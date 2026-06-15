Warunki uzyskania świadczenia

Aby móc ubiegać się o podwyższony zasiłek, osoba bezrobotna musi spełnić łącznie kilka kryteriów:

Wiek: ukończone 50 lat.

Status: rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz pozostawanie bez zatrudnienia.

oraz pozostawanie bez zatrudnienia. Brak uprawnień emerytalnych: osoba ubiegająca się nie może posiadać praw do emerytury .

. Staż pracy : bezrobotny musi udokumentować, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją przepracował łącznie co najmniej 365 dni.

: bezrobotny musi udokumentować, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją przepracował łącznie co najmniej 365 dni. Brak innych świadczeń: osoba nie może pobierać innych świadczeń wynikających z zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość wsparcia jest staż pracy. Osoby po 50. roku życia, które mogą pochwalić się przynajmniej 20-letnim stażem pracy, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty.

Od 1 czerwca 2026 roku stawki dla tej grupy przedstawiają się następująco:

Pierwsze trzy miesiące: 2140,68 zł brutto miesięcznie.

Kolejne miesiące: 1681,06 zł brutto miesięcznie.

Istotne zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy

Wprowadzone nowelizacje przepisów zmieniły również zasady współpracy bezrobotnych z urzędami pracy. Osoby posiadające Indywidualny Plan Działania są zobowiązane do kontaktu z urzędem przynajmniej raz na 30 dni. Zmieniono zasady zapisu do urzędu - obecnie decyduje miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania.

Świadczenia wypłacane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy. Wprowadzono ograniczenie czasowe - status bezrobotnego można posiadać maksymalnie przez okres trzech lat. Zlikwidowano zasadę wypłacania 80 proc. zasiłku osobom ze stażem pracy krótszym niż pięć lat, co pozwala większej grupie osób na pobieranie świadczenia w pełnej lub podwyższonej stawce.