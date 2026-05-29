Robert Bąkiewicz skazany. Sąd wydał wyrok ws. aktywistki Strajku Kobiet

R. Bąkiewicz skazany na prace społeczne w procesie wytoczonym mu przez aktywistkę
dzisiaj, 16:17

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał w piątek Roberta Bąkiewicza na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Według wyroku ma on wykonywać nieodpłatną pracę na cele społeczne za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Andżeliki Domańskiej.

Zgodnie z wyrokiem sądu, 10-miesięczne ograniczenie wolności polegać ma na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Sąd orzekł również obowiązek zadośćuczynienia oskarżycielce prywatnej w kwocie 5 tys. zł.

Wyrok jest nieprawomocny.

Prywatne oskarżenie w tej sprawie wniosła przeciwko Bąkiewiczowi aktywistka.

Do zdarzenia miało dojść podczas akcji protestacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 25 października 2020 r. Przed Kościołem św. Krzyża w Warszawie podczas starcia protestujących i Straży Narodowej, na której czele stał Robert Bąkiewicz. Według relacji aktywistki były przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości miał ją popchnąć na schodach, przez co kobieta upadła, uderzyła się i straciła przytomność.

Obrońcy Bąkiewicza domagali się uniewinnienia, a on sam nie przyznał się do winy. Oskarżycielka prywatna domagała się wymierzenia mu kary dwóch lat bezwzględnego więzienia oraz 20 tys. zł zadośćuczynienia. (PAP)

Źródło: PAP

