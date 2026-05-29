Problem niedożywienia może dotyczyć ponad 1/3 seniorów w Polsce. Z myślą o jakości życia osób starszych powstał projekt edukacyjny „Żywienie Seniora”

Program edukacyjny zainicjowany przez markę Nestlé SINLAC, skierowany do seniorów i osób, które ich wspierają, ma pomóc lepiej radzić sobie z wyzwaniami żywieniowymi w tej grupie.

Starzenie się społeczeństwa

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się na świecie1. W roku 2024 roku liczba osób powyżej 60. roku życia wynosiła w naszym kraju niemal 10 mln, co oznacza, że więcej niż co czwarty Polak jest już „osobą starszą”. Co ważne, prawie 1/3 stanowiły w tej grupie osoby powyżej 75. roku życia. Według przewidywań, w przyszłości liczba i udział seniorów w populacji Polski dalej będą się zwiększać – prognozy mówią, że w 2060 roku osób 60+ będzie już 11,9 mln i będą stanowić 40% mieszkańców2.

Trend ten ma duży wpływ na obszar żywienia. Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby organizmu związane z jedzeniem, a seniorzy w porównaniu z innymi grupami są znacznie bardziej wrażliwi na nieprawidłowości w tym zakresie1. Szacuje się, że nawet u 32% osób starszych mieszkających w domach rodzinnych może występować niedożywienie, a odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku seniorów przebywających w domach opieki (do 60%)

i hospitalizowanych (do 65%)3.

Coraz większego znaczenia nabiera w związku z tym edukacja żywieniowa skierowana do samych seniorów oraz osób zaangażowanych w opiekę nad nimi. Wiedza na temat prawidłowego planowania i przygotowywania posiłków może pomóc zadbać o prawidłowy stan odżywienia i korzystnie wpływać na jakość życia osób starszych.

Odpowiadając na te potrzeby marka Nestlé SINLAC przygotowała pilotażowy projekt edukacyjny „Żywienie Seniora”. Celem działań jest zwiększenie świadomości wpływu, jaki żywienie wywiera na funkcjonowanie osób starszych i jakość ich życia. Dodatkowo projekt może pomóc poszerzyć wiedzę na temat aktualnych zaleceń i dostarczyć praktycznych wskazówek przydatnych w codziennej opiece nad seniorem. Adresatami działań są zarówno sami zainteresowani, czyli osoby starsze, jak i ich otoczenie, w tym specjaliści ochrony zdrowia.

W ramach działań powstały materiały skierowane do tych, którzy na co dzień wspierają osoby starsze. Członkowie rodziny mogą skorzystać z broszury, w której omówiono znaczenie prawidłowego żywienia w wieku dojrzałym. Znajdą tam także praktyczne wskazówki, które mogą być pomocne w planowaniu posiłków. Z myślą o osobach profesjonalnie związanych z ochroną zdrowia – lekarzach i pielęgniarkach, ale też opiekunach medycznych – przygotowano nagranie, w którym można znaleźć bardziej szczegółowe informacje dotyczące m.in. najczęstszych problemów żywieniowych występujących w tej grupie, składników odżywczych, które mają kluczowe znaczenie w tym okresie oraz zasad żywienia i nawodnienia seniorów. Dodatkowo, zainicjowane zostało także przygotowanie przez grupę ekspertów zaleceń dotyczących zasad prawidłowego żywienia osób starszych.

O Nestlé SINLAC

Produkt na bazie zbóż z witaminami i składnikami mineralnymi oraz białkiem chleba świętojańskiego, który powstał z myślą o rozszerzaniu diety. Jego skład, łatwość przygotowania i gładka konsystencja sprawiają jednak, że może sprawdzić się także w żywieniu osób starszych. Już 1 porcja* dziennie może pomóc uzupełnić dietę seniora w ważne składniki. Dodatkowo, produkt nie zawiera składników często źle tolerowanych, takich jak mleko krowie, laktoza czy gluten.

* 1 porcja = 50 g Nestlé Sinlac + 150 ml wody

