglądać. Przydacz podkreślił jednak, że Polska będzie aktywnie zabiegać o to, by ta obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju była jak największa. W jego ocenie rotacyjna obecność amerykańskich żołnierzy ma ogromną szansę zamienić się w stałą, ale jak podkreślił, do tego potrzebne są nowe porozumienie i decyzje po stronie Pentagonu i MON.

- Najważniejsze jednak jest to, jakie decyzje zapadną w Białym Domu. Prezydent Karol Nawrocki jest dobrej myśli - skwitował minister Przydacz.

Źródło: gazetaprawna.pl

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